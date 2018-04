FTC đòi các công ty bỏ nhãn ‘Warranty Void if Removed’.

Hầu hết các công ty công nghệ tại Mỹ đều sử dụng nhãn dán “Warranty Void if Removed”, nhằm đảm bảo việc người dùng sẽ không thay thế linh kiện của hãng thứ 3 trong quá trình sử dụng. Nếu linh kiện bị thay thế, có nghĩa là nhãn dán “Warranty Void if Removed” bị loại bỏ và cũng đồng nghĩa với việc khách hàng sẽ không được nhận chính sách bảo hành.Tuy nhiên, khoảng đầu tháng 04/2018, FTC đang kêu gọi các công ty công nghệ loại bỏ nhãn dán “Warranty Void if Removed”. FTC cũng cho rằng chính sách miễn bảo hành nếu người dùng thay thế linh kiện của hãng thứ 3 là vô lý và không thể chấp nhận được. Theo đó, cơ quan đã gửi thông báo tới 6 công ty công nghệ lớn. Dù không được tiết lộ tên của các công ty, FTC cho biết họ thuộc lĩnh vực sản xuất xe hơi, thiết bị di động và máy chơi game.Theo Gizmodo, Microsoft và Sony là 2 trong số 6 công ty nhận được thông báo của FTC. Cả 2 đều sử dụng nhãn dán cảnh báo trên các hệ máy Xbox One và Playstation 4, người dùng sẽ không nhận được bảo hành chính hãng nếu đã mở vỏ máy. FTC cho rằng quy định ngớ ngẩn của các công ty làm hạn chế quyền của người dùng đối với thiết bị họ sở hữu. Nó bắt buộc người dùng phải sửa chữa và thay thế linh kiện tại các cơ sở chính hãng, không được sử dụng dịch vụ sửa chữa của các bên thứ 3.Trước đây, Apple cũng đã từng bị chỉ trích rất nhiều vì điều này. Sau đó, Apple đã phải mở rộng quy định, cho phép người dùng thay thế màn hình cảm ứng của iPhone từ các hãng thứ 3. Thomas B. Pahl, Giám đốc Cục Bảo vệ người tiêu dùng tại FTC cho biết: “Các điều khoản bảo hành của các công ty công nghệ dẫn tới việc người sử dụng phải bỏ ra chi phí cao hơn để sửa chữa thiết bị và thay thế linh kiện, mà không có sự lựa chọn nào khác. Nó cũng khiến các công ty khác khó cạnh tranh hơn”.Nguoivietphone.com.