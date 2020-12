Chương Trình DACA Được Phục Hồi và Nhận Đơn Mới. California Cân nhắc Bảo hiểm Y tế cho Người Di dân Bất hợp pháp

Lê Minh Hải



(Robert Mullins International) Vào ngày 4 tháng 12 năm 2020 vừa qua, một chánh án liên bang đã ra lệnh cho hành pháp khôi phục hoàn toàn chương trình Tạm Hoãn (Thi Hành Trục Xuất) Những Người (Đến Hoa Kỳ Bất Hợp Pháp) Khi Còn Thơ Ấu (DACA). Phán quyết của chánh án khôi phục chương trình DACA của cựu Tổng thớng Obama đề ra và cũng ra lệnh cho Bộ Nội An đăng thông báo công khai trước ngày 7 tháng 12 và nói rằng Sở di trú đang chấp nhận những người nộp đơn mới.





Sở di trú đã tuân theo phán quyết ngày 4 tháng 12 của chánh án, và đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2017, chính phủ chấp nhận những di dân hợp lệ mới vào chương trình DACA. Những người nộp đơn được chấp thuận cũng sẽ nhận được giấy phép làm việc hai năm, không chỉ là giấy phép một năm có hiệu lực kể từ tháng Bảy vừa qua.





Chánh án đã ra lệnh rằng Tòa Bạch Ốc nên tiếp tục chương trình DACA theo các hướng dẫn đã có khi chương trình này được thành hình lần đầu tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Obama vào năm 2012.





Bộ Nội An đã công kích quyết định của vị chán án này nhưng cho biết Bộ Nội An sẽ tuân theo phán quyết trong khi làm việc với Bộ Tư pháp về việc kháng cáo. Bộ Nội An cho biết “Bộ Nội An hoàn toàn không đồng ý với quyết định này của một chánh án, một người đang hành động từ những chính sách ưu tiên của chính mình. Phán quyết của chánh án rõ ràng không phải là luật tốt hay hợp lý".





Theo một số ước tính, khoảng một triệu thanh thiếu niên nhập cư bất hợp pháp hiện sẽ có thể nộp đơn cho chương trình này. Khoảng 640.000 người di dân hiện đang nộp đơn xin chương trình DACA. Qúy vị có thể xin chương trình DACA nếu qúy vị:





1. Dưới 31 tuổi tính đến ngày 15 tháng 6 năm 2012;

2. Đến Hoa Kỳ trước khi bạn tròn 16 tuổi;

3. Đã liên tục cư trú tại Hoa Kỳ kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2007 đến thời điểm hiện tại;

4. Đã có mặt thực tế tại Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 6 năm 2012 và vào thời điểm qúy vị đưa ra yêu cầu xem xét việc tạm hõan thi hành trục xuất với Sở di trú USCIS;

5. Không có quy chế hợp pháp vào ngày 15 tháng 6 năm 2012;

6. Hiện đang đi học, đã tốt nghiệp hoặc có chứng chỉ hoàn thành chương trình trung học, hoặc đã có bằng giáo dục phổ thông tương đương.





Để nộp đơn, qúy vị phải gửi cho Sở di trú USCIS ba đơn và tài liệu hỗ trợ: I-821D, I-765 và I-765WS. Muốn hòan tất Thông tin về Quy trình Nộp đơn, qúy vị có thể vào xem trang web của Sở di trú USCIS.





Các chính trị gia California Cân nhắc Bảo hiểm Y tế cho Người Di dân Bất hợp pháp





Các nhà lập pháp đảng Dân chủ của tiểu bang California đang cố gắng thuyết phục Thống đốc Gavin Newsom rằng tiểu bang có thể chi khoảng 2,6 tỷ mỹ kim mỗi năm để mở rộng chương trình Trợ Giúp Y Tế (Medicaid) cho tất cả những di dân bất hợp pháp.





Hiện nay, một thượng nghị sĩ của tiểu bang tự do này từ thành phố Los Angeles và một thành viên Quốc hội ôn hòa từ vùng Thung lũng Trung tâm đang hợp lực để gây sức ép với Thống đốc Newsom để đưa California trở thành tiểu bang đầu tiên trên toàn quốc che chở cho mọi cư dân có đủ điều kiện thu nhập, bất kể tình trạng di dân của họ. Hai vị dân cử kể trên có kế hoạch giới thiệu hai dự luật sẽ bao gồm những người di dân cao tuổi bất hợp pháp trước tiên, và cuối cùng là phần còn lại của dân số di dân bất hợp pháp của tiểu bang California. Những người di dân bất hợp pháp đến 26 tuổi đã có thể đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế Medi-Cal, chương trình Trợ Giúp Y Tế (Medicaid) của tiểu bang dành cho những cư dân có thu nhập thấp.





California hiện bao gồm khoảng 200.000 trẻ em và thanh niên di dân bất hợp pháp, Bộ Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe của tiểu bang cho biết như vậy. Tiểu bang đã đề ra ngân sách khoảng $375 triệu mỹ kim để trang trải cho những người trẻ tuổi từ 19 đến 25 trong tài khóa này.





Việc mở chương trình y tế thu nhập thấp cho tất cả những người di dân bất hợp pháp đủ điều kiện sẽ mở rộng phạm vi bảo hiểm cho ít nhất 915.000 cư dân thu nhập thấp và tiêu tốn thêm 2,6 tỷ mỹ kim hàng năm. Ước tính có khoảng 1,5 triệu người ở California di dân bất hợp pháp không có bảo hiểm, nhưng không phải tất cả họ đều đủ tiêu chuẩn.





