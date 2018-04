Nông Dân Trồng Mía Thê Thảm

SAIGON -- Có vẻ như ngành trồng mía VN cơ nguy bị xóa sổ.Bản tin Báo Kiến Thức hôm 28/3/2018 cho biết: Càng trồng càng lỗ nặng, vùng mía Đồng Nai sắp biến mất.Từ tháng 1-2018, đường là mặt hàng nhập cảng không cần hạn ngạch và mức thuế suất cũng giảm về 0%. Theo đó, giá đường và giá mía nguyên liệu đều giảm về mức thấp nhất so với nhiều năm trở lại đây.Vụ thu hoạch năm nay, nông dân trồng mía càng khốn đốn hơn vì mía rớt giá lại chậm thu hoạch, nắng nóng khiến hàng trăm hécta mía cháy. Ngay cả những vùng quy hoạch xây dựng cánh đồng lớn cho cây mía, nông dân cũng tính chuyện bỏ cây mía chuyển sang cây trồng khác hiệu quả hơn.Nông dân thu hoạch mía tại vùng nguyên liệu mía xã Phú Ngọc (huyện Định Quán) chủ yếu vẫn theo kiểu thủ công.Do vậy, theo bản tin: Càng trồng càng lỗ...Ông Dương Huy Hoàng, nông dân xã Gia Canh (huyện Định Quán), bày tỏ: “Vừa qua hàng chục hécta mía ở xã Gia Canh bị cháy khiến nông dân thiệt hại nặng, trong đó có nguyên nhân mía cháy không được thu hoạch ngay. Năm nay giá mía giảm trên 100 ngàn đồng/tấn so với vụ năm ngoái, nhưng nỗi lo lớn nhất của nông dân trồng mía chúng tôi là mía bị thu hoạch trễ đang khô trắng trên đồng, mỗi một ngày chậm thu hoạch là một ngày năng suất giảm”.Với kinh nghiệm hơn 30 năm trồng mía, ông Hoàng cho rằng lợi nhuận từ cây mía ngày càng giảm và hiện cây mía thuộc nhóm cây trồng cho thu nhập thấp. Cụ thể, trồng cả năm nhưng 1 hécta mía trúng mùa, trúng giá cũng chỉ cho lợi nhuận vài ba chục triệu đồng. Riêng vụ thu hoạch năm nay đa số nông dân đều lỗ vốn vì cây mía.Không chỉ nông dân, các nhà máy đường cũng đối mặt với trăm bề khó khăn. Ông Trần Văn Ngà, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần mía đường La Ngà (huyện Định Quán), cho biết: “Doanh nghiệp đang thua lỗ nặng vì giá đường sản xuất ra đang cao hơn giá đường bán ngoài thị trường. Từ đầu vụ đến nay, mười mấy ngàn tấn đường sản xuất ra đều tồn trong kho vì không tiêu thụ được. Chúng tôi phải dựng thêm kho tạm mới đủ chỗ chứa đường tồn”.Báo Kiến Thức ghi rằng theo ông Ngà, vụ mía năm nay, sản lượng mía đưa vào chế biến giảm hơn so với vụ năm ngoái. Cụ thể, vụ này nhà máy chỉ ép khoảng 200 ngàn tấn mía, chủ yếu là sản lượng mía đã ký hợp đồng thu mua với nông dân chứ không mở rộng thu mua thêm từ các vùng nguyên liệu bên ngoài như các vụ trước. Đến nay, nhà máy đã ép được khoảng 180 ngàn tấn mía và dự kiến trễ nhất là đến ngày 10-4, nhà máy sẽ hoàn tất việc thu hoạch mía.Vụ sản xuất năm nay, Nhà máy đường Biên Hòa Trị An (huyện Vĩnh Cửu) cũng không đạt kế hoạch đề ra. Từ đầu vụ đến nay, nhà máy mới chỉ chế biến được khoảng 150 ngàn tấn mía. Dự kiến đến cuối vụ, nhà máy sẽ cố gắng thu mua hết khoảng 50 ngàn tấn mía của nông dân do nhà máy đầu tư chứ không mua mía thêm từ các tỉnh, thành khác như trước.Do vậy, nông dân bỏ mía cũng là dễ hiểu...Tới mức, một quan chức nhìn nhận: Ông Võ Văn Phi, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, cho biết: “Cây mía hiện nằm trong nhóm cây trồng kém hiệu quả. Thời gian tới, chúng tôi sẽ làm việc với phía doanh nghiệp sản xuất đường, nếu vẫn không có một hướng phát triển hiệu quả hơn cho cây mía thì chính quyền địa phương sẽ khuyến khích nông dân chuyển đổi sang cây trồng khác cho lợi nhuận cao hơn”.