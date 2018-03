Mỹ Trước Hiểm Họa Nga–Tầu

Phạm Gia Đại

Hoa Kỳ đã từng khẳng định vai trò cường quốc kinh tế và quân sự của mình khi tham gia vào các cuộc chiến khốc liệt trên khắp thế giới trong một thế kỷ nay.





Sau khi Quân Phiệt Nhật bất ngờ mở cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng (Pearl Harbor), tiểu bang Hawaii của Mỹ, nhằm tiêu diệt tiềm lực Hạm Đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, nước Mỹ chấm dứt tình trạng tự cô lập mình với các diễn biến trên thế giới nhất là với Thế Chiến Thứ Hai như một địa ngục đang diễn ra trên các lục địa Châu Âu, Châu Phi, Châu Á, rồi Mỹ tuyên chiến với Nhật, và nhập cuộc. Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ Roosevelt tuyên bố ngày Nhật tấn công Trân Châu Cảng là: “a date which will live in infamy” và trong các vụ xử án Tokyo Trials sau này, trận tấn công vào Pearl Harbor, trong khi Mỹ-Nhật đang còn đàm phán, được xem như một tội ác của chiến tranh (a war crime). Bốn năm sau, Thế Chiến Thứ Hai chấm dứt với hai quả bom nguyên tử (atomic bombs) thả xuống Hiroshima và Nagashaki, Nhật buộc phải đầu hàng, và Hitler đã phải tự tử chết trong căn hầm của ông tại Berlin.





Nhìn thấy thảm họa tàn phá của chiến tranh nên tổ chức Liên Hiệp Quốc đã được thành lập để duy trì hòa bình trên thế giới, để cho không còn 41 triệu người phải chết trong Thế Chiến Thứ Nhất và 60 triệu người (3% dân số thế giới trong thập niên ‘40) phải vong mạng như trong Thế Chiến Thứ Hai. Thế nhưng hòa bình thế giới vẫn không duy trì được, nhiều cuộc chiến ác liệt vẫn xẩy ra sau thế chiến thứ hai như Chiến Tranh Triều Tiên (Korean War: 1951-1953), và Chiến Tranh việt Nam (Vietnam War: 1954-1975). Đó chính vì chủ nghĩa cộng sản đang bành trướng như một cơn bệnh dịch chết người lây lan nhanh chóng, làm ô nhiễm bầu không khí vừa trong lành lại sau thế chiến. Đó cũng chính vì Liên bang Xô Viết và Trung Hoa Cộng Sản đang ngự trị trên hai chiếc ghế thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Hai cường quốc cộng sản nay đang gia sức phá hoại hòa bình để bành trướng thế lực trên khắp năm châu và bốn biển.





Hoa Kỳ đã có những hy sinh to lớn để bảo vệ nền tự do và dân chủ trên thế giới. Trong Thế Chiến Thứ Hai với 405, 399 tử vong (1941 đến 1945/con số tử vong cao thứ nhì trong lịc sử, chỉ sau cuộc Nội Chiến 1861-1865), Korean War với 54,246 tử vong (1951-1953), Vietnam War với 58,209 KIA (killed In Action), Hoa Kỳ đã đóng góp to lớn vào việc chấm dứt thế chiến, ngăn được làn sóng đỏ tràn xuống Nam Hàn, nhưng đã bỏ mặc cho Miền Nam bị nhuộm đỏ vào năm 1975. Tại Liên Hiệp Quốc, nhiều lần Mỹ đã gặp chướng ngại khi hai cường quốc cộng sản bỏ phiếu veto, và nhiều quốc gia trên thế giới đã nhận thấy hòa bình không thể nào có được khi Nga Sô và Tầu Cộng còn tồn tại, khi chế độ cộng sản còn hiện hữu trên trái đất.





Sau Thế Chiến Thứ Hai, nhìn thấy cái uy lực và sự tàn phá khủng khiếp của bom nguyên tử của Mỹ bỏ xuống Nhật, Nga Xô đã tìm mọi cách bắt cóc các nhà bác học của Đức đem về Nga, và cuối thập niên ’40, Nga đã có trong tay loại vũ khí hủy diệt này. Điều nguy hiểm hơn nữa là một số chuyên gia nguyên tử người Tầu được đào tạo tại Mỹ đã trở về Hoa Lục làm việc cho Mao Trạch Đông và đảng cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh, và người Nga đã giúp cho Tầu Cộng phương pháp chế tạo bom nguyên tử. Nga Xô đã hỗ trợ cho Fidel Castro để biến hòn đảo Cu Ba xinh đẹp này thành một ung nhọt ngay bên cạnh hông Mỹ Quốc, và trong thập niên vừa qua đã yểm trợ vũ khí và hỗ trợ chương trình thí nghiệm hạt nhân của Bắc Hàn. Dù nước Nga không còn là một nước cộng sản từ khi bức tường Bá Linh sụp đổ vào năm 1989, nhưng một nước Nga không cộng sản đó vẫn được cai trị bởi một con người vô cùng nham hiểm xuất thân từ KGB của Liên Bang Xô Viết là Vladimir Putin. Ông Putin đã dùng quyền lực khi đang tại chức, để củng cố địa vị, luồn lách luật pháp, và sửa lại các điều lệ về bầu cử, để có thể vẫn tiếp tục ngồi trên ngôi vị số một của nước Nga, ngõ hầu tiếp tục tiến hành các âm mưu kế hoạch đánh phá Hoa Kỳ, xâm nhập tình báo vào các nước phương Tây, và lấn chiếm các nước nhược tiểu. Một thí dụ của họat động tình báo phá hoại của Nga là vụ đầu độc cha con điệp viên nhị trùng Sergei Skripal tại Anh Quốc. Các nước Châu Âu và cả Hoa kỳ đều đã lên tiếng phản ứng mạnh trước hoạt động tình báo ám muội vi phạm công pháp này của Nga. Thủ Tướng Anh Theresa May hôm 14.3.2018 đã công bố lệnh trừng phạt, và 23 nhà ngoại giao Nga bị buộc phải rời Anh trong vòng 1 tuần. Tại Châu Âu, Nga đã xâm chiếm bằng vũ lực bán đảo Crimea của Ukraina, và tại Châu Á, Nga sử dụng tên lính xung kích tại Bắc Hàn là Kim Jong-un để giơ trái bom hạt nhân lên đe dọa Mỹ, Nhật, Nam Hàn và cả thế giới.





