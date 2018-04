Ra Mắt Sách Trần Văn Thạch Cây Bút Chống Bạo Quyền

Trong buổi ra mắt sách.

Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường thành phố Westminster, 8200 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683 vào lúc 1 giờ chiều Chủ Nhật ngày 22 tháng 4, năm 2018 một buổi ra mắt cuốn sách “Trần Văn Thạch – Cây Bút Chống Bạo Quyền Áp Bức” mặc dù một buổi chiều Chủ Nhật tại Nam California rất bận rộn với nhiều sinh hoạt trong cộng đồng nhưng số người tham dự đã ngồi kín hội trường. Trong số người tham dự có rất đông qúy vị nhân sĩ, Giáo sư, qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các chính đảng, các cơ quan truyền thông.Buổi ra mắt sách được bảo trợ của Đảng Tân Đại Việt cùng sự hỗ trợ của Mạng Lưới Nhân Quyền VN, Diễn Đàn Giáo Dân, Diễn Đàn Cấp Tiến và Hội Cựu Học Sinh Bưởi – Chu Văn An Nam California.Trưởng ban tổ chức ông Hoàng Đình Khuê, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt.Điều hợp chương trình do Anh Phạm Đức Di, là người trẻ mà cũng là Phó Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm.Tiếp theo ông Hoàng Đình Khuê thay mặt Ban tổ chức ngỏ lời chào mừng và cảm ơn tất cả những người tham dự, cảm ơn Diễn Đàn Cấp Tiến, Diễn Đàn Giáo Dân, Mạng Lưới Nhân Quyền VN, Đảng Tân Đại Việt, với sự Bảo trợ của Hôi Ái Hữu Bưởi- Chu Văn An và gia đình Tác giả…Ông tiếp: Nhớ lại ngày 22/5/1930, hàng trăm Thanh niên trí thức VN du học ở Pháp đã biểu tình trước Điện Elysee để phản đối nhà cầm quyền Pháp đã đàn áp dã man cuộc khởi nghĩa của VNQDĐ ở Yên bái.Chánh phủ Pháp đã trục xuất 19 nhà tranh đấu về VN, trong đó có các nhân vật đủ thành phần quốc gia, khuynh tả, Đệ Tam Quốc tế và Đệ Tứ Quốc tế…Nhóm người này về nước không cộng tác với chánh quyền Pháp, không ra làm quan cho Pháp, mà tự mưu sinh, đa số đi dạy học ở các Tư thục.Đến năm 1933 hai nhóm Đệ Tam và Đệ Tứ xuất bản tờ báo “La Lutte” (Tranh đấu) bằng tiếng Pháp và thành lập Nhóm La Lutte ở Sài gòn.Nhóm Đệ Tứ, tiếng Pháp gọi là “La Partie Trotskyist du Vietnam”, còn gọi là phong trào theo khuynh hướng “Cách mạng Thường Trực” do Tạ Thu Thâu lãnh đạo với Phan Văn Hùm, Trần Văn Thạch, Phan Văn Chánh, Hồ Hữu Tường…Quyển sách này ghi lại sự nghiệp về Báo chí và Tinh thần Cách mạng của Trần Văn Thạch.Ông đậu Tú Tài Pháp hạng ưu ở Saigòn năm 1925, du học Pháp năm 1926.Tại Pháp ngoài việc học Ông còn hoạt động chính trị, chống chính sách cai trị của Pháp tại Đông Dương.Ngoài những bài viết chính yếu tố cáo chế độ Thực dân, Ông còn kịch liệt chỉ trích không chừa một ai, từ quan Thống đốc Pháp đến viên Cò Tây, giới Thượng lưu, Điền chủ, Hương Cả trong làng.