Công An Xóa Xổ Cấp Tổng Cục, Từ 126 Cục Sẽ Chỉ Còn 52 Cục; Hàng Chục Tướng Công An Cấp Tổng Cục Sẽ Xuống Giữ Chức Cấp Cục

HANOI -- Bộ Công An sẽ tinh giản biên chế... theo các nguồn tin chính thức. Xóa sổ cấp Tổng Cục.Bản tin VTC ghi rằng “Bộ Công an sẽ không còn cấp tổng cục: Thiếu tướng Lương Tam Quang nói gì?”Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ đang triển khai Đề án 106 của Đảng ủy Công an Trung ương về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.Bản tin nói, cấp tổng cục ở Bộ Công an hình thành từ năm 1980. Sau khi lên đến 8 tổng cục năm 2009, Bộ Công an thu gọn còn 6 tổng cục vào năm 2014.Ngoài ra còn có 2 bộ tư lệnh riêng cho cảnh sát cơ động và cảnh vệ - cũng tương đương tổng cục. Trong mỗi đơn vị cấp tổng cục lại có nhiều cục. Dưới các cục là rất nhiều phòng.Việc bỏ cấp tổng cục và tương đương dẫn tới yêu cầu phải giải thể hàng chục đơn vị cấp dưới có tính chất tham mưu, phục vụ chung như các cục tham mưu, hậu cần, chính trị…Ngoài ra, nhiều cục nghiệp vụ trước đây được tách ra theo chuyên môn, địa bàn hẹp thì giờ cũng phải nhập lại theo các nhóm chuyên môn, địa bàn rộng hơn. Khối các trường của công an cũng phải sắp xếp, gọn lại.Theo các nguồn tin, từ 126 đơn vị cấp cục và tương đương sẽ giải thể, sáp nhập còn khoảng 60. Cứ thế, lan tỏa xuống dưới, rất nhiều đơn vị cấp phòng cũng sẽ phải sắp xếp, tổ chức lại.VTC viết:“Phạm vi giải thể, sắp xếp về tổ chức rộng như vậy sẽ tác động trực tiếp tới hàng chục sĩ quan cấp tướng trong ngành, là những người giữ vị trí tổng cục trưởng, tổng cục phó, cục trưởng, cũng như các sĩ quan cấp tá các cục, các phòng.”Trong khi đó, bản tin VnExpress ghi lời một cán bộ:"Đề án sẽ bỏ cấp tổng cục. Cấp cục, đơn vị ngang cục sẽ giảm từ con số 126 xuống còn 52. Bộ cũng chỉ còn 4 học viện và hai đại học. Bộ máy công an tại các địa phương giữ nguyên..."Bản tin VOA ghi nhận: Bộ Công an Việt Nam tới đây giải thể toàn bộ 6 tổng cục và hạ cấp 2 bộ tư lệnh trong khuôn khổ một cuộc cải tổ vừa được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản phê duyệt, theo các báo trong nước hôm 2/4.Bản tin VOA ghi nhận:“...Một số ước tính không chính thức cho rằng hiện tại có khoảng 600.000 người làm việc cho ngành công an.Thông tin trên báo chí trong nước cho thấy bộ máy công an đã “phình to” trong giai đoạn từ khoảng năm 2009 đến 2014, thời ông Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng.”