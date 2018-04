DB Alan Lowenthal “Bảo Trợ” Tù Nhân Lương Tâm, HT Quảng Độ

Dân Biểu Lowenthal và Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tại Việt Nam năm 2015.

HOA THỊNH ĐỐN (Ngày 9 tháng 4, 2018) – Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal (CA-47) đã chính thức nhận “bảo trợ” tranh đấu cho Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, qua chương trình bảo vệ quyền tự do, Defending Freedoms Project của Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos thuộc Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ.Đức Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Thích Quảng Độ đã liên tục bị quản thúc tại gia một cách bất hợp pháp từ năm 1998 cho đến nay vì các hoạt động cho tự do tôn giáo của Ngài, chống lại chính sách đàn áp tôn giáo của chính quyền CSVN. Là một vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo được nhiều người biết đến và cũng là một học giả, nhà bất đồng chính kiến với 16 lần được đề cử cho Giải Nobel Hòa Bình, lòng kiên trì tranh đấu vì tự do tôn giáo của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ là nguyên nhân mà Ngài đã phải chịu hơn ba thập niên bị lưu giam, cầm tù và quản thúc tại gia bởi nhà cầm quyền CSVN.“Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã chịu nhiều sự đàn áp trong nhiều thập niên qua chỉ vì Ngài đã can đảm đứng lên nói lên tiếng nói vì tự do tôn giáo và các quyền tự do căn bản của con người,” Dân Biểu Lowenthal đã phát biểu như sau. “Tôi hãnh diện được trở thành người tranh đấu cho Hòa Thượng và tôi sẽ tiếp tục tranh đấu cho sự tự do của Ngài.”Qua chương trình bảo vệ tự do, Defending Freedoms Project của Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos, các Dân Biểu và Nghị Sĩ Hoa Kỳ đòi hỏi sự trả tự do, giảm thiểu bản án, hoặc cải thiện tình trạng trong tù đối với các tù nhân lương tâm mà các thành viên Quốc Hội đã nhận “bảo trợ” để tranh đấu cho họ. Đồng thời, các Dân Biểu và Nghị Sĩ cũng sẽ kêu gọi sự quan tâm của thế giới đối với những điều luật phi lý và không công bằng đã dẫn đến việc cầm tù các tù nhân lương tâm trên thế giới.Dân Biểu Alan Lowenthal đã liên tục lên tiếng kêu gọi trả tự do cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ từ lúc ông trở thành Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ năm 2013 và là thành viên Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos. Dân Biểu Lowenthal đã nhiều lần nêu trường hợp của Hòa Thượng Quảng Độ với các vị Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam qua nhiều nhiệm kỳ khác nhau và yêu cầu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thúc đẩy chính quyền Việt Nam trả tự do cho Đức Tăng Thống. Ông cũng đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi chính quyền của Tổng Thống Obama và Tổng Thống Trump hãy đặt ưu tiên kêu gọi trả tự do cho Hòa Thượng Quảng Độ cũng như những tù nhân lương tâm khác khi có những cuộc đàm thoại song phương với bên Việt Nam trong chính sách ngoại giao Hoa Kỳ. Vào năm 2015, Dân Biểu Lowenthal đã gặp gỡ Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ trong chuyến đi Việt Nam của ông với phái đoàn Quốc Hội Hoa Kỳ. Cũng trong chuyến đi đó, Dân Biểu Lowenthal đã nêu vấn đề nhân quyền với nhiều viên chức chính quyền Việt Nam và kêu gọi trả tự do cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ.Congressman Alan Lowenthal represents the cities of Long Beach, Lakewood, Signal Hill, Avalon, Los Alamitos, Rossmoor, Cypress, Westminster, Garden Grove, Buena Park, Anaheim, Midway City and Stanton in California’s 47th Congressional District. He can be followed on Facebook, Twitter, or his website.