VN Chiếu Phim Tàu: Biển Đông Là Của TQ, Bị Dân VN Phản Đối

HANOI -- Sau gần 2 tuần chiếu phim nói rằng Biển Đông nằm trong chủ quyền Trung Quốc, với áp lực quaần chúng, CSVN phải rút phim này ra khỏi các rạp.Báo Thanh Niên hôm 25/3/2018 có bản tin nnêu nghi vấn, “Phim nói Biển Đông thuộc Trung Quốc vẫn duyệt chiếu ở Việt Nam?”Bản tin nói, dù đưa ra thông điệp độc chiếm Biển Đông, phim Điệp vụ Biển Đỏ của Trung Quốc vẫn 'lọt lưới' kiểm duyệt của cơ quan chức năng rồi được trình chiếu rộng rãi ở nhiều hệ thống rạp tại VN.Từ ngày 16.3 vừa qua, phim Điệp vụ Biển Đỏ, do Công ty CGV VN phát hành, bắt đầu được công chiếu tại nhiều hệ thống rạp ở VN. Dựa trên một sự kiện có thật xảy ra tại Yemen vào năm 2015, bộ phim kể về việc Trung Quốc triển khai tàu chiến cùng đội đặc nhiệm Giao Long đến giải cứu kiều dân nước này ở châu Phi.Sau khoảng 120 phút với nhiều màn chiến đấu nhằm khoe khoang sức mạnh quân sự, phim đến hồi kết thúc với hình ảnh đoàn tàu chiến Trung Quốc đi qua một vùng biển được chú thích bằng dòng chữ “South China Sea” (tức Biển Đông). Tại đây, hạm đội Trung Quốc phát loa yêu cầu một tàu chiến khác phải “rời khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Trung Quốc”. Thông điệp này hoàn toàn sai lệch, xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền của VN đối với Biển Đông. Chính vì thế, nhiều khán giả đã vô cùng bức xúc.Bản tin báo Thanh Niên cũng ghi rằng tới chiều qua (24.3), ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc phát hành phim của CGV VN, cho biết đã ngừng chiếu Điệp vụ Biển Đỏ tại các rạp kể từ chiều cùng ngày. Giải thích lý do ngừng chiếu, ông Hải cho biết: “Phim này đã chiếu được 10 ngày nay và cũng không đông khán giả lắm, nên chúng tôi quyết định ngưng chiếu để xếp lịch cho phim khác ra rạp”.Bên cạnh đó, ông Hải cho rằng: “Nội dung phim rất bình thường như các phim ngoại khác về việc giải cứu con tin. Khi xem 2 phút cuối có cảnh về Biển Đông, tôi cũng có để ý trước nhưng xem kỹ thì tôi thấy rất bình thường vì Biển Đông trong cảnh này rất mơ hồ, không rõ hải phận của nước nào. Tôi nghĩ người xem nhạy cảm quá, nên suy diễn là biển của VN chứ trong phim không nói gì”.Bản tin báo Thanh Niên giải thích:“Tuy nhiên, với những gì diễn ra trên phim thì sự bức xúc của nhiều khán giả về việc Trung Quốc tuyên truyền sai lệch là chính xác, chứ không phải “suy diễn” như đại diện CGV VN phát biểu. Cụ thể, nếu “không rõ hải phận nước nào” có nghĩa là chưa chắc bối cảnh diễn ra tại tọa độ đã được phân định của Trung Quốc, tại sao phim dám nói chung chung là “South China Sea” như cách Bắc Kinh đưa ra bản đồ “đường lưỡi bò” để thâu tóm cả khu vực Biển Đông. Cách “úp mở mờ ám” này không khác gì cách Bắc Kinh vẫn luôn ngang ngược tuyên truyền về chủ quyền Biển Đông. Xét ở tổng thể bộ phim, tình tiết này gần như chẳng ăn nhập với diễn biến chính thì tại sao phải cố “câu kéo” đưa vào nếu không nhằm xuyên tạc sự thật.”Trong khi đó, Báo Tổ Quốc ghi lời thanh minh thanh nga của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin về bộ phim “Điệp vụ biển đỏ“... rằng cho phiếu này chiếu là đúng quy trình.Bản tin ghi thông báo từ Cục Điện ảnh:“Về quy trình thẩm định, phân loại và cấp giấy phép phổ biến bộ phim: Bộ phim do Hãng Bona Film Group của Trung Quốc sản xuất, năm 2017, có độ dài 133 phút và được Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam trình thẩm định xin cấp giấy phép phổ biến phim tại Việt Nam.Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về lực lượng đặc nhiệm của hải quân Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ giải cứu con tin là những kiều dân ở một nước Trung Đông và tiêu diệt bọn khủng bố đang âm mưu sử dụng vũ khí hạt nhân để hủy diệt thế giới.Ngày 02 tháng 3 năm 2018, Hội đồng Trung ương thẩm định phim truyện với 7/11 thành viên đã xem và thẩm định phim “Điệp vụ biển đỏ” (4 thành viên vắng có lý do) trong đó có các thành viên là lãnh đạo cấp Vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam cùng các nhà chuyên môn uy tín. Hội đồng đã thẩm định và phân loại bộ phim theo đúng trình tự và quy định hiện hành. Sau khi thẩm định và phân loại, bộ phim được 100% thành viên Hội đồng đề nghị cho phép phổ biến với điều kiện cấm khán giả dưới 18 tuổi (C18)...”Trong khi đó, bản tin Tri Thức Trẻ viết:“Sau một tuần trình chiếu tại Việt Nam, nhiều khán giả phát hiện ra đoạn kết lạ nói về sự anh dũng của người lính Trung Quốc trên mặt trận quốc tế.Theo đó, sau khoảng 120 phút gồm nhiều màn chiến đấu với sức mạnh quân sự, phim kết thúc với hình ảnh đoàn tàu chiến Trung Quốc bao vây một tàu nước ngoài, sau đó tuyên bố con tàu này đã xâm phạm vùng biển "South China sea" (biển Nam Trung Hoa)....Sau khi dư luận dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều, nhà phát hành Điệp vụ Biển Đỏ tại Việt Nam đã ngừng chiếu phim trên toàn quốc từ ngày 24/3.”Nghĩa là, cho chiếu đúng quy trình, ngưng chiếu cũng đúng quy trình... hẳn là, bán nước cũng sẽ đúng quy trình.