Hành Pháp Trump Đang Từ Từ Thay Đổi Hệ Thống Di Trú Hoa Kỳ

Lê Minh Hải

Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư , từ 7:00-8:00 giờ và Facebook.com/rmiodp(Robert Mullins International) Hành pháp Trump không cần quốc hội thông qua luật để thay đổi hệ thống di trú Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc đang thực hiện qua một lọat những tác động nhỏ nhưng tổng hợp lại sẽ gây nên những thay đổi bất ngờ.Chỉ trong một tuần lễ đã cho thấy những tác động nhỏ này có thể gây ảnh hưởng kéo dài về cách Hoa Kỳ chào đón và đánh giá di dân như thế nào.Từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 3 năm 2018:- Tổng trưởng Tư Pháp Jeff Sessions hiện nay có quyền tiến hành thủ tục trục xuất mà không cần cho người di dân có cơ hội nhờ sự trợ giúp pháp lý giúp họ ở lại Hoa Kỳ.- Tổng thống Trump quyết định không gia hạn việc cấp giấy phép làm việc và bảo vệ 840 người dân nước Liberia. Họ đang sống và làm việc tại Hoa Kỳ ít nhất 16 năm và nhiều người đã sống trong nhiều thập niên. Các tổng thống trước đã gia hạn giấy phép này vì những lý do nhân đạo.- Bộ Thương Mại sẽ thêm một câu hỏi về quốc tịch trong bảng Thống Kê năm 2020. Điều này có nghĩa là dân chúng trong những cộng đồng di dân sẽ không được đếm chính xác. Nếu điều này xảy ra, một số tiểu bang hoặc địa phương có lẽ sẽ mất đi quyền đại diện quốc hội và tài trợ liên bang.- Cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan (ICE) tuyên bố sẽ ngưng việc cho những di dân bất hợp pháp đang có thai ra khỏi nhà tù. Nhiều phụ nữ có thai sẽ bị giữ lại trong tù lâu hơn trong khi chờ đợi tiến trình bị trục xuất.- Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ nói rằng họ sẽ đòi hỏi tất cả đương đơn xin chiếu khán (visa) và xin quy chế cư ngụ hợp pháp tại Hoa Kỳ phải nộp thông tin sử dụng mạng xã hội, điện thư (email) và quá trình sử dụng điện thọai trong 5 năm qua với đơn của họ.- Bộ Nội An đề nghị một chính sách làm cho những người đang nộp đơn xin Thẻ Xanh trở nên bất hợp lệ nếu họ đã sử dụng những phúc lợi công cộng. Phúc lợi công cộng sẽ bao gồm phiếu nhận thực phẩm, tín dụng thuế trong hồ sơ thuế khai lợi tức hàng năm, hoặc bất cứ lọai trợ cấp nào của chính phủ. Việc này rõ ràng sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến những người có lợi tức thấp.- Quốc hội đã hủy bỏ yêu cầu của ông Trump về ngân sách và thẩm quyền xây tường biên giới. Vì thế ông Trump đang tìm cách xoay sở ngân khỏan mà quốc hội đã chi cho binh lính Hoa Kỳ.Mọi chuyện trên chỉ xảy ra trong một tuần.Thống đốc Jerry Brown ân xá năm di dân đang chờ bị trục xuất.Vào ngày 30 tháng Ba vừa qua, Ngày Thứ Sáu Tốt Lành, Thống đốc tiểu bang California, Jerry Brown, đã ban lệnh ân xá cho 5 di dân để họ tránh bị trục xuất. Qua việc tha thứ hồ sơ hình sự của họ, ông Brown lọai bỏ những lý do tại sao họ có thể bị trục xuất:- Sokha Chhan. Anh đang bị cơ quan ICE quản chế để chờ ngày bị trục xuất về Cam Bốt. Anh đến Hoa Kỳ lúc 13 tuổi sau khi thóat khỏi chế độ Khmer Đỏ và đã sống ở Hoa Kỳ 35 năm. Anh Chhan bị kết án năm 2002 vì làm cho thân thể vợ anh bị thương tích và có hành vi đe dọa có thể đưa đến tội hình sự với ý đồ khủng bố.- Daniel Maher, từ Macau đến tiểu bang California hợp pháp khi mới 3 tuổi, nhưng chưa bao giờ nộp đơn xin quốc tịch Hoa kỳ và anh đã bị tước Thẻ Xanh vào năm 1995 vì tội bắt cóc, trộm và dùng súng. Anh bị tù 5 năm và 3 năm thử thách. Anh bị cơ quan ICE quản thúc từ năm 2015.- Phann Pheach sinh ra ở trại tỵ nạn Thái Lan và đến Hoa Kỳ lúc mới 1 tuổi. Anh bị buộc tội năm 2015 vì tàng trữ chất bị kiểm sóat và đem bán. Anh còn bị kết tội ngăn trở một viên cảnh sát thi hành nhiệm vụ và bị phạt sáu tháng tù và 13 tháng thử thách.Tổng thống Trump đã nhanh chóng mỉa mai trên mạng cá nhân như sau:"Thống đốc Jerry "ánh trăng" Brown đã ân xá 5 ngọai kiều bất hợp pháp bị kết án vì phạm tội, bao gồm (1) Bắt cóc và Trộm cướp, (2) Đánh đập vợ nặng nề và đe dọa gây tội ác với ý đồ khủng bố, (3) Buôn bán ma túy. Đây có thực là điều mà người dân vĩ đại của California mong muốn?".Những ưu tiên thi hành luật di trú đang bị hủy bỏ - và đây là tin không vui cho mọi người.Hành pháp Trump không thực hiện chính sách ưu tiên giải quyết những hồ sơ phạm tội hình sự và di trú dựa trên mức độ vi phạm. Sự ưu tiên nói trên có nghĩa là các nhân viên thi hành pháp luật nên tập trung trước hết vào việc bắt giữ những người nguy hiểm ngòai đường phố (như sát nhân chẳng hạn). Sau đó, họ có thể chuyển sang những người không phải là mối đe dọa (chẳng hạn như những người làm việc không có án tích nhưng đã ở quá hạn chiếu khán để xin việc làm).