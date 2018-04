Hà Nội, SG Rủ Nhau Cháy

Trần KhảiVậy là cháy... Cháy Hà Nôi, cháy Sài Gòn... Cháy chung cư, cháy xưởng cưa, cháy tiệm nước... Thê thảm.Báo Đời Sống & Pháp Lý hôm 4/4/2018 kể chuyện Hà Nội: Cháy lớn cùng nhiều tiếng nổ tại cửa hàng quần áo...Cửa hàng kinh doanh quần áo bất ngờ xảy ra hỏa hoạn vào giờ cao điểm kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân sống gần khu vực hoảng loạn.Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 18h30 tại số nhà 1 đường Hai Bà Trưng (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).Báo An Ninh Thủ Đô kể chuyện đôt vàng mã ở chung cư Hà Nội: Hãi hùng cảnh người đàn ông đốt vàng mã sáng rực cầu thang chung cư...Tối 4-4, người dùng Facebook N.V đã chia sẻ 2 video clip quay lại cảnh một người đàn ông đốt vàng mã trong khu vực cầu thang chung cư, với lửa bốc cao đùng đùng như thể… đốt nhà. Sau hàng loạt vụ hỏa hoạn chung cư gây lo ngại trong thời gian qua, hành động đốt vàng mã này đã lập tức phải nhận vô số ý kiến chỉ trích, phẫn nộ của dư luận.Bản tin từ thông tấn TTXVN kể chuyện: Khoảng 18 giờ ngày 4/4, ngôi nhà 3 tầng tại số 3 phố Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đột nhiên phát hỏa.Vụ cháy ngôi nhà 3 tầng trên phố Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 4/4 đã được lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội nhanh chóng dập tắt vào 18 giờ 30 phút cùng ngày. Rất may hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, ngôi nhà 3 tầng tại số 3 phố Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đột nhiên phát hỏa. Nơi lửa bùng phát được xác định là tầng 3 ngôi nhà này được sử dụng làm kho hàng chứa các loại vải, quần áo thời trang.Bản tin VOV kể chuyện cháy chợ Quang (Hà Nội): Tài sản bị thiệt hại được đền bù như thế nào?Nếu các tiểu thương đã mua bảo hiểm cháy nổ, thì việc bồi thường thiệt hại sẽ được thực hiện trên tinh thần các bên sẽ cùng nhau xác định thiệt hại.Vụ hỏa hoạn tại chợ Quang ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội vào chiều 31/3 đã thiêu rụi tài sản trên diện tích hơn 500m2 gồm 60 gian hàng, hàng trăm tiểu thương rơi vào cảnh trắng tay, nợ nần. Câu hỏi đặt ra là bà con đổ tiền vào kinh doanh tại chợ, khi xảy ra hỏa hoạn, cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm đền bù. Luật có quy định buộc các tiểu thương phải mua bảo hiểm cháy nổ khi tham gia kinh doanh, buôn bán tại chợ hay không?Bản tin Zing kể chuyện Bình Dương: Xưởng gỗ 3.000 m2 cháy nổ dữ dội suốt nhiều giờ...Ngọn lửa bùng phát ở công ty gỗ sau đó cháy nổ dữ dội, bao trùm khu xưởng rộng 3.000 m2. Lực lượng cảnh sát chữa cháy phải huy động 15 xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa.Sáng 5/4, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã khống chế được vụ hỏa hoạn xảy ra tại một công ty gỗ đóng tại xã Lai Uyên (huyện Bàu Bàng, Bình Dương)....Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm khu nhà xưởng rộng 3.000 m2 bị đổ sập, nguyên vật liệu và sản phẩm gỗ bị thiêu rụi.Báo Giao Thông kể chuyện Thái Bình: Sáng 4/4, Trung tá Lê Bá Thắng - Trưởng Công an phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra liên tiếp 2 vụ hỏa hoạn tại cùng một nhà.Trước đó, khoảng 16h chiều 3/4, người dân phát hiện thấy mùi khét và cột khói bốc lên tại nhà riêng của chị Phạm Thị Thúy Hạnh ở số nhà 6/23, tổ 25, ngõ 289, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình.Khi phát hiện vụ cháy, vợ chồng chị Hạnh - anh Ngọc đi vắng, nên hàng xóm đã điện báo cho chủ nhà và lực lượng chức năng.Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Thái Bình đã điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa. Đến 17h chiều ngày 3/4, vụ hỏa hoạn đã được dập tắt.Trong khi cơ quan chức đang tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy, vào rạng sáng nay ngày 4/4, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại khiến người dân hoảng loạn.Bản tin VietnamNet kể chuyện lo cháy ở Cần Thơ: Phạt tiền chủ chung cư cao cấp ‘cháy là chết’ ở Cần Thơ.Chủ tòa nhà chung cư cao cấp Tây Nguyên Plaza ở Cần Thơ vừa bị Cảnh sát PCCC phạt 15 triệu đồng.Ngày 4/4, Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư tòa nhà cao cấp Tây Nguyên Plaza (KV Thạnh Lợi, phường Phú Thứ, quận Cái Răng) vì vi phạm về an toàn PCCC.Theo đó, chủ đầu tư bị xử phạt số tiền 15 triệu đồng về lỗi làm mất, hỏng hoặc làm mất tác dụng phương tiện PCCC.Bản tin VietnamBiz kể: Sợ chết cháy chung cư: Đồng loạt phá hợp đồng, bỏ đặt cọc...Thiệt hại nặng nề sau vụ cháy chung cư Carina đã khiến không ít người dân có ý định mua chung cư đang phải bàn tính lại. Giới đầu cơ lo ngại, thị trường sẽ chững trong thời gian tới.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Cháy nhà kho vựa trái cây ở Tiền Giang...Công an huyện Cái Bè, Tiền Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà kho vựa trái cây xảy ra sáng 4-4.Chiều 4-4, đại tá Lê Hoàng Tiến - trưởng Công an huyện Cái Bè, Tiền Giang - cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà kho vựa trái cây trên địa bàn huyện.Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát và bốc cháy dữ dội tại nhà kho vựa trái cây Thủy Điệt, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè.Bản tin Zing kể: Xe khách giường nằm cháy trơ khung trên quốc lộ, 38 người thoát chết.Đang di chuyển trên quốc lộ 14, chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lúc này trên xe có tổng cộng 38 người và may mắn thoát nạn.Ngày 4/4, đại tá Lê Đình Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum, cho biết vào rạng sáng cùng ngày trên địa bàn huyện Đắk Glei (tỉnh Kon Tum) xảy ra vụ cháy xe khách giường nằm.Báo Văn Hóa kể chuyện: Cháy lớn tại một công ty trong KCN Hải Yên.Khoảng 2h ngày 4.4, tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học Kỹ thuật Texhong Ngân Long (khu công nghiệp Hải Yên, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) đã xảy ra một vụ cháy lớn tại nhà kho thuộc Phân xưởng số 4.Lúc này nhà kho đang chứa khoảng 4.000-5.000 tấn nguyên liệu, hàng hóa. Ngay khi phát hiện đám cháy, lực lượng cứu hỏa tại chỗ của Công ty đã huy động lực lượng chữa cháy nhưng đám cháy đã nhanh chóng lan rộng.Làm thế nào để an toàn đối với thần lửa? Câu hỏi nhức nhối...