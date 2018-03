Bị Tố Lộ Dữ Kiện Giúp Trump: Facebook Mất 37 Tỷ Đô/Ngày

NEW YORK -- Chứng khoán kỹ thuật sụt giá trên thị trường Facebook sau khi có tin một công ty do ban vận động tranh cử của Trump đã thu góp dữ kiện bất hợp pháp từ hàng chục triệu người sử dụng, theo tin AP.Facebook sụt giá 7% trị giá chứng khoán hôm Thứ Hai, đó là mức giảm nhiều nhất trong vòng 4 năm.Tình hình cũng làm ảnh hưởng dây chuyển, tác haị nhiều hãng kỹ thuật khác.Công ty mẹ của Google là Alphabet mất 3% trị giá.Tính ra, trị giá Facebook mất 37 tỷ đôla sau khi bị chất vấn từ các chính khách Mỹ và Anh quôc về việc bảo mật cho người dùng dịch vụ.Lý do vì bản tin về Cambridge Analytica, công ty đươc tin là giúp Donald Trump thắng cử TT Hoa kỳ năm 2016.Cambridge Analytica đã thu gom dữ kiện khách hàng Facebook để tung ra quảng cáo và tin giả để giúp Trump kiếm phiếu.Facebook hôm Thứ Sáu đã cho ngưng dịch vụ với công ty Cambridge Analytica, nói rằng công ty này thu gom dữ kiện từ một nhà nghiênc ứu mà người này vi phạm chính sách của FB.Cambridge Analytica đã bác bỏ cáo buộc đó.Trong khi đó, văn phòng Thủ Tướng Anh quôc nói rằng vi phạm bảo mật dữ kiện cá nhân như thế là rất đáng lo ngại, vì dữ kiện cá nhân cần phải bảo mật.