Napoleon Hill Và Chìa Khóa Thành Công PMA

TT Thành sưu tầm và dịch thuật“Chiến thắng mình và đòi hỏi đời trả bất cứ giá nào mà bạn đòi hỏi.” - Napoleon Hill.Trưóc tiên xin được nói qua về thân thế của Napoleo Hill. Ông sinh ngày 26 tháng Mười năm 1883 và mấy ngày 8 tháng Mười năm 1970. Ông là tác giả người Mỹ một trong những vị đâù tiên của thể văn giúp cá nhân thành công trong đời cùng với các tác giả nổi danh khác thời khởi thủy của loại sách “Tu Thân” như Dale Carnegie, Norman Vincent Peale, Og Mandino. Cuốn sách nổi danh nhất của ông là Think and Grow Rich (xin thoát dịch là “Dùng trí suy luận để làm giàu”) là quyển sách bán chạy nhất ở mọi thời. Các tác phẩm của ông khảo xét về sức mạnh của lòng tin ở cá nhân và vai trò của nó trong sự thành công của ta. Ông đã được mời làm cố vấn cho TT Franklin D. Roosevelt từ năm 1933 đến 1936. Ý tưởng nổi bật của ông là: “Những gì mà tư tưởng của con người mang trong đó và tin vào nó thì sẽ đạt được.” Làm sao để đạt được những thành qủa và công thức để một người bình thường có thể đạt được thàng công là ý tưởng trung tâm trong các tác phẩm của ông.Theo lời người viết tiêu sử của ông là Tom Butler-Bowdon, thì Napoleon Hill sinh ra trong một căn nhà gỗ một phòng ở vùng quê nghèo sơ sát ở thị trấn mìền núi Appalachian Town, quận Pound phía tây nam của tb Virginia. Mẹ của ông mất lúc ông tám tuổi , hai năm sau thì ông ấy vợ khác. Hill bắt đầu viết như là một “thông tín viên ở vùng núi” cho một tờ báo tỉnh ở vùng Wise County, Virginia. Ông dùng tiền kiếm được để ghi danh học luật nhhưng phải rút tên vì bị khó khăn tài chánh.Hill nghỉ rằng khúc ngoặc của đời mình xãy ra vào năm 1908 khi ông phỏng vấn vua thép Andrew Carnegie. trong loạt bài được chỉ định viết về những người thànnh công và nổi danh. Ở vào thời điểm đó thì Andrew Carnegie là một nhân vật có quyền thế nhất thế thế giới. Hill khám phá ra rằng Carnegie tin rằng tiến trình của sự thành công có thể được phát họa bằng một công thức giản dị mà bất cứ ai cũng có thể hiểu và thực hành được. Biết Hill là người tài, Carnegie yêu cầu ông có thể nào đúc kết lại phương thức đó bằng cách phỏng vấn trên 500 người , nam và nữ, nhiều người trong số này là triệu phú để tìm ra và ấn hành công thức thành công này cho độc giả.Trong công trình nghiên cứu của ông, Hill đã phỏng vấn nhiều danh nhân thời ấy kể cả nhà phát minh ra bóng đèn điện Thomas Edison, nhà phát minh ra điện thoại Alexander Graham Bell, nhà phát mình ra máy chụp ảnh Geoarge Eastman, nhà chế tạo xe hơi Henry Ford, vua dầu hỏa John D. Rockerfella, nhà đàu tư Charles M. Schwab, đại thương gia F. W. Woolworth, người tạo cho ta kẹo cao su William Wrigley, nhà kinh doanh thuốc lá John Wanamaker, TT T. Roosevelt, TT W.H. Taft vân vân. Ông cũng là người cố vấn cho hai TT Mỹ là TT W. Wilson và TT F.D. Roosevelt. Do từ những khảo cứu của Hill qua sự giới thiệu của Carnegie, Triết lý về Thành Đạt của hai ông được đưa ra như là môt công thức biến nghèo khó thành giàu sang được in ra năm 1928 như là một “cua” học có tên là Những Địng Luật của Thành Công. Công thức này được thêm vào nhiều chi tiết và in ra liên tục thành cua bài học tại nhà kể cả 17 tập có tên là “Sức năng động tinh thần” cho đến năm 1941.Sau này Hill gọi tên những bài dạy về thành công cho cá nhân là “Triết thuyết Thành Đạt” và ông ông quan niện rằng sự tự do, dân chủ, thuyết tư bản và sự hài hòa là những yếu tố quan trọng trong cấu trúc của triết thuyết. Hill xác định trong toàn công trình của mình