TT Trump Bóp Méo Sự Thật Về Chương Trình Chiếu Khán Xổ Số

Lê Minh Hải

Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư , từ 7:00-8:00 giờ.(Robert Mullins International) Kiểm Chứng Sự Thật: Tổng thống Trump đã bóp méo sự thật về chương trình Chiếu Khán (visa) Xổ Số. Các nhà bình luận đặt câu hỏi là khi ông Trump nói, chúng ta nghe những lời dối trá hay chúng ta hiểu lầm? Tổng thống Trump nói rằng những quốc gia khác chọn lựa những công dân xấu xa để tống họ di dân sang Hoa Kỳ theo chương trình Chiếu Khán Xổ Số.Sự thật là những quốc gia khác cũng chưa hiểu chương trình Chiếu Khán Xổ Số họat động ra sao. Chương trình này do chính phủ Hoa Kỳ điều hành. Những quốc gia khác không tìm người dân tệ hại nhất của họ để xuất cảng qua Hoa Kỳ. Những quốc gia khác không kiểm sóat những ai nộp đơn cho chương Chiếu Khán Xổ Số.Chương trình này đòi hỏi các đương đơn phải hòan tất chương trình trung học hoặc phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm trong một lọai nghề nào đó. Những người được cấp chiếu khán lọai này vẫn còn phải trả qua việc kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng, giống như các di dân hợp pháp khác.Cha mẹ của bà Melania Trump nhận được Thẻ Xanh qua việc bảo lãnh di trú dây chuyền.Theo các mục tin tức mới đây. Cha mẹ của Đệ nhất phu nhân Melania Trump vừa trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ.Vì thế, tại sao ông Trump lại mô tả Di Dân Dây Chuyền là "kinh hòang" và làm nguy hại "kinh tế và an ninh quốc gia của chúng ta"? Ông đã quên rằng ngay chính cha mẹ của ông đã trở thành thường trú nhân qua hình thức Di Dân Dây Chuyền hay sao?Sở di trú lọai bỏ từ ngữ mô tả Hoa Kỳ như là một "quốc gia của di dân".Sở di trú USCIS đã hủy bỏ một số chữ trong một bài viết về công tác của họ đã mô tả Hoa Kỳ như là một quốc gia của di dân.Bài trước đây được viết như sau: "Sở di trú USCIS bảo đảm lời hứa của Hoa Kỳ như một quốc gia của di dân bằng cách cung cấp thông tin chính xác và hữu ích đến mọi khách hàng, mang lại những lợi ích di trú và quyền công dân...".Hiện nay, bài viết mới của Sở di trú nói như sau: "Sở di trú USCIS quản lý hệ thống di trú hợp pháp của quốc gia, bảo vệ sự liêm chính và hứa xem xét những yêu cầu về quyền lợi di trú một cách công bằng và hữu hiệu...".Ông Lee Francis Cissna, giám đốc Sở di trú USCIS, là con trai của một gia đình di dân và ông chỉ nói tiếng Tây Ban Nha ở nhà. Ông nói rằng Hoa Kỳ thật sự là một quốc gia của người di dân, nhưng những từ ngữ trên không thích hợp khi mô tả về công tác của Sở di trú.Ông Trump dọa rút việc thi hành pháp luật ra khỏi tiểu bang California!Như một lời cảnh cáo tiểu bang California, một tiểu bang đông dân số nhất và giàu nhất Hoa Kỳ, Tổng thống Trump dọa sẽ rút các nhân viên thi hành luật liên bang và di trú ra khỏi tiểu bang California.Ông Trump than phiền rằng tiểu bang California đang không cộng tác với ông về vấn đề di dân. Ông cảnh cáo sẽ cắt những trợ giúp thiết yếu từ Hoa Thịnh Đốn và làn sóng tội ác sẽ nổi lên ở California.