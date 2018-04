THÀNH PHỐ SANTA ANA BỊ KIỆN VÌ VI PHẠM ĐẠO LUậT VỀ QUYỀN BẦU CỬ CALIFORNIA





SANTA ANA, CA - Hiệp Hội Phát Huy Người Mỹ Gốc Á Châu - Los Angeles (Advancing Justice-LA), Sidley Austin LLP, cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các tổ chức cộng đồng, đã kiện thành phố Santa Ana hôm nay vì vi phạm Đạo luật về quyền bầu cử California (CVRA).





Vụ kiện được đưa ra bởi Theresa Le, một đại diện của dân Mỹ gốc Á Châu khá lớn của Santa Ana, cáo buộc rằng hệ thống bầu cử hiện tại của thành phố tước đi một tỷ lệ cư dân đáng kể từ việc bầu ứng cử viên theo lựa chọn của họ.





“Tôi sống ở Santa Ana trong hơn hai mươi năm và các cuộc bầu cử của quận sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người,”Theresa Le, một cư dân Santa Ana và người chăm sóc đã về hưu cho biết. “Là một người tị nạn Việt Nam, tôi nhận thức rõ về tác động của những khó khăn về ngôn ngữ và sự nghèo đói đối với sinh kế hàng ngày của cộng đồng. Chúng tôi cần các cuộc bầu cử của quận để mọi cư dân trong thành phố này có tiếng nói để đáp ứng các mối quan tâm và nhu cầu của họ.”





Hiện tại, 6 thành viên hội đồng và thị trưởng của thành phố được bầu bởi mọi cử tri trong thành phố. Kết quả là, dân số người Mỹ gốc Á Châu hiện đang tăng trưởng đáng kể (11%), đã không thể chọn ứng viên theo lựa chọn của họ trong gần 40 năm. Các cuộc bầu cử tại địa phương sẽ giúp giải quyết vấn đề này bằng cách yêu cầu mỗi ủy viên hội đồng sống trong khu vực mà họ đại diện và được bầu bởi các cử tri trong quận đó. Theo hệ thống này, cộng đồng người Mỹ gốc Á, tập trung ở phía Tây Santa Ana, sẽ có một cơ hội tốt hơn về sự lựa chọn ứng cử viên của họ. Hơn nữa, các cuộc bầu cử cấp huyện mang lại lợi ích cho tất cả mọi người bằng cách buộc các ủy viên hội đồng phải trực tiếp chịu trách nhiệm và đáp ứng với các thành phần của họ.

“Cuộc bầu cử tại quận gia tăng sự tham gia của dân chúng bằng cách có chính phủ gần gũi hơn với người dân,” Michelle Lim, người ủng hộ quyền bỏ phiếu tại Hiệp Hội Phát Huy Người Mỹ Gốc Á Châu - Los Angeles. “Khi các ứng cử viên cộng đồng có được một cơ hội tốt hơn trong việc giành một chỗ ngồi trong hội đồng thành phố, họ mang lại sự hiểu biết sâu sắc hơn về nhu cầu và thách thức của khu vực của họ.”





Vào tháng Ba, các ủy viên hội đồng Santa Ana đã bỏ phiếu 4-3 ủng hộ việc bầu cử địa hạt trên lá phiếu, mặc dù Thị trưởng Miguel A. Pulido đã từ chối ký các giấy tờ cần thiết cho phép cư dân thành phố bỏ phiếu về biện pháp này vào tháng Sáu. Vào ngày 6 tháng Tư, Thẩm Phán Glenn R. Slater của Tòa Thượng Thẩm Quận Cam đã phán quyết rằng thị trưởng không có quyền từ chối ký tên và ngăn chặn lá phiếu. Nhưng, do tính kỹ thuật, đã quá muộn để đưa biện pháp vào lá phiếu tháng Sáu.





“Bất kể các biện pháp lá phiếu đã được làm trống trước bởi hành vi của thị trưởng, chúng tôi đang tiến hành với vụ kiện để làm rõ rằng cư dân Santa Ana được quyền bầu cử huyện," theo lời phát biểu từ Bà Nicole Ochi, luật sư tại Hiệp Hội Phát Huy Người Mỹ Gốc Á Châu - Los Angeles.

“Dân chủ theo pháp luật cho phép mọi người có một lá phiếu bình đẳng và đại diện công bằng,” Bà Bridget Johnsen, đối tác tố tụng tại Sidley Austin LLP nói. “Và cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu quan trọng và gắn kết tại Santa Ana không thể chọn ứng cử viên mà họ lựa chọn theo hệ thống hiện tại.”

“Trong khi chúng tôi hoan nghênh Thành phố Santa Ana về sự lãnh đạo của họ trong việc bảo vệ cộng đồng người nhập cư của thành phố, nền dân chủ của chúng tôi yêu cầu những tiếng nói trong xã hội cũng đa dạng như các cộng đồng,” theo lời phát biểu từ Ông Miguel Hernandez, Giám đốc điều hành của Orange County Congregation Community Organization (OCCCO).





Có thể tìm thấy bản sao của đơn khiếu nại tại đây:

https://www.advancingjustice-la.org/sites/default/files/VR-complaint-april-2018.pdf?eType=EmailBlastContent&eId=2094b093-685c-477d-9e8e-77b91ec6b9b8





The Santa Ana for Fair Elections (SAFE) coalition includes residents, OC Congregation Community Organization (OCCCO), OC Communities Organized for Responsible Development (OCCORD), Latino Health Access (LHA), and the OC Resilience and Boat People SOS (BPSOS).





###

Asian Americans Advancing Justice - Los Angeles là cơ quan lớn nhất tại Hoa Kỳ lo về pháp lý và dân quyền cho người Mỹ gốc Á Châu, và người gốc Thái Bình Dương Qua Dịch Vụ Trực Tiếp, Kiện Tụng, Vận Động Chính Sách, Phát Triển Khả Năng Lãnh Đạo, và Phát Triển Năng Lực, Hiệp Hội Phát Huy Công Lý người Mỹ Gốc Á Châu tập trung giúp các cộng đồng Á Châu và người gốc Thái Bình Dương để xây dựng một tiếng nói mạnh mẽ về dân quyền và công bằng xã hội.​