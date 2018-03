Đến VN Du Lịch, Khách Ngoại Ít Có Cơ Hội Xài Tiền

Du khách nước ngoài mua sắm tại chợ Bến Thành.Trong khi khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài đang gia tăng chi tiêu, mua sắm rộng rãi hơn thì khách du lịch quốc tế đến VN lại không có nhiều cơ hội xài tiền, thời gian lưu trú lại ngắn, theo Tuổi Trẻ (TTO).Tổng kết năm 2017, lượng du khách quốc tế đến TP. Sài Gòn đạt gần 6.4 triệu lượt khách, tức tăng hơn 1 triệu khách so với cùng kỳ năm trước (tăng 22,8%), nhưng doanh thu chỉ tăng gần 12,000 tỉ đồng (tăng 12,6%).TTO dẫn trường hợp gia đình anh Min-jun (Nam Hàn), du lịch VN 6 ngày 5 đêm, đã dành ngày cuối cùng ở VN để cả nhà (6 người) đi mua sắm. Tới chợ Bến Thành (Q.1), họ chỉ mua được một ít hạt sen khô, cà phê...Anh Min-jun cho hay: "Tôi đã muốn mua thêm hàng thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm nhưng chất lượng các món quà không tốt, lại phải trả giá nữa...".TTO dẫn lời ông Tâm Bùi (tác giả nhiều cuốn sách về du lịch) cho biết đã đi nhiều nước mới thấy du lịch xứ họ tạo cơ hội cho khách xài tiền như thế nào, trong khi ở VN, nhiều khách muốn tiêu xài thoải mái cũng không biết xài vào việc gì, mua cái gì…"Quà lưu niệm các nước rất đẹp và đa dạng. Giá không hẳn quá rẻ nhưng cứ luôn thôi thúc mình mua. Tôi không biết ở VN có đội ngũ nào nghiên cứu quà lưu niệm cho khách không, nhưng rõ ràng chúng ta đang thiếu quà tặng đẹp, tiện lợi", anh Tâm Bùi nói.Du khách quốc tế đi dạo chơi, mua sắm ở Sài Gòn chủ yếu chọn chợ Bến Thành, Bưu điện thành phố hoặc một vài trung tâm thương mại như Taka Plaza, Sài Gòn Square... Nhưng khi vào các địa điểm này, điều du khách "ngán" là phải trả giá.Mặt khác, theo chị Thảo, nhân viên một công ty quảng cáo ở Sài Gòn, cũng than khó chọn được quà lưu niệm "chỉ Việt Nam mới có" thật độc đáo cho khách. Thông thường, chị chỉ có thể chọn tới lui cũng bộ tượng 3 cô gái ba miền hoặc bộ decal ảnh cô gái áo dài để dán tủ lạnh. Ngay tại chợ Bến Thành, với nhiều sạp bán hàng sơn mài, hàng lưu niệm, hàng gỗ, tre..., và nhiều nhất là quần áo và vải lụa, việc chọn được mặt hàng thẩm mỹ cao, đậm chất Việt cũng không dễ, chưa nói tỉ lệ mua phải hàng "Made in China" rất cao.TTO dẫn lời ông Bùi Tá Hoàng Vũ, giám đốc Sở Du lịch TP. Sài Gòn, thừa nhận hiện nay các điểm mua sắm của thành phố không tập trung, quy mô nhỏ lẻ, xe lớn chở khách lại khó tiếp cận. Đã rõ các trung tâm mua sắm hàng "Made in Việt Nam" phục vụ khách du lịch là rất cần thiết nhưng Sài Gòn lại đang thiếu.Bên cạnh đó, theo ông Trần Văn Long, tổng giám đốc công ty Du lịch Việt, hiện độ dài lưu trú của khách đến TP. Sài Gòn khoảng 2.6 ngày là khá ít.Ông Nguyễn Văn Mỹ, chủ tịch Lửa Việt Tour, cho rằng muốn khách ở lại lâu và tăng chi tiêu, VN cần phát triển các dịch vụ du lịch đa dạng trong ngày, để thời điểm nào khách cũng có thể xài tiền."Phải đảm bảo hàng đúng là sản phẩm "Made in Việt Nam" và mức giá hợp lý. Cần xây dựng trung tâm mua sắm lớn rồi phải kiểm soát vận hành để khách an tâm tiêu tiền. Cũng cần có biện pháp quản lý đầu vào hàng hóa và ngăn ngừa tình trạng chụp giật, giành khách", ông Mỹ lưu ý.