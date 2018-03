TQ Ra Đòn, Cứng và Mềm...

Trần KhảiCó chuyện võ hiệp xưa của Kim Dung, nói về môn võ có tên là Song Thủ Hỗ Bác... Nghĩa là, hai tay đánh ra hai kiểu quyền pháp khác nhau, y hệt như hai người. Hình như đó là gợi ý cho Bắc Kinh trong cách đôi ngoại.Nghĩa là, vừa đòn mềm, như vuốt ve, như hối lộ, như mua chuộc... Vừa đòn cứng, như cấm biển, như tập trận bắn đạn thật, như đuổi công ty khoan dầu trong Biển Đông.Đòn nào cũng nguy hiểm, chết như chơi.Cuộc tập trận kỳ này của Hải quân TQ tại Biển Đông là lớn dị thường, khi chúng ta đọc tin CNN, nhìn hình vệ tinh trong bản tin (hình chụp ngày 26/3/2018) của hãng Planet Labs Inc trong đó cho thấy hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của TQ, đi kèm bên là hơn 40 tàu chiến các loại. Và phía TQ gọi là sẽ tập trận hàng tuần như thế.Bâu trời Biển Đông thì chiên đâu cơ thì H-6K và Su-35 bay tới lui...Nghĩa là, không sợ tôn xăng, cũng không sợ gì Mỹ hù dọa. Hễ Mỹ hù dọa gì một phần, thì TQ hù dọa ngược lại gấp mấy phần.Cuối cùng, các nước nhỏ như Việt Nam, Philippines... lạnh cẳng.Trong bản tin cũng ghi lời TQ hù dọa là sẽ tập trận bắn đạn thật trong thời gian gần sắp tới. Không tiết lộ ngày, nhưng ngôn ngữ báo quốc doanh The Global Times cho thấy rằng tập trận đạn thật sắp tới cũng sẽ có mặt mẫu hạm Liêu Ninh.Dễ hiểu vì sao, Việt Nam phải yêu cầu hãng dầu Repsol lui khỏi Biển Đông và sẽ chịu đền tiền.Thực tế ai cũng biết, VN không bảo đảm an toàn cho hãng dầu này khi khai thác dầu Biển Đông. Cũng y hệt như taù cá ngư dân VN bị Hải quân TQ chận, cướp, đập vỡ máy móc, bắt ngư dân đòi tiền chuộc...Nếu nhân viên hãng dầu quốc tế bị cảnh sát biển TQ tấn công, bắt cóc... thì tai tiếng là ở Việt Nam... vì câu hỏi là, tại sao Hải quân VN lại núp trên bờ, núp sau bụi cỏ hiền nhà... để hãng dầu quôc tế ra trận tiền chịu đựng.Đó là cứng, còn gọi là cương quyền. Đòn mềm, gọi là nhu quyền... Cái này là tuyệt vời, vì tình báo TQ đã từng đưa gái và tiền ra gài sập bẫy cả tướng lãnh Đaì Loan... sá gì mấy anh cán bộ VC.Như chuyện mới đây, báo Dân Nông và Kênh 13 kể chuyện phỏng vấn Bà Đinh Thanh Hương – Tổng giám đốc Công ty cổ phần phim Thiên Ngân (Galaxy ME) về chuyện tại sao VN cho chiếu phim “Điệp vụ Biển Đỏ” khắp nước VN, bất kể phim này tuyên truyền chủ quyền TQ ở Biển Đông.Bản tin nói rằng bà Hương tiết lộ rằng bà đã từng từ chối phim này, bất kể: “Phía TQ chi 2 triệu USD để phim Điệp vụ Biển Đỏ được duyệt trình chiếu tại Việt Nam”...Nghĩa là, hối lộ 2 triệu đôla... chỉ để chiếu phim “Điệp vụ Biển Đỏ” khắp nước VN.Có đúng không?Thực hay hư?Lập tức, báo Văn Hóa của nhà nước CSVN hôm Thứ Tư thanh minh thanh nga rằng đó là phỏng vấn giả mạo:“Galaxy đề nghị xử lý nghiêm hành vi phỏng vấn giả mạo...Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Galaxy vừa có văn bản số 2803/2018/CV-GME ngày 28.3 đề nghị các cơ quan chức năng xử lý việc Công ty này vừa bị giả mạo đưa thông tin bịa đặt, gây thiệt hại nghiêm trọng đến uy tín và hoạt động kinh doanh...“Bằng văn bản này, chúng tôi xin khẳng định Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Galaxy cũng như cá nhân bà Đinh Thị Thanh Hương không thực hiện bất kỳ nội dung phỏng vấn nào, và không đưa ra bất kỳ ý kiến hay bình luận nào liên quan đến bộ phim Điệp vụ Biển Đỏ nói trên...”OK, OK... bây giờ không nói chuyện hối lộ 2 triệu đôla... nói chuyện nội dung thì các quan chức cũng thấy có vấn đề.Báo Tuổi Trẻ ghi lời ông Thứ trưởng Vương Duy Biên trả lời về Điệp vụ Biển Đỏ...Bản tin TT viết:“Thứ trưởng Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch Vương Duy Biên khẳng định, nếu phim Điệp vụ Biển Đỏ có dùng cụm từ quần đảo Nam Sa thì hội đồng trung ương thẩm định và phân loại phim truyện đã sai.”Ông Biên nói:“...nếu đúng trong phim có dùng từ quần đảo Nam Sa (như có thông tin cho rằng trên website Bộ Quốc phòng Trung Quốc viết) thì hội đồng trung ương thẩm định và phân loại phim truyện đã sai."Trong khi đó, trên báo Một Thế Giới, TS Trần Công Trục, nguyên Trưởng Ban Biên giới Chính phủ, nói rằng:“Tôi không nghĩ việc Hội đồng duyệt phim quốc gia khi thẩm định cho công chiếu bộ phim, nhất là trong thời điểm “nhạy cảm” này là hoàn toàn vô can, cho dù đã làm việc theo đúng “quy trình” và chỉ xem xét về khía cạnh nghệ thuật giải trí.”TS Trần Công Trục cũng đưa ra nhận định tổng quát:“Những hoạt động ngày càng bất chấp luật pháp và những cam kết quốc tế của Trung Quốc trong thời gian qua, không chỉ sử dụng vũ lực, mà còn dùng các thủ thuật thủ đoạn kinh tế, chính trị, pháp lý, văn hóa, giáo dục… nhằm xâm chiếm lãnh thổ và tìm cách giành lấy sự công nhận trên thực tế yêu sách phi lý của họ trong Biển Đông.Cụ thể là, liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, hình ảnh đường “lưỡi bò”, địa danh tiếng Trung dùng để gọi các vùng biển, đảo của Việt Nam, xuất hiện trong nhiều ấn phẩm như: bản đồ, sơ đồ, sách giáo khoa địa lý, lịch sử, phim ảnh, thậm chí đồ chơi trẻ em… được phát hành rộng rãi và đã tuồn vào Việt Nam theo nhiều con đường khác nhau. Việt Nam cũng đã từng phát hiện và thu hồi, hủy bỏ nhiều ấn phẩm đó.Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn nhiều ấn phẩm chứa đựng các thông tin “độc hại” nói trên vẫn bị lọt lưới. Phần thì do vô tình, phần thì do kém hiểu biết, thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm của một số cá nhân, cơ quan chuyên trách…”(ngưng trích)Than ôi, cứ vài cái ngây thơ là sẽ mất nước bây giờ. Có thực là TQ không hối lộ gì chăng? Hình như không tìm được câu trả loòi minh bạch.