Đặc biệt Ông phụ trách tiết mục “Les Petites Clous” (những cây đinh nhỏ) với những câu chuyện hàng ngày, những lời chỉ trích châm biếm đầy nhức nhối như đinh đóng vào người, được nhiều độc giả ngưỡng mộ.Năm 1929 Ông tốt nghiệp Cử nhân Văn chương Đại học Sorbonne-Paris và về nước đầu năm 1930.Sự hợp tác giữa Đệ Tam và Đệ Tứ ở Sàigon chưa được bao lâu thì Staline lãnh đạo Đệ Tam tại Liên Xô ra lệnh tiêu diệt những người theo xu hướng Trotsky. Nhóm Đệ Tam tại VN tách ra khỏi nhóm La Lutte, chỉ còn nhóm Đệ Tứ theo khuynh hướng chống bạo lực áp bức đem lại công bằng xã hội cho thành phần lao đông.Dĩ nhiên Trần Văn Thạch phải trả giá cho hành động can đảm này bằng những năm tù tội trong các nhà tù của Thực dân Pháp.Ngày 1/10/1939 bị Pháp bắt và buộc tội tâp họp lực lượng bất hợp pháp với 4 năm tù và 10 năm biệt xứ.Năm 1940 ở tù Côn Đảo.Năm 1943 ra tù, bị quản thúc ở Cần thơNăm 1945 Nhật đảo chánh, Ông trở về Sàigon.Cuối năm 1946 Ông mất tích, sau này được biết Ông bị CSVN Đệ Tam giết.Ông được coi là nhà cách mạng yêu nước và đến năm 1955 Chánh quyền Đệ I CH đặt tên đường Trần Văn Thạch thay thế đường Vassoigne ở Chợ Tân Định.Một chút tâm tình:Sở dĩ chúng tôi nhận lời ủy thác của gia đình Tác giả tổ chức buổi Ra Mắt Sách này vì nhiều lý do:* Ngoài lý do chúng tôi có liên hệ mật thiết với Niên trưởng của chúng tôi là Ông Trần Văn Tự, trưởng nam của nhà cách mạng Trần Văn Thạch. Ông học khóa V “Hoàng Diệu”Trường Võ Bị Liên quân Đalạt và chúng tôi học khóa XVI “Ấp Chiến Lược” Trường Võ Bị Quốc gia VN, cho nên Ông là NT của chúng tôi trong Quân ngũ.Còn trong Tổ chức Tân Đại Việt, Ông là Đồng chí lão thành cũng là NT của chúng tôi.* Lý do kế tiếp: Bộ sách này là một tài liệu lịch sử, không phải là hồi ký hay tiểu thuyết, đã được Ái nữ của nhà cách mạng Trần Văn Thạch là bà Trần Mỹ Châu bỏ ra hàng chục năm để lục lạo sưu tầm trong tất cả thư viện Canada, thư viện và ngân khố Pháp cũng như thư viện VN sau này, kể cả đi khắp nơi để tìm gặp các nhân vật có liên hệ với thân phụ của bà như các đồng chí hay gia đình trong cùng nhóm Đệ Tứ hoặc gặp tận mặt các sử gia đã từng biết về thân phụ của bà như sử gia Simon Pirani, Daniel He’mery, David Marr, Alain Ruscio…và đã được các dịch giả như Nguyễn Quang Trọng, Đ/tá Dương Hiếu Nghĩa và nhất là người bạn gái Phan Thị Trọng Tuyến là đồng tác giả.Phải nói tài liệu lịch sử này rất trung thực đã phá tất cả bưng bích và che đậy lịch sử trong giai đoạn Thực dân Pháp vào thập niên 20, 30, 40…* Lý do kế tiếp: Bộ sách đã tố cáo hành động tàn ác giết người không gớm tay, thủ tiêu ám sát các nhà yêu nước chống lại đường lối của chúng. Tài liệu này cho thấy tất cả nhân vật chính trong nhóm Đệ Tứ Quốc tế như Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Trần Văn Thạch, Phan Văn Chánh, Huỳnh Văn Phương (cháu Huỳnh Tấn Phát) đều bị Việt Minh giết cuối năm 1945 đầu năm 1946.Và có thêm chứng cớ CSVN cũng thủ tiêu những nhà ái quốc khác như Trương Tử Anh- Đảng trưởng Đại Việt Quốc Dân Đảng cuối năm 1946; Lý Đông A năm 1947; Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ tháng 4/1947…- Tác giả Trần Mỹ Châu và bà Phan Thị Trọng Tuyến đã cho chúng ta một món quà quý giá nhân ngày 30 tháng 4 này và cám ơn NT Trần Văn Tự…Tiếp theo Niên Trưởng Hòa Sơn, một “lão đồng chí năm nay đã 95 tuổi ” của Tân Đại Việt. Lên cho biết ông từng được tiếp xúc nhiều với các nhân vật cách mạng trong thời kỳ bấy giờ, thời kỳ Trần văn Thạch hoạt động. Ông xác định nhà tranh đấu