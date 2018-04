CS Ham Tiền Hại Dân Miền Tây

Vi AnhSự kiện và thời sự. Tin từ trong nước VN, Báo Dân Việt ngày 8 tháng 4, 2018 loan tin Nhà Máy Giấy Lee & Man tiếp tục gây ô nhiễm. Đồng bào xung quanh nói khói bụi, nước thải hoá học, và mùi hôi thúi phát ra từ nhà máy giấy Lee&Man làm cho người dân bị viêm họng, đau đầu và chóng mặt trong một thời gian dài, chữa mãi vẫn không hết…Tình trạng này diễn ra ngày càng nghiêm trọng từ sau Tết Nguyên Đán cho tới nay khiến người dân không thể chịu nổi nữa. Ngoài ra người dân còn cho biết phía nhà máy giấy lại xuất hiện tiếng ồn lớn vào ban đêm, làm cho các hộ dân sống xung quanh không thể nào ngủ được…Nhiều hộ dân cho biết, trước khi nhà máy giấy hoạt động không khí nơi đây rất trong lành nhưng giờ đầy bụi và hôi thối, họ rất mong cơ quan chức năng và các nhà đầu tư di dời họ đến nơi khác sinh sống.Đi vào phân tích. Nhớ xưa trước đây khoảng 82 năm, “Tôi được cho không thuở lọt lòng Một dòng sữa mẹ, một dòng sông, Ngọt ngào như mật ròng đường thắng, Mát mẻ như trăng sáng, gió lồng, Lai láng tình thương luôn bát ngát, Tràn trề sự sống thật thong dong. Nguồn giờ xa cách song hằng nhớ, Trên bước ngược xuôi chốn bụi hồng”… “Tôi tản cư ra ở Xóm Chài, Bạn cùng sông nước tuổi mười hai; Nhà sàn xuống tắm hay bì bỏm, Ghe đáy theo chèo sớm dẻo dai.Cơm trắng cá tươi đầy mát ruột. Gió lùa sóng vỗ suốt quen tai. Dòng đời êm đẹp ngày đi học. Bến cũ giờ xa nhớ thở dài.”Nên nghe tin Nhà Máy Giấy Lee &Man của ngoại quốc tiếp tục gây ô nhiễm dòng Sông Hậu vì nước thải, bụi dơ, khí thúi, độc hại làm bà con hết sống nổi, thì lòng này quá buồn, tội nghiệp cho bà con và thêm hận CS vì ham tiền mà làm cho dòng Sông Hậu chết dần chết mòn như Formosa của người Tàu Đài Loan và Lục địa làm cho biển chết, cá chết triệt nguồn sống của bốn tỉnh Miền Trung, Hà Tĩnh, Quảng Bình,Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế của VN.Hậu Giang là một dòng sông lớn nhứt của Miền Tây Nam Việt. Nó là món quà cho Miền Tay như Sông Nile là món quà cho Ai cập. Đó là nguồn sống cho Đồng Bằng Sông Cửu Long. Khong có Hậu Giang là không có Văn Minh Miệt Vườn, vựa lúa, vựa cá nước ngọt của VN. Thế mà nhà cầm quyền CSVN đành đoạn cho Nhà máy giấy Lee & Man, một nhà máy sản xuất giấy và carton của Hông Kông bên hông TC, vốn là một trong trong 5 tập đoàn lớn nhứt thế giới, tổ chức sản xuất bên bờ Sông Hậu Giang vốn là một con sông cái, sông mẹ của cả một hệ thống sông ngòi, kinh rạch chằng chịt tạo nên văn minh Miệt Vườn của người Việt ở Miền Nam.Tin Đài Á châu Tự do của Mỹ ngày 28 tháng 6, năm 2016, “Cảnh báo về một thảm họa môi trường sẽ do nhà máy giấy Lee & Man Hậu Giang gây ra tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long được gióng lên mạnh mẽ.”Bài báo dẫn dụ, “Hiệp hội Chế biến và Xuất Khẩu Thủy sản Việt Nam - gọi tắt theo tiếng Anh VASEP, vào ngày 16 tháng 6 vừa qua có công văn gửi quốc hội và chính phủ Việt Nam. Công văn nêu rõ hoang mang của 270 doanh nghiệp thành viên VASEP trên toàn quốc trước tin sắp đi vào hoạt động dự án xây dựng nhà máy giấy của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam.”“VASEP nêu rõ khi nhà máy Lee & Man tại cặp bờ Sông Hậu ở hạ nguồn sông Mê kông đi vào sản xuất giấy và bột giấy sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường; khi mà thải ra khoảng 28.500 tấn sud (NaOH) mỗi năm xuống Sông Hậu.“Theo VASEP thì để sản xuất ra được 1 tấn giấy hay bột giấy cần đến 50 kilogram sud [ soude, tiếng trong Hoá học còn gọi là soude caustique, tức ăn da] làm chất tẩy. Nếu như lượng sud đó đổ ra sông Hậu và ra biển thì sẽ trở thành mối nguy lớn hủy hoại nguồn thủy sản trên sông và biển, cũng như gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nuôi trồng thủy sản ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.