Ông Trump nói rằng tình hình của các thành phố chứa chấp những người trốn tránh là điều "xấu hổ". Ông muốn nói đến một chính sách được che chở của khỏang 300 chính quyền địa phương, thành phố và tiểu bang giới hạn sự cộng tác với những sắc lệnh hà khắc của liên bang. Ông Trump nói rằng: "Chúng tôi không được sự giúp đỡ của California", và cho rằng tiểu bang này đang bảo vệ các thành viên của băng đảng MS13.Ông cũng nói rằng: "Tất cả những gì mà tôi sẽ phải làm là sẽ nói với cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan (ICE) và cơ quan Kiểm Sóat Biên Phòng hãy để yên California. Rồi California sẽ bị chôn vùi. Qúy vị sẽ thấy những tội ác mà chưa có ai nhìn thấy tại đất nước này. Trong hai tháng thôi, qúy vị sẽ van lạy cơ quan ICE và cơ quan Bảo Vệ Biên Phòng trở lại".Cảnh trưởng thành phố Fresno thì đồng ý phần nào với ông Trump. Cảnh sát trưởng nói rằng cơ quan ICE và cơ quan Bảo Vệ Biên Phòng giữ một vai trò trọng yếu, đặc biệt là biên giới của chúng ta.Cảnh sát trưởng Margaret Mims nói rằng nhân viên liên bang rất cần thiết kể từ khi 90 tù nhân hiện đang ở trong nhà tù quận hạt Fresno là do cơ quan ICE bắt giữ. Bà nói rằng họ đang bị giam giữ vì những tội danh như gạ gẫm trẻ em, sách báo trẻ em khiêu dâm, hình sự, hiếp dâm, trộm cướp. Cơ quan ICE đang giam giữ những tù nhân phạm tội nghiêm trọng và họ đã thú tội, và chúng ta cần cơ quan ICE đối phó với họ. Tuy nhiên bản tin không nói rõ những tù nhân này có phải là di dân bất hợp pháp hay không.Phản ứng trước sự dọa nạt của ông Trump, Thống đốc tiểu bang California, Jerry Brown, nói rằng: "Chúng ta bảo vệ tất cả dân chúng trước bọn tội phạm và băng đảng. Chúng tôi làm việc của chúng tôi. Còn Tổng thống, ông hãy làm công việc của ông".Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Tại sao hiện nay không có công dân Việt Nam nào được nộp đơn xin Chiếu Khán Xổ Số?- Đáp: Chiếu Khán Xổ Số được cấp giới hạn cho những quốc gia có dưới 10.000 di dân mỗi năm sang Hoa Kỳ. Việt Nam đã đưa trung bình 25.000 di dân sang Hoa Kỳ mỗi năm.- Hỏi: Dường như ông Trump sẽ nói với hai cơ quan ICE và Bảo Vệ Biên Phòng ngưng làm việc với tiểu bang California?- Đáp: Sẽ không xảy ra như vậy. Khi sắp đến mùa tranh cử, California là một tiểu bang rất quan trọng và các chính trị gia không thể thiếu sự ủng hộ của các cử tri California.- Hỏi: Ông Trump nói rằng sau khi những người được Chiếu Khán Xổ Số đến Hoa Kỳ, họ có thể bảo lãnh nhiều thành viên trong những gia đình khác. Đây có phải là điều hiểu lầm không?- Đáp: Lại một lần nữa cho thấy ông Trump không hiểu biết những vấn đề di trú. Những người trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ qua chương trình chiếu khán xổ số phải theo những luật lệ như các thường trú nhân khác. Họ phải đợi 5 năm để xin quốc tịch Hoa Kỳ và sau đó họ cũng chỉ được bảo lãnh người hôn phối và thân nhân ruột thịt khác trong gia đình mà thôi.Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh và phát hình trực tiếp của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7-8PM, trên các làn sóng 1430AM, 1500AM, và 106.3FM và trên trang nhà của văn phòng: www.rmiodp.com, mục Radio. Hoặc liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: Văn Phòng mới trong khu Hanoi Plaza, trên đường Bolsa (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888 (779 Story Road, phía trước Wal Mart), Sacramento (916) 393-3388 hay Email: info@rmiodp.com.Lê Minh Hải