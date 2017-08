Nhà Thơ Nguyễn Đức Tùng Mời Dự Ra Mắt Tuyển Tập 40 Năm...

Trong tòa soạn Viêt Báo, hàng ngồi, từ phải: nhà văn Nhã Ca, phu nhân BS Nguyễn Đức Tùng; hàng đứng, từ phải, Nguyễn Đức Tùng, Phan Tấn Hải.

LITTLE SAIGON, California -- Nhà thơ Nguyễn Đức Tùng, trong đời thường là một bác sĩ y khoa, hôm Thứ Hai 28/8/2017 đã ghé thăm tòa soạn Việt Báo.Nguyễn Đức Tùng cũng là người chủ biên Tuyển Tập Bốn Mươi Năm Thơ Việt Hải Ngoại, một tác phẩm với thơ từ 53 tác giả haả ngoại, dự kiến sẽ ra mắt tại Quận Cam vào đầu tháng 9/2017.Danh sách 53 nhà thơ có thơ in trong tuyển tập là:1. Nguyễn Thị Hoàng Bắc, 2. Nguyễn Thị Thanh Bình, 3. Nguyễn Thanh Châu, 4. Nguyễn Hàn Chung, 5. Đinh Cường, 6. Nam Dao, 7. Hà Nguyên Du, 8. Thế Dũng, 9. Trần Nguyên Đán, 10. Trần Trung Đạo, 11. Phan Tấn Hải, 12. Pháp Hoan, 13. Luân Hoán, 14. Phạm Cao Hoàng, 15. Trần Nghi Hoàng, 16. Lê Thị Huệ, 17. Khế Iêm, 18. Đỗ Kh., 19. Lê Đình Nhất Lang, 20. Vi Lãng, 21. Du Tử Lê, 22. Trần Vấn Lệ, 23. Đinh Linh, 24. Trần Đình Lương, 25. Chu Vương Miện, 26. Vương Ngọc Minh, 27. Lâm Quang Mỹ, 28. Đỗ Quang Nghĩa, 29. Bắc Phong, 30. Đức Phổ, 31. Thường Quán, 32. Nguyễn Linh Quang, 33. Đỗ Quyên, 34. Lữ Quỳnh, 35. Như Quỳnh de Prelle, 36. Phan Xuân Sinh, 37. Hoàng Xuân Sơn, 38. Cao Tần, 39. Phan Ni Tấn, 40. Nguyễn Xuân Thiệp, 41. Vũ Hoàng Thư, 42. Trịnh Y Thư, 43. Nguyễn Đăng Thường, 44. Trangđài Glassey - Trầnguyễn, 44. Trần Mộng Tú, 46. Nguyễn Đức Tùng, 47. Cung Trầm Tưởng, 48. Huy Tưởng, 49. Lưu Diệu Vân, 50. Thi Vũ, 51. Nguyễn Lương Vỵ, 52. Ngu Yên, 53. Tô Thùy Yên.Trong Lời Nói Đầu của Tuyển Tập, nhà thơ Nguyễn Đức Tùng ghi nhận nơi trang 11-14, trích:“Bốn mươi năm thơ Việt hải ngoại là một dự án khởi đi từ sáng kiến của trang Văn Việt từ giữa năm 2015. Những người biên soạn và cộng tác mới đầu chỉ có ao ước khiêm tốn là sự hợp tác của một số nhà thơ quen biết, về sau đã dành được ủng hộ rộng rãi hơn của nhiều người, vượt quá con số bốn mươi dự định. Khi kết thúc, chúng ta có năm mươi ba nhà thơ tham dự, và trừ một trường hợp duy nhất đã qua đời, tất cả đều đang sinh sống và viết ở hải ngoại, vào thời điểm thực hiện......Thơ ca, như được thấy trong tuyển tập, mô tả ký ức của cộng đồng về đất nước nguồn cội, ghi lại bầu khí quyển của xã hội ngoài biên giới tổ quốc, tự do nhưng cũng trộn lẫn hạnh phúc và bất hạnh. Nền thơ ấy bảo vệ sự hy vọng vào những giá trị của con người và của dân tộc. Bốn mươi năm thơ hải ngoại là lời phản kháng và lời ca ngợi, là sự thật được mang đi qua những lằn ranh cương thổ......Thơ ca là một nghệ thuật có khả năng nhắc nhở chúng ta về sự tạm thời và vĩnh viễn. Tạm thời của số phận con người, của một giai đoạn lịch sử mấy mươi năm, nhưng vĩnh viễn của dân tộc, của những giá trị văn hóa và tinh thần của dân tộc ấy. Mặc dù người làm thơ hình như ngày càng cô độc, việc tái xây dựng hình ảnh một đất nước tự do, vinh danh những hy sinh của người đi trước, ghi nhớ những đổ vỡ mất mát, giải thích những thất bại và đau khổ, lên tiếng về nỗi bi phẫn và hóa giải hận thù, kêu gọi sự hiểu biết và tin cậy, cùng nhau đi tới: những điều ấy chúng tôi tin rằng, thơ ca phần nào có thể làm được....”Tại tòa soạn Việt Báo, nhà thơ Nguyễn Đức Tùng gửi lời mời đồng bào tham dự buổi ra mắt sách và đọc thơ dự kiến ngày 3 tháng 9 năm 2017, từ 2 PM đến 4 PM tại hội trường báo Người Việt, 14771 Moran St, Westminster, CA 92683, USA, Tel: 714-892-9414,Trong đó sẽ có sự tham dự của một số nhà thơ tác giả, có mặt trong tuyển tập, đến từ California và từ nhiều nơi khác.Sách có thể mua ở: Amazon.comXin tìm nhóm chữ "40 Nam Tho Viet Hai Ngoai".