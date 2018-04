Nhiều Dân Biểu Mỹ Đòi Đưa VN Vào CPC

WASHINGTON -- Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách CPC...Bản tin RFA ghi rằng Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) hôm 25/4 đề nghị đưa Việt Nam vào lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo CPC vì những đàn áp nhắm vào tôn giáo trong năm 2017.Bản tin nhắc rằng Việt Nam đã từng bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách CPC hồi năm 2004 dưới thời Tổng thống George W. Bush nhưng vào năm 2006 Hoa Kỳ đã rút Việt Nam khỏi danh sách này vì một số những tiến bộ về nhân quyền mà Việt Nam đạt được trong quá trình đàm phán WTO.Bản phúc trình về tự do tôn giáo do USCIRF công bố nhìn nhận Việt Nam đã có những mở cửa về mặt kinh tế tuy nhiên chính phủ lại thường dùng các biện pháp đàn áp với các hoạt động dân sự ôn hòa, đặc biệt là ở các vùng nông thôn.Theo phúc trình, trong năm 2017, chính phủ Việt Nam đã gia tăng việc dùng công an mặc thường phục và côn đồ để xách nhiễu những người theo các tôn giáo không được chính phủ thừa nhận. Mặc dù chính phủ đã nhìn nhận sự đa dạng của tôn giáo nhưng lại chỉ chấp nhận những tôn giáo nào đã được đăng ký với chính phủ.Cũng theo phúc trình, việc đàn áp nhắm đến nhiều nhóm tôn giáo khác nhau bao gồm Cao Đài, Hòa Hảo, Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất, Khmer Krom, Tin lành của người Thượng và người Hmong, Pháp Luân Công và những người theo đạo ông Dương Văn Mình.RFA cũng ghi nhận rằng trong phúc trình lần này, USCIRF cũng đề cập đến hiện tượng các hội Cờ Đỏ ủng hộ chính phủ xách nhiễu các tín đồ Công giáo ở Đồng Nai, và Nghệ An.Tranh chấp đất đai giữa chính phủ và các tôn giáo cũng được đề cập trong phúc trình lần này. Theo USCIRF, việc chính phủ lấy đất và phá các công trình của các nhóm tôn giáo đã ảnh hưởng đến việc thực hành tín ngưỡng. Những trường hợp điển hình được nêu bao gồm tu viện Thiên An ở Huế, chùa Liên Trì ở Sài Gòn.Phúc trình cũng chỉ trích luật tôn giáo mới có hiệu lực từ hồi đầu năm nay của Việt Nam là không đúng theo các tiêu chuẩn được đề ra trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là thành viên.Theo USCIRF, trong năm 2017, Việt Nam đã gia tăng bắt bớ những người có tiếng nói đối nghịch là các bloggers, những nhà hoạt động xã hội dân sự và cả những người theo các nhóm tôn giáo không được nhà nước thừa nhận.Đặc biệt, hôm 26/4/2018 theo một thông báo từ văn phòng Dân biểu liên bang Alan Lowenthal cho biết:“Dự luật Nhân Quyền Việt Nam (Vietnam Human Rights Act) do Dân Biểu Chris Smith đệ trình trong tuần này, được Dân Biểu Alan Lowenthal đồng bảo trợ với sự ủng hộ của thành viên lưỡng đảng Quốc Hội Hoa Kỳ, nếu thông qua sẽ áp đặt trừng phạt về du lịch và tài chánh đối với các quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền dựa trên Đạo Luật Magnitsky. Đồng thời, dự luật mới này kêu gọi Việt Nam trả tự do cho các tù nhân lương tâm như Luật sư Nguyễn Văn Đài, ngưng sự đàn áp đối với các nhà hoạt động dân chủ, và Hoa Kỳ sẽ yểm trợ cho các hoạt động tự do Internet, chống tệ nạn buôn người, và hỗ trợ các dân tộc thiểu số.Dự luật Nhân Quyền Việt Nam cũng sẽ đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC của các Quốc gia đáng quan tâm đặc biệt vì các vi phạm Tự do Tôn giáo, dựa trên Đạo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, kêu gọi chính quyền Việt Nam cho phép hai đài phát thanh Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) và Á Châu Tự Do (RFA) được tự do hoạt động tại Việt Nam, và sau cùng, mọi sự mua bán vũ khí giữa Hoa Kỳ và Việt Nam phải dựa trên điều kiện Việt Nam cải thiện hồ sơ nhân quyền.”