là không có những yếu tố quyết định đó thì cá nhân không thể nào thành công được. Ông so sánh với những tuyết của người khác và cho rằng Triết Lý Thành Đạt là hơn hẵn về nhiều mặt. Ông nghỉ rằng nhờ thuyết của ông mà người Mỹ dã có được cuộc sống trù phú cả gần hai trăm năm. Những xúc cảm tiêu cực như sự sợ sệt, tính ich kỷ và những tiêu cực khác không có chỗ trong thuyết lý của ông. Hill cho rằng những tiêu cực đó là nguồn gốc thất bại của những người không thành công.Bí quyết nằm trong quyển “Dùng trí suy luận để làm giàu” đòi hỏi người đọc phải chịu bỏ công nghiền ngẫm mới tìm ra. Hill cho rằng khi chính đọc gỉa bỏ công tìm ra thì điếu đó mới ăn xâu vào trí óc của họ. Ông đưa ra chủ đề: “ Mục Đích Chính Rõ Rệt” như một thách đố để độc giả phải tự hỏi mình là: “Ta thật tin tưởng vào điều gì?” Theo Hill thì hết 98 phần trăm người ta có lòng tin [nói chung] ít hay không có gì cả và như vậy thì không cách chi đạt được thành công cả.Một trong những câu chuyện cảm động nhất mà Hill kể là về đứa con trai của mình tên Blair. Blair sinh ra bị khuyết tật về thính giác và bác sĩ cho là Blair sẽ không bao giờ nghe và nói được. Blair lớn lên và tin rằng mìngh sẽ nghe và nói được. Hill kể rằng ở năm cuối của college, Blair cầm quyển sách của cha mình viết đọc và tìm ra được bí quyềt nằm trong sách và Blair đã trở thành nguồn cảm hứng và hy vọng cho hàng ngàn ngưòi cũng bị khuyết tật không nói và không nghe được.Hiện nay sách ông bán được cả triệu cuốn chứng tỏ rắng bí quyết để được Thành Đạt của ông vẫn còn được người Mỹ đang tìm đọc. Hill nói rõ rằng lòng kiên trì để rồi thành công dù gặp vô vàn trở lực khi áp dụng Triét thuyết Thàng Đạt là trách nhiệm của mỗi người Mỹ. Ngáy nay những người dạy về cách phát triển cho cá nhân vẫn còn dùng nguyên lý mà Hill đã đề ra. Giờ xin được nói về chìa khóa thành công PMA.PMA là thuật ngữ viết tắt của danh từ Positive Mental Attitude ( Thái Độ Tinh Thần Tích Cực) mà Ông Hill coi là cốt lõi cho thành công cá nhân. Theo ông trong trí suy nghĩ của ta luôn luôn có hai lực đối nghịch, đó là lực Tích Cực và lực Tiêu Cực. Trong vũ trụ cũng có hai lực Tích và Tiêu, âm và dương đối nhau. Óc của ta, theo ông, hoạt động như một trạm thu hai lực đó. Ta nắm quyền chủ động để thu vào lực mà ta muốn. Nếu ta thu vào lực Tích cực thì ta sẽ trở nên phấn chấn, vui tươi, khỏe mạnh và thu hút những gì cần để đưa ta đến thành công. Ngược lại, nếu ta thu vào làn sóng Tiêu cực ta sẽ đi vào con đường thất bại triền miên. Ảnh hưởng tiêu cực này còn do môi trường và người chung quanh đưa đến cho ta. Bạn bè xấu, nơi ở xấu, đài tv xấu, sách báo xấu đều phát ra ảnh hưởng tiêu cực đó. Chắc các bạn còn nhớ câu tục ngữ ta cũng có câu “Gần mực thì đen gần đèn thì sáng”. Theo ông, luôn đọc những sách tạo cho ta sự tin tưởng, gíúp cho ta thêm kỹ năng cần, trò chuyện với những người thích tìm tòi học hỏi, luôn vui vẻ yêu đời là vài đìều nên làm để ta thêm tích cực. Những điều này ông nhấn mạnh là phải thực hiện thường xuyên vì lực Tiêu cực luôn luôn mạnh mẻ hơn là ta nghĩ.Theo Hill thì ta hãy chủ động trong việc thu vào nguồn năng lực và chủ động trong mọi giao tiếp và nơi mìmh ở để đừng bị lôi vào bóng tối của thất bại và buồn đau. Nếu vậy thì chìa khóa thành công đang nằm trong tay ta, hãy sử dụng nó để đạt được những gì mình mong muốn trên đời. Ta còn chần chừ gì nữa phải không thưa các bạn.Tài liệu để bạn tham khảo:THINK and GROW RICH by NAPOLEON HILL, Fawcett Crest, New York.Lacey, trung tuần tháng Sáu, 2010