Tâm Tình Thầy Trò: Bệnh Tự Kỷ

Chị Tường Chinh.Các bạn thân mến,Chị Tường Chinh vẫn còn viết về bài bệnh tự kỷ. Những kỳ trước, Tương Chinh phân tích rất kỷ về bệnh tự kỷ và những trẻ mắc bệnh, những dấu hiệu để phân biệt các em không bình thường vì bệnh. Nhưng ít ai hiểu được nguyên nhân nào thường làm người mẹ sinh ra những đứa con mắc bệnh này.Nguyên nhân trẻ bị tử kỷ là câu hỏi có nhiều câu trả lời được đưa ra, rất nhiều giả thuyết cho rằng nó là do di truyền, hoặc do môi trường, thậm chí là do sự giáo dục trong gia đình...Vậy nguyên nhân nào tác động trực tiếp liên hệ thần kinh trung ương và gây ra chứng tự kỷ ở trẻ? Điều gì đã gây ra sự rối loạn trong quá trình phát triển của não bộ dẫn tới sự biến đổi bất thường về tâm lý, hành vi ở trẻ? Và liệu rằng tự kỷ có thể phòng tránh được hay không? Tất cả sẽ có trong bài viết sau.Nguyên nhân trẻ bị tự kỷ do đâu?- Di truyền: Di truyền là một trong những nguyên nhân trẻ bị tự kỷ chủ đạo khiến cho trẻ bị tự kỷ. Nếu như trong gia đình từng có người bị tự kỷ thì con hoặc cháu sinh ra sẽ có nguy cơ cao mắc phải bệnh này.Về phía khi người mẹ mang thai:. Người mẹ bị cúm, sởi trong lúc mang thai, điều này ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ, không những có nguy cơ cao khiến thai nhi bị dị dạng mà còn khiến trẻ có nguy cơ mắc bệnh tự kỷ.. Đái tháo đường: Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, nếu người mẹ bị bịnh đái tháo đường sẽ khiến đứa con sinh ra có nguy cơ bị tự kỷ cao gấp đôi đứa trẻ khác.. Trong thời gian mang bầu người mẹ tự ý sử dụng thuốc không theo chỉ định của bác sĩ: các loại thuc điều trị bệnh như thuốc an thần, thuốc đau dạ dày, thuốc viêm khớp... đều khiến cho đứa trẻ sau khi chào đời dễ bị mắc bệnh tự kỷ. Đây là nguyên nhân trẻ bị tự kỷ mà mẹ bầu có thể phòng tránh được..Tuyến giáp gặp vấn đề: Vấn đề về tuyến giáp là do sự thiếu hụt thyroxin của người mẹ trong tuần 8-12 của thời kỳ thai nghén được công nhận là sinh sản ra những thay đổi trong não thai nhi dẫn tới bệnh tự kỷ. (còn nữa).