Đối với hành pháp Trump, không có vấn đề ưu tiên. Hầu hết những người không phải là công dân đã từng phạm tội hình sự được xem là ưu tiên phải giải quyết. Bất kể việc phạm tội là cướp ngân hàng hay nhập cảnh Hoa Kỳ không được kiểm tra.Không có luật ưu tiên, cơ quan ICE có thể bắt giam những người không thể hiện việc gây nguy hiểm cho sự an tòan của cộng đồng. Và việc thi hành luật di trú không có sự ưu tiên sẽ làm tan nát không cần thiết cho nhiều gia đình, cộng đồng và nơi làm ăn sinh sống. Toan tính dọn dẹp sạch sẽ tất cả di dân bất hợp pháp ra khỏi xã hội của đất nước chúng ta, mà không có chính sách chỉ nên bắt giữ trước hết những người nguy hiểm, thì sẽ gây nguy hại không cần thiết cho nhiều người khác, kể cả di dân và người sinh trưởng ở đất nước này.Xã Hội Hoa Kỳ Đang Bị Hủy Họai Vì Thuốc: Việc Sử Dụng Thuốc Quá Liều Đang Tăng Cao Trong Lúc Cuộc Khủng Hỏang Việc Dùng Thuốc Opioid Ngày Càng Tệ Hại.Nhiều người Mỹ đã chết vì dùng thuốc quá liều trong năm 2016, nhiều hơn số người Mỹ chết trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Trong năm 2016, 63.632 người Mỹ đã chết vì dùng thuốc quá liều. Gần hai phần ba đã chết vì dùng thuốc Opioids.Khỏang hai phần ba người chết vì dùng thuốc quá liều lượng là do thuốc Opioids gây ra. Dưới một phần ba một chút là do được cấp toa mua thuốc Opioid, một phần tư do thuốc ma túy heroin, và vào khỏang một phần ba chết bởi thuốc giả Opioids như thuốc fentanyl chẳng hạn. Fentanyl là một lọai thuốc opioid giả rất thông dụng được chế biến hầu hết tại Trung cộng. Fentanyl thông dụng đến nỗi hàng ngàn liều thuốc này có thể được gửi qua bưu điện bằng một bì thư thông thường.Hệ thống sức khỏe Hoa Kỳ là nơi cần có trách nhiệm về cuộc khủng hỏang của lọai thuốc opioid. Giá cấp toa thuốc đang tăng như phi mã. Một phần cũng do các bệnh viện và bác sĩ dựa vào thuốc Opioid để điều trị bệnh đau nhức kinh niên, hơn là chữa nguyên nhân gây ra sự đau nhức này.Các chuyên gia nói rằng thực sự có hai lọai dịch khác biệt xảy ra cùng một thời điểm: Trong một vài tiểu bang, những toa thuốc Opiod đang gây nên nạn dịch. Ở những tiểu bang khác, thuốc Opioid bất hợp pháp cũng gây ra nạn dịch. Và ở một vài tiểu bang khác thì có cả hai nạn dịch kể trên.Người ta có thể được điều trị bằng thuốc đông y truyền thống và sẽ không trở thành nạn dịch lạm dụng thuốc Opioid.Hỏi Đáp Di Trú-Hỏi: Bên cạnh nạn dịch lạm dụng thuốc Opioid ở Hoa Kỳ, có lọai thuốc nào khác cũng đang được sử dụng rộng rãi không?- Đáp: Chín tiểu bang đã hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa (marijuana) cho vấn đề y tế hoặc sử dụng để giải trí. Dĩ nhiên, tiểu bang California là một trong những tiểu bang này.- Hỏi: Ông Trump muốn có bức tường biên giới để ngăn chận tội phạm và ma túy nhập cảnh lậu vào Hoa Kỳ. Bức tường này thực sự có thể ngăn cản được những điều trên không?- Đáp: Một số người nói rằng dù có bức tường này, người ta vẫn có thể đi đường vòng, hoặc đi xuyên qua những đường hầm. Di dân bất hợp pháp cũng có thể nhập cảnh Hoa Kỳ bằng tàu qua Vịnh Mễ Tây Cơ hoặc Bờ Thái Bình Dương. Và nhiều dân Mỹ cảm thấy rằng Hoa Kỳ nên gửi những thông điệp về tự do và hy vọng cho những người muốn tìm một đời sống tốt đẹp hơn, thay vì gửi thông điệp "cút đi" ở biên giới của chúng ta.- Hỏi: Ông Trump hỏi rằng nếu tiểu bang California thực sự muốn những ngọai kiều bất hợp pháp phạm tội được ân xá, để họ có thể ở lại California thay vì bị trục xuất, thì cư dân California cảm thấy như thế nào về điều này?- Đáp: Thực sự không cần thiết để tìm hiểu cư dân California cảm thấy ra sao. Những quyết định đều do các vị đại diện dân cử ở tại Sacramento định đọat. Họ sẽ làm những điều luật phù hợp với chương trình làm việc của họ. 