Thủ Đô Mỹ Cấp Phép Đào Tuyến Đường Hầm Hyperloop

Khoảng giữa tháng 03/2018, dự án về hệ thống vận chuyển siêu tốc dưới mặt đất của Elon Musk đã vừa đạt được một cột mốc rất quan trọng. Sở giao thông vận tải thuộc thành phố Washington DC đã cấp phép cho The Boring Company đào đoạn hầm đầu tiên tại một khu vực bỏ hoang.Theo Washington Post, The Boring Company sẽ xây dựng hệ thống hyperloop nối giữa New York - Philadelphia - Baltimore - Washington DC. Khu vực khởi công là một bãi đậu xe không rào chắn tại số 53 đại lộ New York, gần tiệm McDonald. Một đại diện của The Boring Company cho biết, nếu được xây dựng, đây sẽ là một nhà ga trong mạng lưới nhiều điểm dừng của hệ thống giao thông ngầm trong tương lai.Bà Muriel E. Bowser, thị trưởng thành phố Washington D.C. cũng đã có chuyến thị sát đường hầm tại California của The Boring Company để tìm hiểu về công nghệ xây dựng được xem là nhanh và rẻ hơn so với các phương pháp truyền thống. Hiện Sở giao thông vận tải của Washington D.C đang xem xét các giấy phép khác mà The Boring Company có thể cần để đào cắt qua các tuyến đường mặt cũng như các không gian công cộng.CEO Elon Musk đã nhận được sự hậu thuẫn từ Văn phòng Cải cách Mỹ thuộc Nhà Trắng, do Jared Kushner – con rể của tổng thống Donald Trump, và Larry Hogan – thống đốc bang Maryland. Bà Hogan đã tạo điều kiện cho The Boring Company có được các giấy phép tiện ích.Hyperloop là hệ thống ván trượt siêu tốc, giúp vận chuyển người và xe tốc độ cao trong các đường hầm chân không để hạn chế lực cản của gió, chạy điện với hệ thống ray tương tự như maglev. Đối với vận chuyển người, Hyperloop sẽ dùng các kén, gọi là pod, mỗi kén chứa 16 người. Ván trượt cũng được thiết kế để chở xe hơi với tốc độ đến 200 km/h và sẽ dừng ở nhiều trạm để trả khách và xe. Hệ thống thang máy sẽ đưa người lên xuống hầm và những đường hầm có thể được xây dựng khá gần với mặt đất mà không gây ảnh hưởng đến các tòa nhà hay cấu trúc.Một yếu tố khác biệt của Hyperloop so với hệ thống tàu điện ngầm hiện hành là kích thước của ga nhỏ hơn và số lượng cũng nhiều hơn. Đại diện của The Boring Company lưu ý là vì những đoạn ngắn bên trong hay giữa các thành phố, hệ thống Hyperloop không chân không.Tầm nhìn của Elon Musk về một hệ thống vận tải siêu tốc trong tương lai vẫn đang đứng trước nhiều ý kiến trái chiều. Các chuyên gia về đường hầm cho rằng việc đào hầm của Elon Musk khả thi về mặt kỹ thuật nhưng sẽ chậm và tốn kém. Ngoài ra, còn phải tính đến yếu tố an toàn khi bên dưới các tòa nhà là những đường hầm với những chiếc kén chạy ở tốc độ rất cao và rất nhiều thách thức khác.Nguoivietphone.com.