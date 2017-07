Trong Lễ Khánh Thành Tượng Đài Việt-Mỹ tại Oklahoma.

(Tin từ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Ky)Oklahoma City -- Ngày Thứ bảy 8 tháng 7, 2017 lúc 3:30 chiều Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Oklahoma City và phụ cận đã long trọng làm lễ khánh thành tượng đài Việt Mỹ.Gần 1000 đồng hương đã tham dự với các vị lãnh đạo tinh thần, các ưng cữ viên Thống Đốc, các dân cử liên bang, tiểu bang, các tướng lãnh HK, Thị Trưỡng, Nghị Viênvà các viên chức địa phương và nhiều cơ quan truyền thông báo chí ngoài ra các cộng dồng VN lân cận như Arkansas, St. Luois Kansas trong đó có Bs Võ Đình Hữu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa KySau phần nghi thức khai mạc là phần phát biểu của vị Chủ Tịch Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Việt Mỹ Nguyễn Khắc Vinh, và anh Đỗ Minh Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Oklahoma City và phụ Cận. Hai vị đà lần lượt tưồng trình thành qủa hoạt động...Công trình xây dựng tượng đài 7 năm qua và quyên được trên 250,000. Đây là công sức của các cơ sở tôn giáo và đồng hương trong vùng.Tượng Đài đã được mở ra trước sự vỗ tay vang dội của đồng hương, sau đó là phần cắt băng khánh thành với các quan khách tham dự.Kế đến là phần phát biểucủa quan khách. BsVõ Đình Hữu CDNVQGLBHK đã chúc mừng, ông nói rằng: “Đây là niềm vinh dự cho CDNVQG OKC nói riêng và CDNV Hài Ngoại nói chung. Ra đi 42 năm nhưng chúng ta vần nhớ ơn các chiến sĩ VNCH, Hoa Kỳ và Đồng Minh và tượng đài này sẽ luôn luôn nhác nhở sự hy sinh chiến đấu cho tự do đó và mong rằng với sự đoàn kết trong ngoài và hỗ trợ của thế giới tự do VN sẽ sớm có ngày thanh bình, dân chủ.Sau đó là phần phát biểu của Thị Trưởng và một vài quan khách Hoa Kỳ.Tiếp theo ông Nguyễn Khác Vinh và anh Đỗ Minh đã trao tặng tượng đài lại cho thị trưởng đại diện cho thành phố để tiếp tục bảo trì.Để nhớ ơn anh Đỗ Minh Chủ Tịch Cộng Đồng đã trao tặng plaque cho ông Nguyễn Khắc Vinh Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng và Chủ Tịch Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài và anh Tâm Tổng Thư ký Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài..Buổi tối một dạ tiệc văn nghệ với khoảng 600 người tham dự nhân dịp này Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài và Cộng Đồng đã nói lên lời tri ân và cảm ơn các mạnh thường quân các thành viên trong cộng đồng và ủy ban đã đóng góp tích cực cho công việc xây dựng tượng đài.Bs Võ Đình Hữu đã lên chúc mừng và gởi tặng một tấm check tượng trưng do cộng đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ tặng cộng đồng Oklahoma.Đây là một thành công lớn lao của Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Oklahoma trong việc vận động, đòan kết đồng hương và khéo léo liên lạc ngoài giao để đạt được sự thành công trong việc xây dựng tượng đài ở ngay công viên Military kế khu thương mại của cộng đồng Việt Nam.