Mục sư Cao Mỹ PhượngKính thưa quý vị, mỗi người đều có một hình ảnh, một kỷ niệm đẹp về quê hương của mình. Quê hương là một nơi có nước mát, trăng thanh bên hàng dừa xanh tươi. Một nơi có đàn gà, đàn vịt cùng dẫn con của nó đi tìm thức ăn xum vầy thỏa mãn. Một nơi êm đềm, bình an quây quần của gia đình bên ông bà cha mẹ. Một nơi nằm trên chiếc võng đong đưa nghe câu hát cầu hò ầu ơ của mẹ của bà.Nhưng một số đông người Việt của chúng ta vì chiến tranh đã mất tất cả; Không còn quê hương, không còn gia đình, không còn chính mình nữa. Sống đời lữ khách, lưu vong rày đây mai đó. Vì cuộc sống mà mọi người lại trở nên bận rộn, lo lắng và không còn thì giờ hưởng thụ những cái đẹp của quê hương mình nữa. Vợ chồng trở nên bận rộn trong việc làm và chỉ còn ngày cuối tuần mai ra có thể nghĩ ngơi đôi chút. Cuộc sống trở nên quá đắc đỏ và khó khăn khiến con người cũng thay đổi tính tình và bị cuốn theo sự bon chen đó.Cuộc đời trên trần gian này có thể là 80 hay 100 năm. Sau khi qua đời thì cuộc đời của quý vị sẽ đi về đâu. Thân xác nầy sẽ trở về bụi đất nhưng linh hồn sẽ sống đời đời và trở về đối diện với Chúa Trời. Ai cũng phải trả lời và được phán xét tùy theo công việc mình làm với Đấng Tạo dựng nên chúng ta.Một quê hương đời đời, một quê hương mến yêu, một quê hương không có nước mắt, không có đau thương. Một quê hương chỉ có bình an, hi vọng, vui mừng và tình yêu thương. Đó là quê hương thật. Thiên đàng là quê hương của tôi và những người tin. Nơi mà Chúa đã sắm sẳn và chuẩn bị một nhà đời cho chúng ta để ở với Ngài đến muôn đời.Thiên đàng là một nơi tuyệt vời như tôi đã nói không còn buồn lo, sầu thảm hay chết chóc lắng lo. Vì nơi đây chúng ta sẽ được ở vui mừng, hát ca trong tình yêu của Chúa. Ngài sẽ lau hết nước mắt của quý vị, Ngài sẽ an ủi, vổ về và tiếp rước quý vị. Nếu có khổ đau nào quý vị đang gặp phải ở trần gian chăng. Giờ phút quý vị dâng cuộc đời quý vị cho Chúa là lúc Ngài sẽ viết tên của quý vị vào quyển sách sự sống. Và chỉ có người nào tin nhận sự hi sinh của Chúa Giê Xu con của Chúa Trời đã chết vì tội của quý vị thì người đó mới có được giấy thông hành đi vào nước Trời được.Mỗi người sống trên một quốc gia và nếu là công dân của nước ấy thì phải có giấy tờ chứng minh thì mới hợp pháp. Người ấy sẽ được có nhiều quyền lợi mà người không được công nhận không có được đặc quyền đó. Cũng vậy khi quý vị là con của Chúa thì dĩ nhiên quý vị sẽ được thừa hưởng tất cả gia tài và phước hạnh mà Chúa là Cha sẽ ban cho quý vị. Ngôi nhà đời đời mà quý vị sẽ có là khi quý vị cầu xin đến Ngài. Quý vị không có bởi vì quý vị không xin.Gia đình của chúng tôi đang sinh hoạt tại ĐIỂM HẸN KC tại Kevin’s Auto Body tại 9265 Bishop place, Westminster CA 92683 vào mỗi sáng Chúa Nhật lúc 10 giờ và mỗi Tối Thứ Ba lúc 6:29pm. Vâng anh chị Kevin đã mở cửa cơ sở thương mại mời Chúa vào và thế nào Chúa đã chúc phước và gìn giữ gia đình của anh chị. Chúa cũng sẽ ban phước và giúp đỡ quý vị nếu quý vị bằng lòng trau mọi gánh nặng cho Ngài. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về sự cứu rỗi và quê hương đời đời. Thiên đàng tốt đẹp thì ngay cả khi sống ở trần gian này quý vị cũng sẽ tìm được. Vì khi có Chúa thì quý vị sẽ cho sự bình an mà không như thế gian, và không ai có thể cho quý vị được ngoại trừ Cứu Chúa.Chúng tôi nhóm trong không khí thoải mái gần gũi như gia đình và quan tâm mỗi nhu cầu cho nhau. Khi có Chúa trong lòng thì Ngài sẽ ban cho lời giải đáp thỏa đáng cho quý vị. Mọi thắc mắc khác muốn tìm hiểu thêm về Lẽ thật của Đạo Chúa và niềm tin sẽ được hướng dẫn một cách rỏ ràng.Chúng tôi có thì giờ Trà đàm. Cầu nguyện và Học Lời Chúa. Dễ dàng tận tâm và nếu quý vị có nhu cầu nào, hay bịnh tật nào thì đây đúng là nơi quý vị nên đến. Chúa Giê Xu là Đấng sẽ chữa lành cho quý vị. Chỉ tin mà thôi.Chúng tôi kính mời quý vị dành thì giờ đến để tìm được sự bình an, vui mừng và hạnh phúc. Đến để tìm hiểu xem muốn ở được trong quê hương đời đời thì cần phải làm sao.Tôi là Mục sư Cao Mỹ Phượng 714 603 4481 và nhà tôi Mục sư Cao Hữu Trí 714 657 9726Hẹn gặp lại quý vị.