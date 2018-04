Trump Sẽ Dùng Quân Đội Bảo Vệ Biên Giới

WASHINGTON - TT Trump tuyên bố với nhà báo tại Bạch Ốc: sẽ dùng binh lực bảo vệ biên giới phiá nam cho tới khi dựng tường biên giới và thiết lập an ninh thích hợp.Ông khẳng định: đã thảo luận vấn đề với bộ trưởng quốc phòng Jim Mattis, theo tường thuật của Reuters.“Chúng ta có những luật rất xấu đối với biên giới, và chúng ta sẽ làm điều gì đó -- Tôi đã nói chuyện này với Tướng Mattis rồi -- chúng ta sẽ làm điều gì đó bằng quân sự,” theo Ông Trump cho biết tại Bạch Ốc, ngồi bên cạnh là bộ trưởng quốc phòng tại cuộc họp với các lãnh đạo của các quốc gia vùng Baltic đang thăm viếng Hoa Kỳ. “Cho đến khi nào chúng ta có bức tường và có an ninh đúng, thì chúng ta sẽ bảo vệ được biên giới của chúng ta bằng quân đội. Đó là một bước tiến lớn. Chúng ta thực sự đã không làm được trước đây, hay chắc chắn là không là được tốt như thế trước đây.”Vẫn chưa biết rõ là ông Trump muốn gì qua phát biểu đó, hay là lý do gì cho việc điều động quân đội Hoa Kỳ để kiểm soát hay ngay cả đóng biên giới ở thời điểm khi mà số người vượt biên bất hợp pháp bị bắt giảm đã giảm xuống thấp nhất kể từ năm 1971.Thường luật cấm quân đội thực hiện các chức năng thực thị luận quốc nội, như bắt người ở biên giới. Những các tổng thống trước đã điều động Vệ Binh Quốc gia để hoạt động trong vai trò hậu thuẫn tại biên giới với Mexico -- Cựu TT Obama đã đưa 1,200 quân trong năm 2010, và Cự TT G. W. Bush đã điều động 6,000 quân vào năm 2006. Các thống đốc tiểu bang cũng làm như vậy khi đối diện với làn sóng người vượt biên vào Mỹ quá lớn.