Apple: 29 nhân viên lộ thông tin mật, bắt giữ 12 người.

Đầu năm 2018, Snap – công ty mẹ của Snapchat – đã bị lộ một bản ghi nhớ nội bộ với nội dung yêu cầu nhân viên không được tiết lộ bí mật của công ty.Khoảng giữa tháng 04/2018, điều tương tự cũng xảy ra với Apple. Một bản ghi nhớ nội bộ của công ty đã bị rò rỉ, Apple đã phát hiện ra tổng cộng 29 người làm lộ thông tin trong năm 2017, và đã có 12 người trong số đó bị bắt giữ. Apple cho biết: “Những người làm tiết lộ thông tin không chỉ mất việc, họ có thể gặp khó khăn khi tìm kiếm việc làm ở những nơi khác”.Công ty cũng liệt kê một số thông tin bị rò rỉ từ bản ghi nhớ. Một trong số đó là nội dung cuộc họp do Craig Federighi, giám đốc kỹ thuật phần mềm của công ty chủ trì. Trong cuộc họp, Federighi lưu ý rằng một số tính năng phần mềm cho iPhone sẽ bị trì hoãn, và có người trong số những người có mặt đã tiết lộ thông tin cho giới truyền thông. Apple cuối cùng đã phát hiện ra và cho nghỉ việc người tiết lộ thông tin.Trong một trường hợp khác, thông tin chi tiết về gói phần mềm chưa được phát hành đã bị tiết lộ ra ngoài – tiết lộ các thông tin về iPhone X và phiên bản Apple Watch mới nhất trước khi được giới thiệu chính thức. Hồi năm 2017, Apple đã tổ chức một cuộc hội thảo nội bộ gọi là “Stopping Leakers - Keeping Confidential at Apple” (tạm hiểu là “Dừng hành vi tiết lộ – Hãy giữ bí mật tại Apple”). Apple cho biết các chứng cứ pháp lý kỹ thuật số đã giúp xác định nhân viên đã chuyển thông tin bí mật về iPhone X, iPad Pro và AirPod trực tiếp tới trang blog không phải của công ty.Công ty cũng đang làm việc với các nhà cung cấp để ngăn chặn hành vi trộm cắp sở hữu trí tuệ và để xác định những cá nhân cố gắng tiếp cận thông tin mà họ không có quyền. Dù vậy, thông tin vẫn tiếp tục bị rò rỉ bằng nhiều cách khác nhau. Tháng 03/2018, một nhân viên của Apple chuyển thông tin mật tới các phương tiện truyền thông liên quan đến lộ trình phần mềm của Apple. Hành động đã bị chính Apple phát hiện và buộc thôi việc. Khi được hỏi lý do, anh ta bảo rằng không ngờ hành vi của mình có thể bị phát hiện.Các công ty công nghệ lớn như Apple có phương tiện để khám phá xem ai là người đã tiết lộ bí mật công nghệ. Apple khẳng định các nhân viên tiết lộ thông tin mật không chỉ bị sa thải mà còn phải nộp phạt và có thể phải ngồi tù theo quy định của pháp luật. Những nhân viên thường tiết lộ bí mật cho các nguồn tin thông qua việc kết bạn trên các ứng dụng xã hội phổ biến hiện hành như LinkedIn, Twitter và Facebook.Nguoivietphone.com.