Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đang nghỉ giải lao trong cuộc họp khẩn hôm 13 tháng 4 năm 2018 tại Thành Phố New York. Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc mở cuộc họp khẩn cấp vào Thứ Sáu theo yêu cầu của Nga để tìm sự ủng hộ chống lại Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ sắp thực hiện không kích vào Syria. TT Hoa Kỳ Donald Trump dọa sẽ mở các cuộc không kích chống lại Syria theo sau vụ tấn công vũ khí hóa học giết chết hàng chục thường dân tại một thành phố ngoại ô thủ đô Damascus do quân nổi dậy trấn giữ chống lại chính quyền của TT Bashar al-Assad.(Photo AFP/Getty Images)