TIỂU BANG OHIO: LỄ THƯỢNG KỲ

LÁ CỜ VÀNG VNCH TRƯỚC TÒA NHÀ LẬP PHÁP -

KỶ NIỆM 10 NĂM

SẮC LUẬT VINH DANH CỜ VÀNG HB 55



Trần Củng Sơn





Columbus, Ohio-- Trưa Thứ Bảy 28-4-2018, tại tiền đình Ohio State House- Tòa nhà Lập pháp Tiểu bang Ohio- thuộc thành phố Columbus- mấy trăm đồng hương tụ tập để làm lễ thượng kỳ lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ- tượng trưng cho dân chủ tự do và cũng là biểu tượng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt Nam trên đất nước Hoa Kỳ.

1- Lá cờ vàng tung bay tiền đình Tòa nhà Lập pháp tiểu bang Ohio





2- Ông Nguyễn Văn Hiếu và biểu ngữ tri ân



3-Lá đại kỳ được mang tới khán đài





Các đổng hương đến từ các thành phố lân cận như Cleveland, Cincinnati, Dayton và thành phố Columbus. Đúng 2 giờ trưa, lá cờ vàng lớn được các phụ nữ kéo giăng tới khán đài, và quốc ca Hoa Kỳ cùng quốc ca Việt Nam Cộng Hòa trỗi lên với hai lá cờ Hoa Kỳ và lá cờ vàng ba sọc đỏ được kéo lên trên 2 cột cờ trước Tòa nhà Lập pháp tiểu bang Ohio.





Đây là một điều đặc biệt và vinh dự cho cộng đồng Việt Nam Tự Do vì trong 50 tiểu bang chỉ có tại Ohio , Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ được kéo lên tại cột cờ của Tòa nhà Lập Pháp Tiểu bang.





Tháng 5 năm 2008, sau mấy năm vận động của người Việt Nam tại Ohio, Hạ viện và Thượng viện tiểu bang Ohio đã thông qua sắc luật HB55 và do Thống đốc Ted Strickland ký thành luật công nhận Ngày 29-4 là ngày của lá cờ vàng ba sọc đỏ Di sản và Tự Do của Việt Nam Cộng Hòa (Designates April 29 of each year as "Heritage and Freedom Flag of the Former Republic of Vietnam Day).





Do đó Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ được kéo lên vào ngày 29-4 mỗi năm trước Tòa nhà Lập pháp Tiểu bang Ohio.





Năm nay 2018, kỷ niệm 10 năm sắc luật HB 55- cộng đồng người Việt Nam tại Ohio xin phép tổ chức lễ thượng kỳ vào Thứ Bảy 28-4-2018, nghĩa là trước một ngày theo luật định.





Trong số quan khách phát biểu có dân biểu tiểu bang Ohio là Jim Mcgregor, người năm xưa đã bảo trợ cho dự luật HB55 lên phát biểu, có một nữ sinh viên đại diện giới trẻ, ông Đặng Thanh Hồng- người trong Ủy ban vận động Cờ Vàng, một cựu quân nhân đọc thơ “ Tháng Tư hăm chín hàng năm- Ohio lễ hôi thượng kỳ Việt Nam. Đồng bào nước Việt xa gần. Tập trung quốc hội tiền đình tiểu bang.”...



4- Hợp ca ban văn nghệ của Dayton



5- Dân biểu McGregor và Đặng Thanh Hồng



6- Các đồng hương Cincinnati tham dự



7- Hai người Mỹ từng làm việc tại Việt Nam trước 1975





Kết thúc buổi lễ là phần trình bày hợp ca các bài Việt Nam Việt Nam- Việt Nam Quê Hương Ngạo Ngễ với ban văn nghệ của đồng hương Dayton.

Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ sẽ được ở trên cột cờ thêm một ngày 29-4-2018 vì đây là ngày vinh danh là cờ vàng.





Trong gió lạnh của mấy ngày cuối tháng Tư, nhìn lá cờ vàng phất phới và lòng người tham dự cảm thấy ấm áp . Ờ các thành phố hải ngoại có đồng hương cư ngụ, các buổi lễ tưởng niệm quốc hận 30-4 được tổ chức trong tuần lễ này; từ Hoa Kỳ cho đến Châu Âu, Úc châu.





Riêng tại thành phố Columbus, Lễ Thượng Kỳ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tiền đình Tòa nhà Lập Pháp Tiểu Bang Ohio, kỷ niệm 10 năm Sắc Luật HB 55 thật đáng nhớ.