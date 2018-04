Sài Gòn: Cố Gắng Lấy Lại Đất Công Viên

Khu vui chơi giải trí Tuổi Thần Tiên nằm trong khuôn viên công viên Lê Thị Riêng, Q.10,

Hàng loạt công viên trên cả nước đang bị “xẻ” đem kinh doanh cà phê, nhà hàng, trông xe… Có nơi hơn 1/3 diện tích công viên bị thay đổi mục đích sử dụng. Chính quyền đã vào cuộc lấy lại, theo Tuổi Trẻ (TTO).Di dời tất cả công trình, trụ sở, quán ăn, bãi xe... để trả lại mặt bằng cho công viên. Đó là chỉ đạo quyết liệt của UBND TP.HCM và chủ trương này đang được đôn đốc thực hiện dù hầu hết công trình lấn chiếm đã được hợp thức hóa, cho thuê...Đất công viên phải trả lại cho công viênTrước thực trạng quá nhiều công trình mọc trên đất công viên, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP xây dựng đề án di dời toàn bộ các công trình, trụ sở, quán ăn, bãi xe... trên đất công viên ở địa bàn TP.Việc xây dựng đề án này được yêu cầu trình UBND TP trước ngày 15-1-2018. Tuy nhiên theo báo cáo của Sở GTVT đầu tháng 3-2018, mới có 10/24 quận huyện báo cáo. Vì vậy sở này đề nghị được giãn thời gian trình đề án trên vào tháng 4-2018.Thực tế cho thấy nhiều công trình trên đất công viên được sự cho phép của các cơ quan chức năng hoặc được đem cho thuê bằng các hợp đồng. Tuy nhiên, đã có nơi tính chấp nhận đền bù để lấy lại đất công viên.Như công viên Phú Lâm (Q.6) có công trình Câu lạc bộ văn hóa Phú Lâm (thực chất là nơi cho thuê làm trung tâm tiệc cưới), đại diện Trung tâm văn hóa Q.6 cho biết Q.6 đang hoàn tất các thủ tục, giấy tờ đền bù hợp đồng đối với đơn vị thuê."Sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian sớm nhất để trả lại công năng của công trình" - vị này nói.Với các công viên do Sở GTVT quản lý như công viên Tao Đàn, Lê Văn Tám, Sở GTVT cho biết đang cho rà soát thủ tục pháp lý, nguồn thu... cũng như việc xây dựng kế hoạch, phương án di dời các công trình không đúng quy hoạch.Riêng công viên 23-9, theo Sở GTVT, hiện có nhiều đơn vị đang quản lý như: UBND Q.1, Trung tâm phát triển quỹ đất, Sở GTVT và đất được giao lại cho nhiều đơn vị khai thác khác nhau.Đặc biệt tại khu B với các điểm ăn uống, mua sắm... đã làm thay đổi chức năng của công viên, gây ùn ứ giao thông. Trong khi đó theo quy hoạch, công viên 23-9 tương lai là nhà ga trung tâm của toàn bộ các tuyến metro...Để giải quyết, Sở GTVT cho biết đã kiến nghị UBND TP chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động có thu, khai thác, kinh doanh trên mặt bằng khu B, đồng thời yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất TP thu hồi và hoàn trả mặt bằng trước ngày 1-6 cũng như việc di dời các trụ sở, cơ quan hiện hữu trên công viên.Hàng quán dày đặc, dân bức xúcGhi nhận của Tuổi Trẻ tại khu B công viên 23-9, nhà hàng, quán cà phê vẫn hoạt động suốt ngày đêm. Đặc biệt là sân khấu Sen Hồng khá hoành tráng, xung quanh có cả quán cà phê GM tận dụng toàn bộ diện tích khuôn viên sân khấu để phục vụ mua bán.Thời gian gần đây, trung tâm thương mại dưới lòng đất được xây dựng trong công viên này cũng được khai thác triệt để. Đáng nói là có nhiều nhà hàng ngoài trời phục vụ khách đến tận khuya.Không chỉ vậy, khu B công viên này còn thường xuyên tổ chức các hội chợ ngoài trời, khi đó, hàng hóa chiếm phần lớn diện tích, khiến công viên gần như thành nơi tổ chức các hội chợ triển lãm, nơi tổ chức hoạt động ăn uống, kinh doanh.Tương tự, công viên Lê Thị Riêng (Q.10) cũng có rất nhiều hạng mục từ sân khấu giải trí đến khu vui chơi, ăn uống. Phần lớn diện tích công viên này được cho thuê làm dịch vụ.Ở hai mặt tiền đường Cách Mạng Tháng 8 và Trường Sơn là khu vui chơi Tuổi Thần Tiên do Công ty Thỏ Trắng làm chủ đầu tư, phía bên trong là tòa nhà 2 tầng làm văn phòng điều hành của công ty này. Trung tâm hội nghị tiệc cưới Sun Palace được xây dựng trong khuôn viên công viên Phú Lâm, Q.6.Ngoài ra, trong khuôn viên công viên còn có một nhà hàng, khu y tế và một dãy kiôt kinh doanh ăn uống cũng buôn bán cả ngày lẫn đêm. Các khu trò chơi mở nhạc ầm ĩ.Đi sâu vào trong, một phần đất thuộc công viên Lê Thị Riêng được cho thuê để làm sân khấu ca nhạc Hoàn Vũ và nhà sách, siêu thị...Nhiều công viên còn dành từ 1/5 đến hơn 1/3 tổng diện tích cho dịch vụ, kinh doanh như công viên Thanh Niên và công viên văn hóa Phú Nhuận.Chị Trần Thị Nguyệt - một người dân sống gần công viên Lê Văn Tám - cho biết không đồng tình tận dụng mảng xanh để cho thuê làm các hội chợ. Dân vừa không còn chỗ tản bộ, thể dục; sau mỗi lần hội chợ, công viên lại đầy rác, nhếch nhác.Tương tự, anh Nguyễn Quang Minh - sống gần công viên 23-9 - cũng bức xúc vì công viên này bị chiếm dụng quá nhiều. Gần đây, nhiều quán cà phê đua nhau mọc lên, công viên đã hẹp lại càng hẹp hơn.Theo ông Đồng Văn Khiêm - thành viên hội đồng tư vấn phản biện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TP.HCM, công viên là nơi người dân đến vui chơi, thư giãn. Vì vậy để tình trạng lấn chiếm, đơn vị được giao đem cho thuê lại là do luật không nghiêm, xử lý không tới nơi tới chốn.