Theo Viện Chính sách Công của California, sự ủng hộ của công chúng đối với việc mở rộng phạm vi bảo hiểm cho những người di dân bất hợp pháp đã tăng lên trong vài năm qua. Chính phủ liên bang cấm các tiểu bang sử dụng tiền Medicaid của liên bang để chi trả cho những người di dân bất hợp pháp, vì vậy những người nộp thuế ở tiểu bang California sẽ phải trả phần lớn chi phí. Con số này có thể đạt 3 tỷ mỹ kim hàng năm để chi trả cho tất cả mọi người, bao gồm cả trẻ em và người lớn.





Các ước tính cho thấy tiểu bang California có thể thặng dư $ 26 tỷ mỹ kim trong năm tới từ thuế thu nhập cá nhân từ những người có thu nhập cao.





Chính sách Di dân hiện nay đang tạo ra những gia đình đói khổ





Vào ngày 2 tháng 12 vừa qua, một chánh án liên bang đã ngăn chặn quy luật mới về Gánh Nặng Xã Hội nhưng điều này chỉ ảnh hưởng đến một số khu vực hạn chế của Hoa Kỳ. Đó không phải là một quy luật đình chỉ trên toàn quốc. Sở di trú USCIS vẫn muốn quy luật có hiệu lực trên toàn quốc.





Quy luật mới về gánh nặng xã hội mở rộng của hành pháp chặn quyền có thể xin thẻ xanh đối với những người di dân hợp pháp có thể nhận bất kỳ sự trợ giúp nào của chính phủ. Ngay cả với những trẻ em là công dân đủ điều kiện có thể được sự hỗ trợ của liên bang, các bậc cha mẹ không có tư cách pháp nhân đang tránh né các chương trình như phiếu thực phẩm (food stamp).





Những người có thể nộp đơn xin thẻ xanh hiện sợ ghi danh con cái của họ vào các chương trình y tế công cộng và sử dụng phiếu thực phẩm. Năm 2018, hành pháp đã công bố quy định mới về quy luật gánh nặng xã hội. Quy định mới đã mở rộng quyền hạn của các viên chức chính phủ trong việc từ chối thẻ xanh cho những người di dân cần sự trợ giúp công cộng. Chính sách này đang được tranh luận tại các tòa án nhưng nó đã gieo rắc nỗi sợ hãi và hoang mang trong các cộng đồng di dân.





Một số người di dân đã sống bất hợp pháp ở nước này trong nhiều năm lo sợ rằng việc sử dụng các lợi ích công cộng cho gia đình của họ có thể làm hỏng cơ hội nhận được quy chế thường trú nhân nếu Quốc hội mới ban hành lệnh ân xá vào năm 2021. Nếu đơn xin thẻ xanh của họ bị từ chối, họ tin rằng họ sẽ sau đó nguy cơ bị trục xuất.





Quy luật mới về gánh nặng xã hội đã làm cho hàng nghìn gia đình ngừng nhận trợ cấp, ngay cả khi con cái họ là công dân Mỹ có thể sử dụng hợp pháp các chương trình đó.





Thực tế là việc sử dụng sự trợ giúp của chính phủ cho trẻ em là công dân sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp lệ nhận thẻ xanh của cha mẹ di dân của chúng. Nhưng vẫn chưa thể giúp người di dân hiểu và chấp nhận sự thật đó. Thiệt hại vẫn là các trẻ em.





Hỏi Đáp Di Trú





- Hỏi: Những người nộp đơn chương trình DACA mới có thể tự tin nộp đơn theo phán quyết của tòa án liên bang ngày 4 tháng 12 không?

- Đáp: Tòa án ra lệnh rằng chương trìnnh DACA phải được khôi phục toàn bộ. Bộ Nội An và Sở di trú USCIS chống lại điều này nhưng, vào ngày 9 tháng 12 vừa qua, cũng đã ra thông báo chấp nhận phán lệnh của chánh án liên bang và đưa ra những hướng dẫn cụ thể.



- Hỏi: Bao nhiêu phần trăm người nộp thuế của tiểu bang California chấp thuận việc chăm sóc y tế cho di dân bất hợp pháp?

- Đáp: Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những di dân bất hợp pháp chưa bao giờ nằm ​​trong một cuộc trưng cầu dân ý và cử tri California chưa bao giờ có cơ hội thông qua các kế hoạch này. Các kế hoạch đã được tạo ra bởi các nhà lập pháp Dân chủ ở thủ phủ Sacramento. Họ nắm đa số trong cả hai viện của cơ quan lập pháp tiểu bang và có thể thông qua luật mới mà không cần sự chấp thuận của người nộp thuế California.





- Hỏi: Những người có tiểu chuẩn nộp đơn xin thẻ xanh có thể sử dụng các lợi ích công cộng mà không sợ rủi ro khi nộp đơn xin thẻ xanh của họ không?

- Đáp: Chỉ có một điều rõ ràng là trẻ em công dân Hoa Kỳ có thể sử dụng các phúc lợi công cộng mà không ảnh hưởng đến đơn xin thẻ xanh của cha mẹ chúng. Vấn đề về quy luật mới về gánh nặng xã hội vẫn chưa được giải quyết và vẫn chưa chắc chắn việc sử dụng các lợi ích công cộng có thể ảnh hưởng như thế nào đến các đơn xin thẻ xanh.