Cũng ở trong cặp bài trùng này với Nga là Trung Cộng. Nước Tầu với Tập Cận Bình nay đang thống trị và đang trở thành nhà lãnh đạo “vĩ đại” nhất, trong thời cận đại của Trung Quốc, sẽ trị vì suốt đời tại Hoa Lục. Kiểm soát các nước vệ tinh như Bắc Hàn, cộng sản Việt Nam và bán đảo Đông Dương, và các nước trên lục địa đen, cùng sở hữu các công nghệ lấy được từ Mỹ và các nước phương Tây, Trung Cộng đã trở thành cường quốc kinh tế thứ hai sau Mỹ. Nhờ Tây phương, nước Tầu đã hiện đại. Sau một thập niên xâm lấn và xây dựng các đảo san hô, đá ngầm thành các đảo nhân tạo và quân sự, và không bị phản kháng nào đáng kể về quân sự từ phía Mỹ và các nước trong vùng, Biển Đông đang nằm trong tay của Trung Cộng. Hiểm họa da vàng từ Hoa Lục đang là một đe dọa thực sự lan rộng từ Biển Đông, Biển Hoa Đông, Biển Nhật Bản của Thái Bình Dương qua Ấn Độ Dương, và hòa bình thế giới đang trên bờ vực.





Trung Cộng vẫn là một nước triệt để theo chủ thuyết cộng sản và đang lãnh đạo khối cộng sản trên thế giới dù chủ nghĩa này đã bị co cụm và lung lay sau khi Nga và Đông Âu sụp đổ, nhưng nó vẫn tồn tại, và sự ngoan cố tàn ác của nó vẫn y nguyên. Hàng triệu người hoạt động chính trị, có lương tâm, hay chống lại chủ trương vô nhân đạo của nhà nước, đã bị bắt, bị tù đầy hay giam lỏng tại Hoa Lục. Từ 80 ngàn đến 120 ngàn người Bắc Hàn vô tội đang bị giam giữ vì lý do chính trị và không xét xử tại miền bắc của bán đảo Triều Tiên này. Ngoài ra, tự do và dân chủ nhân quyền vẫn vắng mặt tại Việt Nam dù bao nhiêu tổ chức nhân quyền đã tranh đấu bao nhiêu năm nay; và tệ hại nhất là hàng ngàn người dân chống đối lại các công ty Tầu gây nhiễm độc trên biển và đất liền của Việt Nam thì bị bắt, tra tấn, hãm hại bởi đảng cộng sản Việt. Và điều quái dị chưa hề xẩy ra trên quê hương và lịch sử trên bốn ngàn năm của dòng giống Lạc Hồng là những người cộng sản đã mở cửa cho người Tầu từ Hoa Lục ồ ạt vào đất Việt, bán hay cho thuê đất đai dài hạn cho Tầu, và cho người Tầu cư ngụ chiếm cứ các vùng chiến lược trong các tỉnh thành như Nha Trang, Đà Nẵng làm đặc khu bất khả xâm phạm của họ, người Việt không được bén mảng. Cuộc xâm lăng âm thầm không tiếng súng của người Tầu đang diễn ra trên quê hương Việt.





Châu Á Thái Bình Dương đang chuyển mình, chưa biết sẽ đi về đâu. Kim Jong-un lần đầu tiên ra khỏi nước và qua Bắc Kinh để gặp Tập Cận Bình, trước khi họp thượng đỉnh với Tổng Thống Trump. Các cuộc họp cao cấp nhất đang tiến triển giữa ba nhà lãnh đạo Bắc Hàn, Nam Hàn, và Hoa Kỳ. Kim Jong-un từ một nước vào hạng nghèo nàn lạc hậu nhất trên thế giới đang xuất hiện trên các đài truyền hình và trên các trang báo quốc tế, nhưng đàng sau nhà lãnh đạo trẻ nhất và hiếu chiến này là bóng ma của Vladimir Putin và Tâp Cận Bình. Về tình hình Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng đã đi Tây, nhưng không được Pháp đón như thượng khách. Ngoài việc mậu dịch với Pháp lên đến hàng tỷ đồng, chuyến đi được xem như không thành công, và việc muốn đánh bóng lại chế độ sau khi mang tai tiếng trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức cũng không đem lại kết quả. Phía cộng sản Việt Nam rất mong muốn Pháp giúp can thiệp vào việc Cộng Hòa Liên Bang Đức sắp sửa đem vụ Trinh Xuân Thanh ra xét xử công khai tại Đức, nhưng rõ ràng trong bản thông cáo chung hai nước lần này, phía Pháp đã đưa vấn đề nhân quyền lên hàng đầu. Châu Á Thái Bình Dương đang nổi sóng, và cầu xin cho sóng biển sẽ nhận chìm Cái Ác xuống lòng đại dương. (Tin Tổng Hợp)

PGĐ