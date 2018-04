Câu Lạc Bộ Rotary Milpitas Gây Quỹ Giúp Học Sinh Bỏ Học

Lê Bình





Vào lúc 5:00pm ngày thứ Sáu 13/4/2018 , tại nhà hàng Ta, Milpitas , Hội Rotary Milpitas đã tổ chức buổi sinh hoạt dạ tiệc và khiêu vũ để gây quỹ giúp các học sinh không tốt nghiệp trung học có điều kiện trở lại học đường. Có khoàng 150 người gồm các sắc dân Mỹ, Mễ, Phi, Trung Hoa, Việt Nam ... tham dự. Trong số khách tham dự người ta ghi nhận có sự hiện diện của Thi trưởng Milpitas Rick Trần, Ủy viên Hội Đồng Giáo Duc Milptias Hon Liên, Tina Vũ, Tifany Trần…một sô thân hữu đến từ Houston TX.





Buổi dạ tiệc được sự điều khiển của Ông Bob Nuñez, Chủ tịch CLB. Sau lời chào mừng, BTC trình bày những khó khăn, những việc cần làm để giúp các em học sinh có trở ngại về các vấn đề. Buổi gây quỹ lần này mang tên Fresh Lifelines For Youth cho trường Calaveras Hills High School . Cuộc họp mặt có 2 phần đấu giá (silent auction), các món quà, đồ gia dụng, máy chụp hình, và nhiều món quà khác. Và cuộc đấu giá thứ hai là Live Auction rất hào hứng. Nhà hàng rộn lên những tiếng hô…" Going once, going twice, sold!"Mọi người vui vẻ hường ứng cuộc đấu giá. Cuộc đấu giá kéo dài từ 7:00pm cho đến 9:00pm . Sau đó, Ông Bob nói lời cảm ơn lúc 10:00pm , và tiếp theo là phần dạ vũ và karaoke.

Buổi tiệc chấm dứt khoảng 12:00pm .





Tưởng cũng nên biết thêm, Câu lạc bộ Rotary của Milpitas là một tổ chức của những người kinh doanh và chuyên viên, liên kết với các hội Rotary trên toàn thế giới, cung cấp những dịch vụ nhân đạo, khuyến khích phát triển các tiêu chuẩn đạo đức cao trong cộng đồng nhân loại, và giúp xây dựng hòa bình thế giới.





Câu lạc bộ Rotary là một tập hợp các nhà lãnh đạo đa dạng từ trong cộng đồng mà câu lạc bộ phục vụ.

Hội viên của Câu Lạc Bộ là các nhà kinh doanh hoặc những nhà lãnh đạo, những người có vai trò ảnh hưởng trong cộng đồng, khuyến khích xây dựng cuộc sống của mỗi người thêm phong phú.





Rotary là tổ chức câu lạc bộ có hội viên khắp nơi trên thế giới, với hơn 1,2 triệu người sinh hoạt trong 33,000 câu lạc bộ. Các hội viên câu lạc bộ Rotary là những người tình nguyện viên làm việc tại địa phương, và khắp nơi để giúp đỡ những người nghèo đói, giúp đỡ về các vấn đề sức khỏe và vệ sinh, cung cấp học bổng giáo dục, và dạy nghề, thúc đẩy hòa bình…





Riêng tại Milpitas , Câu lạc bộ Rotary Milpitas hợp tác với:

- Học Khu Milpitas

- Milpitas Food Pantry

- Học bổng cho học sinh trường trung học Milpitas

- Phòng Thương mại Milpitas …v.v.





Cô Hon Liên cho biết số tiền gây quỹ sẽ giúp cho các em học sinh bỏ học trở lại trường. Cô có ước mơ là giúp cho các em có văn bằng tốt nghiệp và lên đại học để có thể là kỹ sư, bác sĩ sau nầy. “Một em ở trong sân trường, trong lớp học là bớt một em lang thang ngoài đường phố” Hon Liên tâm sự. Ước mơ thật đẹp, và đêm nay tại nhà hàng Ta, những con người ngồi đây đang góp sức đẩy cho mơ ước bay cao. Đẹp làm sao những tấm lòng!

Ban Điều Hành CLB Rotary Milpitas có: President là Ông Bob Nuñez, President-Elect Ông Larry Ciardella, Sgt At Arms là Hon Lien, Executive Secretary là CJ Rich.