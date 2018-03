Jared Kushner, Phò Mã Của Tổng Thống

Thành Lacey ST(Theo tài liệu trên www. Biography.com – March 02, 2018)Tên: Jared KushnerNghề nghiệp: Kinh doanh, xuất bản sách báoSinh: 10 Tháng Giêng, 1981Học vấn: ĐH HarvardSinh quán: Livingston, tb New JerseyJurad Kushner là ai?J.Kushner ( JK) sinh tháng Giêng 1981 tại tb New Jerasy là con của nhà phát triển địa ốc : Charles Kushner. Khi ông cha bị bắt giam vì bị tai tiếng chính trị và tài chánh, Kushner đảm nhận công việc làm ăn của gia đình và bước cả vào lảnh vực xuất bản và mua tờ The New York Observer. Năm 2009 JK cưới Ivanka Trump, con gái của tài phiết địa ốc là D. Trump. Kushner phục vụ như là một cố vấn chính trị thân cận cho Trump trong thời tranh cử tổng thống năm 2016 và thời kỳ Trump chuyển tiếp vào Toà Bạch Ốc. JK được chỉ định là cố vấn trưởng cho tống thống từ tháng Giêng năm 2017.Thời kỳ đầuJK là một trong bốn người con của nhà tỷ phú về phát triển địa ốc Charles Kushner và cũng là người ủng hộ tài chánh cho Đảng Dân Chủ và các tổ chức từ thiện. Sau khi theo học Frisch School, một trường của đạo Do Thái ở New Jersey, JK vào ĐH Harvard và ra trừơng năm 2003. (Một nhà báo cho biết rằng JK có sức học trung bình ở trung học và được vào ĐH Harvard sau khi cha mình làm một tặng dữ tài chánh cho trường ĐH. Luật sư của JK phủ nhận điều này.)Cha của JK bị bắt giữNăm 2005, Charles Kushner nhận tội là đã trốn thuế và làm lung lạc nhân chứng, thêm vào tội là đóng góp tiền cho việc tranh cử chính trị cách phi pháp. Ông ta bị hai năm tù. Ông ta bị truy tố bởi công tố viên chánh phủ và sau này là thống đốc của tb New Jersey là Chris Christy, người mà sau này JK cùng làm việc như một thành viên trong nhóm cố vấn khi D. Trunp vận động tranh cử.Khi cha đang nằm tù, JK đảm trách công việc kinh doanh địa ốc trong khi vẫn liên lạc thường xuyên với cha. Năm 2006, JK mua tờ The New York Obsrver và trở thành nhà xuất bản tầm cỡ lớn khi mới hơn hai mươi tuổi. Những năm sau đó, anh ta lại nổi tiếng khi mua một cơ sở văn phòng ở khu Manhattan ở 666 đường Fifht Avenue với giá kỷ lục vào thời đó là 1 tỷ 8 trăm triệu đô la. JK trở thành CEO của công ty Kushner Companies năm 2008.Cưới Ivanka TrumpSau khi hẹn hò gần hai năm, JK cưới Ivanka Trump, con gái của Ivana và D. Trump, vảo tháng Mười 2009 tại Bedminster, NJ. Hai người có ba đưá con. Sau đó Ivanka cải đạo sang tôn giáo Judaism Chính Thống là đạo của chồng.Cố vấn cho Donald TrumpDù xuất thân từ một gia đình theo đảng Dân chủ nhưng JK trở thành cố vấn chính cho Trump khi ông này vận động để được đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức vụ tổng thống năm 2016. Người ta được biết là JK làm việc với Trump ở nhiều hoạt động tranh cử, kể cả làm thương vụ, soạn diển văn, tiếp cận với truyền thông xã hội và trong việc lựa chọn thống đốc của tb Indiana là Mike Pence làm ứng viên phó TT.Một trong vấn đề gây ra tranh cãi khi bầu cử JK và mấy con lớn của Trump đã hạ bệ được giám đốc của chiến dịch tranh cử là Corey Lewandowski.JK còn bị dính vào cơn bão chính trị khác vào mùa hè lúc đó khi Trump đánh một tweet chế diễu gán cho Hillary Clinton là tham nhũng cao độ với một ảnh tượng gợi lên hình Ngôi Sao Vua David của Do Thái và biểu hiện tượng trưng cho tiền ở hậu cảnh. Tiếng kêu phản đối dữ dội nổi lên sau đó cho rằng cái tweet này ngụ ý chống Do Thái. JK liền lên báo The Observer để binh vực cho cha vợ và nó rắng bố vợ của mình không phải là người chống Do Thái và đừng vội kết tội.Sau khi Trump thắng cử tháng ngày 8 Mười Một , 2016, JK trở thành nhân tố trung tâm trong nhóm lo cho việc chuyển tiếp cho ông này. Dù có lời đồn đại là JK sẽ trở về công việc kinh doanh sau khi bầu cử nhưng ngưừi ta biết được là anh ta tìm lời khuyên bảo của luật gia để có thể tham gia vào chính sự trong chính quyền của Trump. Vì là thành viên trong gia đình của TT, anh ta có thể bị phạm vào tội “gia đình trị” trong ngành hành pháp cũng như bị phạm về điều xung đột về lợi ích. Theo tạp chí Forbes, năm 2016, tài sản của gia đình JK được phỏng đoán là 1 tỷ 8 trăm triệu đô la, đa số là những nắm giữ trong ngành địa ốc, bất động