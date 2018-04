Nguyễn Văn Túc Bị 13 Năm Tù

Bất chấp các khuyến cáo của các chính phủ và tổ chức nhân quyền quốc tế, chính quyền CSVN vẫn tiếp tục trấn áp giới bất đồng chính kiến tại Việt Nam mà cụ thể là bản án 13 năm áp đặt lên nhà đấu tranh dân chủ Nguyễn Văn Túc vào ngày 10 tháng 4, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin VOA cho biết như sau.“Nhà hoạt động Nguyễn Văn Túc hôm 10/4 nhận án tù 13 năm vì tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” sau phiên tòa tại tỉnh Thái Bình. Em trai ông nói với VOA rằng bản án này là “bất công”.“Ông Túc, 54 tuổi, tham gia Hội Anh em Dân chủ từ năm 2014 với mục đích thúc đẩy việc thực hiện nhân quyền nêu trong Hiến pháp Việt Nam và được nhà nước cam kết với quốc tế tôn trọng những quyền đó.“Nhưng chính quyền Việt Nam coi Anh em Dân chủ là hội trái pháp luật. Họ cáo buộc rằng mục đích của hội là “xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam” và “thay đổi thể chế chính trị xã hội hiện tại của Việt Nam”, do đó, “đe dọa đến sự tồn vong của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.“Báo chí trong nước dẫn thông tin từ Công an Thái Bình nói ông Túc “tạm điều hành” Hội Anh em Dân chủ từ cuối mùa hè năm 2017, sau khi 7 nhân vật cốt cán của hội bị chính quyền bắt tạm giam.“Vì những hoạt động của mình, ông Túc đã bị Công an Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam vào đầu tháng 9/2017. Gia đình ông cho hay từ đó đến nay họ không được thăm gặp ông.”Bản tin VOA cũng cho biết thêm các thông tin như sau.“Theo tin trong nước, hội đồng xét xử tại phiên tòa hôm 10/4 đánh giá rằng “hành vi phạm tội” của ông Nguyễn Văn Túc là “đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia”. Tòa đã tuyên phạt ông 13 năm tù giam và 5 năm quản chế tại địa phương.“Em trai ông Túc, ông Nguyễn Văn Tùng, cho VOA biết chỉ có 4 người thân của ông Túc có mặt tại phiên tòa với tư cách những người “bị triệu tập làm nhân chứng”. Ông Tùng bày tỏ quan điểm về bản án vừa tuyên:““Gia đình nghĩ anh không có tội. Cái này là anh bày tỏ chính kiến. Những việc anh ấy làm là lợi cho dân. Một người dân đen không có tấc sắt trong tay thì làm sao lật đổ cái chính quyền này? Bản án quá bất công, mà [chúng tôi] quá bức xúc. Dư luận, quần chúng người ta cũng lên án nhiều”.“Trước đó 5 ngày, một phiên tòa khác ở Hà Nội đã kết án 6 người, trong đó có luật sư Nguyễn Văn Đài, cũng đều là những thành viên Hội Anh em Dân chủ, tổng cộng 66 năm tù giam.“Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) có trụ sở tại Pháp đã đề nghị các đối tác của Việt Nam làm áp lực để Hà Nội chấm dứt chiến dịch đàn áp sau khi tòa án Hà Nội tuyên phạt tù các nhà hoạt động hôm 5/4.“Mỹ, EU đã phản đối các bản án nặng nề đó và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho các tù nhân ngay lập tức.”Trong hình, nhà hoạt động Nguyễn Văn Túc tại phiên tòa hôm 10/4/2018 ở Thái Bình.