“Giáo sư Lê Huy Bá, nguyên trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Đại học Công nghiệp TP HCM,cho biết:“Sud là chủ yếu, sau đó tẩy sud, rồi sau đó lại trung hòa một phần của acid nữa. Sud là chủ yếu ngoài ra còn nhiều hóa chất khác nữa…“Nhà máy của Trung Quốc mà công nghệ sản xuất giấy của Trung Quốc là công nghệ rất lạc hậu nên sẽ ảnh hưởng vùng đó. Vùng đó là vùng khó thoát thủy vì là vùng trũng, lòng chảo. Chung quanh đó có rất nhiều kênh rạch sẽ bị nhiễm. Việc nuôi tôm, nuôi cá sẽ khó; và rồi sẽ xảy ra những chuyện như ở Sông Bưởi, Thanh Hóa cho mà xem!”“Tiến sĩ Tô Văn Trường trong bài viết gửi đăng trên trang Bauxite Việt Nam hôm ngày 24 tháng 6 vừa qua nêu rõ: ‘Dự án Lee & Man Việt Nam bao gồm hai hạng mục chính: nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng công suất 330 ngàn tấn một năm và nhà máy sản xuất giấy cứng bao bì cao cấp công suất 420 ngàn tấn một năm.’ Ông nêu rõ nhà máy cần sud NaOH trong việc giải quyết nước thải, ít ra cũng gần 30 tấn mỗi ngày.Tiến sĩ Tô Văn Trường nêu rõ ‘Các nhà máy sản xuất giấy, thép, hóa chất… được xếp vào loại báo động vì chất xả thải độc ra môi trường. Công nghiệp giấy còn bị xếp vào loại gây ô nhiễm còn hơn cả công nghiệp khai khoáng, bởi vì phải khai thác các nguồn cellulose tự nhiên (rừng), sử dụng nhiều chất tẩy độc hại trong quá trình sản xuất và đặc biệt việc tái chế giấy càng thải ra nhiều chất độc hại và nguy hiểm.’Vị tiến sĩ này còn bày tỏ quan ngại, “Dự án nhà máy giấy Hậu Giang do tỉnh thẩm định chứ không phải do bộ thẩm định”, thế nhưng khi nghe thông tin Bộ cũng quyết liệt vào để xem nguyên nhân cũng như và vấn đề khiếu kiện của dân thế nào.Tuy nhiên Ông Tụng Vi Phú – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giấy Lee – Man Việt Nam họp báo, nói một cách thách thức: “Bộ Tài nguyên - Môi trường vào đó để điều tra, đánh giá mới có thể ra được kết luận cuối cùng, chứ nếu ngồi ở bộ võ đoán, phân tích rất khó.”Người dân muốn biết nhà cầm quyến làm thế nào theo sát nước thải có độc chất hay không, dù ống nước xả để trên bờ. Chẳng lẽ cử người giám sát 24/ 24, hay chui vào ống. Thế thì việc xả chất độc là do bên công ty sản xuất chủ động lúc vắng mặt cán bộ kiểm tra hay tắt máy kiểm để xả.Tai hại của Hậu Giang nếu bị sẽ trầm trọng hơn ở 4 tỉnh Miền Trung bị Formosa xả lậu, xả lén. Đồng Bằng Sông Cựu Long là vùng trũng. Chất độc theo Sông Hậu Giang lan toả khắp hệ thống kinh rạch và sông ngòi Miền Tây. Cá nước ngọt, đen trắng đếu lâm nguy. Cá vùng nước lợ và cận duyên cũng chết tiêu luôn.Dân Miền Tây ở nông thôn múc nước sông lên lóng phèn uống. Nước sông có chất sud ăn da thì miệng lưỡi, bao tử, ruột gan con người nào chịu nổi.Đất nước là của nhân dân. Nhà Nước không có quyền cấu kết với tài phiệt ngoại bang biến quê cha đất tổ của người dân Việt thành cái bãi xả rác độc, làm hại môi sinh, ô nhiễm đất, nước, không khí. Tỉnh Uỷ Hậu Giang một là dẹp cái dự án chết người, chết vật, chết đất, chết nước ấy đi. Hay là bị dân chúng nguyền rủa, chống đối, tạo cơ hội cho Tổng Trọng điều CS Bắc Việt vào nắm đầu tỉnh uỷ, uỷ ban như đã làm ở Saigon với Đinh la Thăng và Hậu Giang với Trịnh xuân Thanh là thứ hư hỏng Tổng Trọng điều vào Saigon thủ đô kinh tế và Tây đô của Miền Nam để ‘ hủ hoá’ Miền Nam. Trong chánh trị mình không làm thì người khác sẽ làm và họ làm lợi cho họ và hại cho mình. Quê hương xứ sở, quê cha đất tổ của mình, mình không bảo vệ thì ai bảo vệ cho mình. Xin hỏi mấy người Việt Cộng dân Cân thơ đang ăn trên ngồi trước trong Đảng Nhà Nước ở Tỉnh uỷ Hậu Giang, và quân uỷ Châu Thành?./.( Vi Anh)