sản.Cuộc điều tra về việc thông đồng với NgaVào tháng Bảy 24 năm 2017, JK gặp nhân viên của Uỷ Ban Tình Báo Thượng viện để giải thích sự liên lạc của mình với Nga sô như là một phần trong cuộc điều tra sự can thiệp của nga vào cuộc bầu cử năm 2016. Trước cuộc gặp gở đó, JK thông báo một bản tường trình dài 11 trang để chối bỏ sự liên hệ với chính phủ Nga. Anh ta cũng cung cấp chi tiết về bốn lần gặp gở với người Nga trong thời gian tranh cử và thời kỳ chuyển tiếp của Trump vào Tòa Bạch Ốc kể cả hai làn tương tác với Đại sứ Nga, một lần gặp một chủ nhà băng Nga và một lần khác được xắp đặt do Trump Con với một luật sư Nga cung cấp những tin tức cho nhau về ứng viên đối thủ là Hillaray Clinton. JK chối bỏ là những liên lạc đó là không đúng cách và nói là: “ Tôi không thông đồng, không có bất cứ ai khác trong ủy ban tranh cử thông đồng với bất cứ chánh phủ ngọại quốc nào.”Hồi đầu tháng Mười Một, đài CNN tường trình là JK đã giao tài liệu qua cho ông Robert Mueller, người đang đứng đầu cuộc điều tra rộng rải sự liên hệ giữa vận động tranh cử của Trump với các giới chức Nga. Theo nguồn tin này thì nhânn viên điều tra của Mueller đang xem xét vai trò của JK trong vụ cách chức Giám đốc FBI là James Comey hồi tháng Năm 2017.Rồi sau đó, JK lại bị xem xét của Uỷ Ban Tư Pháp Thượng Viện về việc trình qua cho uỷ ban những emails của WikiLeaks và một “ lời mời lén đi dự dạ tiệc.” Mặc dù các bên khác đã kèm những emails đó vào tài liệu đệ nộp nhưng JK thì không. Thượng nghị sĩ Chuck Glassley và Dianne Feistein thông báo vấn đề này tới luật sư của JK , viết rằng: “ Chúng tôi cảm ơn sự tự nguyện hợp tác với Uỹ Ban điều tra nhưng tài liệu đưa qua hình như là chưa đầy đủ.” Họ yêu cầu JK giao qua bất cứ tài liệu nào còn thiếu vào ngày 27 tháng Mười Một.Luật sư của JK trả lời rằng thân chủ của mình đã làm phù hợp với những yêu cầu của hai vị TNS . Ông này nói: “ Chúng tôi đã cung cấp cho Uỹ Ban Tư Pháp tất cả những tài liệu có liên quan tới những cú gọi, những emais, hợp đồng hoặc những buổi gặp gỡ với người Nga trong thời gian tranh cử và thời gian chuyển tiếp của ông Kushner.”Thêm vào vấn đề pháp lý xãy ra hồi tháng Mười hai khi một luật sư ở Washington nộp đơn kiện sự bỏ sót chi tiết trong mẫu công bố tiết lộ tài chính của JK. Theo như vụ kiện này thì Kushner và Ivanka Trump đã bỏ qua việc xác minh tài sản làm chủ bởi một số công ty đầu tư làm ăn với họ cũng như số thu nhập từ hai vụ đầu tư. Phát ngôn viên của Toà Bạch Ốc bác bỏ vụ kiện vì tính cách “tào lao”(!) của nó và nói là lời tường trình của hai đương sự này đã đáp lại thỏa đáng những đòi hỏi của luật pháp.Vấn đề có liên quan đến tình báo và an ninhTheo một bài báo trên từ Wall Street Journal, tháng Giêng 2018, các viên chức phản tình báo đã cảnh giác Kushner là một nữ thương gia Mỹ gốc Tàu tên Wendi Deng Murdoch, là vợ trước của Chủ tịch tổ hợp News Corp. là tài phiệt Rupert Myrdoch, có lẽ bà này đã dùng tình bạn để lèo lái anh ta vào việc trợ giúp cho quyền lợi của China. Sau đó, Murdoch đã bác bỏ sự dính líu vào sự việc như vậy cũng như không biết, không có liên hệ với bất cứ cơ quan tình báo nào.Vào cuối tháng Hai năm 2018, sau khi Trưởng Phòng Nhân Viên là John Kelly tuyên bố là ông sẽ tổng xét duyệt thủ tục thông qua an ninh lý lịch của các nhân viên trong Toà Bạch Ốc thì nguyên trạng hiện thời của Kushner bị giáng cấp xuống từ mức ‘tối mật’ thành ‘mật’ nguyên do là anh ta chưa được thông qua lý lịch an ninh lần cuối cùng. Sự thay đổi này đã làm ảnh hưởng đến những trách vụ của Kushner. Trước kia anh ta có thể đọc những tin tức quốc gia tối mật và thường được tháp tùng tổng thống trong những chuyến đi ngoại quốc. Nay thì không còn được như vậy nữa.Sau đó không lâu, từ Washington Post tường trình là các viên chức Hoa kỳ bắt được những cuộc nói chuyện của các viên chức, ít nhứt là của bốn chính phủ ngoại quốc như China, Vương Quốc Ả Rập, Mexico và Israel về cách thức họ có thể lợi dụng những cuộc làm ăn của Kushner với họ và sự thiếu kinh nghiệm trong chính sách ngọai giao của anh ta. Theo bản tường trình này thì một vài viên chức trong Toà Bách Ốc e ngại rằng Kushner “ ngây thơ và bị lừa” trong những cuộc đối thọai với các viên chức nứơc ngoài này. //