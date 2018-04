(Xem: 321)

Báo Long An cho biết trong thời gian qua, nhiều chợ tự phát xuất hiện trước Khu, cụm công nghiệp phục vụ nhu cầu mua sắm của công nhân. Cá chợ tự phát này còn nhiều bất cập: Thực phẩm chưa bảo đảm an toàn; mua bán lấn chiếm lòng, lề đường gây mất trật tự, an toàn giao thông,... Vào một số chợ tự phát là thấy, nhiều loại thực phẩm bày bán ngổn ngang, thịt, cá, rau, củ, quả,... để trên những tấm trải tạm bợ bằng nylon.