cách mạng Trần Văn Thạch bị Cộng Sản đem đi thủ tiêu vì không đồng chính kiến cũng như Đức Huỳnh Giáo Chủ của Phật Giáo Hòa Hảo. Nhà cách mạng Trần Văn Thạch đã cùng các nhà đấu tranh khác thành lập Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất để kết hợp toàn dân chống Pháp cướp chính quyền nhưng bị CS phá hoại nên đã giải tán và Mặt Trận Việt Minh thay thế.Tiếp theo Nhà văn Trần Phong Vũ, nhận định: “Đây là một tác phẩm lớn. Lớn vì công lao sưu tầm phân tích của tác giả trong hơn 10 năm trời sau khi đi khắp các thư viện trong và ngoài nước như Pháp, Mỹ và một vài quốc gia khác. Tác giả đã lần về quá khứ, cẩn trọng từng bước đi để nhận định phân tích một giai đoạn lịch sử có nhiều ảnh hưởng đến vận mệnh của Việt Nam sau đó. Đó là thời gian mà các lực lượng phe nhóm tranh đấu cho độc lập tự chủ của Việt Nam…Ông Trần Quốc Bảo, trong phần phát biểu cho biết: cuốn sách thật hữu ích cho người đọc.Đọc nó lôi cuốn do từ những điều được trình bày trong sách từ sự tàn ác thâm độc của thực dân cho đến những âm mưu tàn ác của Cộng Sản khi cướp được chính quyền ở nước ta. Sách cho chúng ta hiểu được những người yêu nước trước chúng ta đã phải gian truân như thế nào trên con đường đấu tranh giành độc lập cho đất nước.Cô Bùi Anh Thư, nhóm Tuổi Trẻ Tiếp Bước Cha Anh đã nói: chúng ta đọc lịch sử để học hỏi tinh thần tranh đấu của thế hệ đi trước, rút được những kinh nghiệm cho cuộc tranh đấu hiện tại vối CS đang nắm giữ quyền hành độc tài, tàn bạo đối với đồng bào mình hơn cả thực dân Pháp xưa đối với người dân bị trị…Tiếp theo Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên, Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt lên giới thiệu trưởng nam nhà ái quốc Trần Văn Thạch, cựu Đại Tá VNCH Trần Văn Tự, nay là nhà sư Thích Không Chiếu.Trong lời tâm tình Cựu Đại Tá Trần Văn Tự đã so sánh chế độ thực dân và chế độ CSVN hiện nay. Theo ông, người từng sống qua cả hai chế độ thực dân và CSVN hiện nay thì CSVN nay “ưu việt hơn chế độ thực dân cả về cách cai trị ác độc lẫn cách khai thác tài nguyên đất nước để thủ lợi, trong đó có cả con người Việt Nam.”Xen lẫn chương trình Nhóm ca nhạc “Việt Nam Quê Hương” do Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa vừa mới thành lập lên hợp ca những bản nhạc đấu tranh làm cho không khí hội trường sôi động hơn.Tác giả, bà Trần Mỹ Châu vì lý do sức khỏe nên đã không có mặt trong buổi ra mắt sách. Bà Trần Mỹ Châu quê Vĩnh Long, lớn lên ở Saigon, cựu nữ sinh Gia Long. Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Saigon năm 1963. Được học bổng du học Hoa Kỳ, sau đó định cư tại Canada, đậu bằng Tiến Sĩ ngành Giáo Dục và Ngôn Ngữ Học Đại Học Toronto, Canada. Giảng viên Anh, Pháp Văn tại Đại Học Ruhr Universitat, Bochum, Đức Quốc.Sách dầy 506 trang, in trên giấy trắng với một số hình ảnh lấy từ kho dữ liệu trong các Thư viện tại Pháp và từ gia đình.Sách được tặng cho những người tham dự. Theo ban tổ chức cho biết đó là ý kiến của tác giả mong được cùng đồng bào “xác định lại rõ lịch sử cận đại Việt Nam để trả lại sự thật cho lịch sử đã bị bóp méo từ lâu.”