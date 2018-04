VN Chờ Tiền: Mở Dự Án Sòng Bạc

HANOI -- Mở sòng bài là cách làm giàu nhanh nhất và cũng là cách kém trí tuệ nhất...Bản tin VOA ghi rằng sòng bạc lớn nhất Việt Nam đang được xây dựng ven theo bờ biển dài 3 km ở Quảng Nam, miền trung Việt Nam, và dự kiến sẽ mở cửa vào năm tới.Khi hoàn thành, dự án Hoiana trị giá 4 tỷ đôla sẽ có diện tích gần 1.000 ha, và cũng bao gồm các cửa hàng, nhà hàng, sân gôn và công viên nước.Một nhà đầu tư chính cho dự án là Suncity Group Holdings Ltd. Hãng này đã kiếm hàng tỉ đôla với việc thu hút những con bạc - chủ yếu từ Trung Quốc - đến các sòng bài ở Macau, lãnh thổ của Trung Quốc.Việt Nam đang đặt cược lớn vào việc phát triển ngành cờ bạc, nhắm mục tiêu vào các du khách Trung Quốc đã và đang đổ xô đến đất nước Đông Nam Á trong những năm gần đây.Ngoài Hoiana, hai sòng bạc khác, một ở Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh ở miền bắc, và một trên đảo Phú Quốc ở miền nam, cũng đang được xây dựng. Hai dự án này nằm trong chương trình thí điểm lần đầu tiên cho phép công dân Việt Nam đánh bạc tại sòng bạc.Hoiana sẽ là sòng bạc đầu tiên thuộc sở hữu của SunCity, công ty sẽ nắm 1/3 cổ phần trong dự án. VinaCapital, một công ty quản lý đầu tư và bất động sản của Việt Nam, và Tập đoàn Đầu tư VMS có trụ sở tại Hồng Kông cũng sẽ nắm tỉ lệ cổ phần tương tự."Chính phủ [Việt Nam] thực sự mong muốn mang du lịch đến đây", Henry Tam, giám đốc Dự án Phát triển Nam Hội An, công ty địa phương đang xây dựng Hoiana cho biết. Ông nói thêm rằng việc dự án cũng sẽ bao gồm việc xây một trường học và sân vận động cho cư dân địa phương."Đây là một dự án 15-20 năm", ông nói. “Khu vực này rộng gấp bốn lần dải Cotai của Ma Cao”.Bản tin VOA cũng ghi rằng dự án Hoiana đi kèm với những thách thức. Người Việt Nam bản địa sẽ không được phép đánh bạc tại sòng bạc và các hoạt động còn tùy thuộc vào môi trường pháp lý bất định của Việt Nam.Có chưa đến 10 sòng bạc ở Việt Nam, phần lớn ở ngoại ô các thành phố lớn. Hiện tại, chỉ có người mang hộ chiếu nước ngoài mới có thể vào và đánh bạc trong đó.Giám đốc điều hành Suncity đang đặt hy vọng vào du khách Trung Quốc. Năm 2017, Việt Nam đón 4 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 49% so với năm trước.Trong khi đó, bản tin RFA ghi thêm chi tiết:“Reuters dẫn phát biểu được cho là lạc quan của lãnh đạo Suncity Group về hỗ trợ mạnh mẽ từ phía chính quyền Việt Nam cho dự án thông qua vốn của VinaCapital cũng như công trình hạ tầng như xa lộ bốn làn xe nối sòng bạc Hoiana với sân bay quốc tế Đà Nẵng, cách đó chừng 40 kilomet.”