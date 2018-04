Tản Mạn Gia Đình: Chuyện Về Ăn Uống...

Hiền Nguyễn (bút hiệu Tiểu Lục Thần Phong)Ăn uống vốn là lẽ đương nhiên và hết sức thường tình của con người cũng như mọi loài khác trên thế gian này. Nó còn được dân gian liệt kê vào trong nhóm” tứ khoái”… Người ta thường lý luận: “Ăn để sống”, “ sống để ăn”; xem ra vấn đề không chỉ đơn giản là ăn với uống.Trong phạm trù bài phiếm luận này, xin không dề cập đến những nghĩa đen, nghĩa phát sinh, trừu tượng…đaị để như: ăn hối lộ, ăn vóc học hay, ăn bẩn, ăn dày, ăn trông nồi ngồi trông hướng… Ở đây chỉ thuần nói về cái sự ăn uống thuần túy của chúng ta hôm nay.Nước Việt xưa nay trải qua mấy ngàn năm gian khó, nghèo đói, chiến tranh…nên cái sự ăn uống nó tối quan trọng, trong cái tiềm thức của chúng ta lúc nào cũng lo sợ đói kém, mất mùa nên luôn thủ, phòng hờ đồ ăn thức uống. Ăn uống nó cũng tùy theo vùng, miền mà có những điểm khác biệt nhau, thức ăn uống và cách chế biến cũng rất đặc thù theo địa phương. Ví như người Bắc thì thích thịt chó, nhưng người miền tây thì khoái rắn, chuột đồng… Người phương Tây thì họ ăn uống tương đối “đơn giản”hơn. Họ chỉ ăn thịt những gia súc quen thuộc như: heo, bò, gà, cừu, tôm, cá... Người Việt thì ăn tất cả mọi con vật ở trên thế gian này từ gia súc, gia cầm cho đến chim bay trên không, cá lội dưới biển, thú chạy trong rừng thậm chí cho đến sâu bọ, nhộng, côn trùng, bò sát… ăn không chừa một loài nào. Có người hóm hỉnh bảo: “con gì cục cựa là ăn được hết!” quả thật không ngoa, cục cựa thì ăn dược đã đành, nó không cục cựa cũng chẳng tha, ăn nốt! Người Việt chịu ảnh hưởng cái văn hoá Tàu hết sức nặng nề từ chính trị, văn hoá, đời sống… gần như “copy” tất cả. Vì vậy mà cứ suy diễn “ngũ hành âm dương” vào ăn uống, cho rằng ăn cái này bổ dương, cái kia tráng kiện…Từ đó không biết bao nhiêu con vật chết thảm: pín cọp “*”, ngọc dương , tinh hoàn hải cẩu, hải mã, tắc kè, bìm bịp ngâm rượu… Tất cả nhằm phục vụ cho cái tôi, cái bản ngã ích kỷ tham lam của mình. Họ không biết rằng một khi thức ăn vào nó đi khắp thân thể chứ nó đâu có thể chạy thẳng đến cái chỗ mà họ muốn nó đến để mà “bổ,” “sung”, “cường dương”:… Họ còn ảnh hưởng nặng nề ở những cách chế biến quái đản vô cùng tàn bạo mà họ nghĩ sẽ là cách ăn đem laị sự bổ dưỡng cao nhất như: ăn cá xối dầu sôi (vẫn còn sống), ăn hùng chưởng (treo gấu lên chỉ nướng sống hai chân trước), hoặc bê con thui nguyên con rồi xẻo từng mảnh… Thật không thể nào kể hết sự tàn độc mà người ta nghĩ ra để ăn. Địa ngục đâu xa, đâu ở dưới đất. Địa ngục ngay trên bàn ăn, ngay trên bát đĩa này! La Sát đâu phải mặt xanh nanh vàng mà chính là những thực khách này! Những con vật chết oan khốc, thảm thương này thần thức của chúng oán hận biết bao nhiêu? Nhà Phật có câu: “Ăn chúng nửa cân, kiếp sau nó ăn laị tám lạng” cứ thế mà oan oan tương báo. Cái sự ăn là thế, cái uống cũng liền theo, rượu bia chảy tràn như suối. Từ thành thị tới thôn quê đâu đâu cũng thấy nhậu: “ dzô, dzô”… giàu thì nhà hàng, tửu điếm; nghèo thì quán nhậu bình dân , quán cóc… thi nhau ăn nhậu. Ăn uống riết rồi mang một thân bệnh tật: gout( thống phong), đau khớp, đau gan, đau bao tử… gia đình xào xáo! Nhưng xem ra không có ai biết dừng. Hôm nay đau thì nghỉ nhưng mai đỡ một chút laị nhậu, ăn… Họ ăn như thể ngày mai không được ăn uống vậy! Có người ví von:” sáng cà phê, chiều quán nhậu” hoặc:” trên trời dưới nhậu”… Đã vậy còn khích nhau rằng:” nam vô tửu như kỳ vô phong”, hoặc: “không nhậu không phải đàn ông”…Rồi đến đàn bà cũng nhậu, nam nữ bình quyền mà!Ngoài những món đặc biệt cầu kỳ chỉ có ở nhà hàng sang trọng, được giữ bí mật kỹ vì sợ dư luận; giới bình dân thì cũng có muôn cách ăn: nướng trui, nuớng mọi, nhúng dấm, chần nước sôi, ăn sống, rang muối… kể sao hết nỗi đau đớn đến tột cùng của những con vật xấu số này!Nếu ở những xứ khác khi phát hiện những cá thể to lớn, đặc biệt… thì người ta bảo vệ nguồn gien quí hiếm, bảo vệ con vật đặc biệt cho xứ sở, thiên nhiên… còn xứ ta thì những con vật ấy trở nên cao giá vô cùng, người người tranh mua, tranh bán đem về giết thịt để phục vụ bọn đaị gia lắm tiền nhiều của nhưng thiếu văn hoá, thiếu từ tâm! Những con vật đặc biệt ấy chẳng may bị phát hiện thì thật tội nghiệp biết bao? Chúng chỉ có mỗi một đường chết, chết thảm để phục vụ cho cái thân tứ đaị của những người mê lầm chấp nó là thật, là dài lâu!Ngày nay người người săn lùng của ngon vật lạ, thú trên rừng sạch bóng, hải tộc trong đồng, ngoài biển cũng vắng teo: chim, cheo, chồn… rắn, rùa, rái…tôm, tép, tằm…cá, cua, cọp… Con gì cục cựa đựơc là ăn được!Cái sự ăn uống như thế này sẽ đưa chúng ta về đâu? Chắc cũng không phải chờ đợi lâu. Hiện nay quả báo đang hiện tướng: ung thu tràn lan (báo chí bảo đứng hàng top của thế giới), bệnh gout đang hoành hành trong giới trẻ, cao mỡ , cao máu…ngaỳ càng nhiều và trẻ hoá hơn…! Người với người rất dễ động loạn, giết nhau không vì lý do gì, người người sống trong tâm trạng bất an… Chúng ta sẽ về đâu? Xã hội này sẽ về đâu? Nếu không thức tỉnh, nếu cứ tiếp tục ăn uống như hôm nay?TIỂU LỤC THẦN PHONGĐồ Bàn thành, 11/2017