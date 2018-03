Nghệ An: Trù Dập Giáo Dân

Công an vẫn hùa dọa giáo dân Phú Yến vì Formosa, theo tin của hai thông tấn RFA và VOA.Bản tin RFA ghi rằng ba giáo dân xứ Phú Yên thuộc địa bàn xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu vừa bị công an Nghệ An mời lên làm việc vì đã nộp đơn khiếu kiện công ty Formosa của Đài Loan vào ngày 3/10/2016.Hôm 7 tháng 3 năm 2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công An Tỉnh Nghệ An đã gửi giấy triệu tập ba người dân Xứ Phú Yên là bà Bùi Thị Nhiệm, Bà Nguyễn Thị Sâm và ông Cao Sỹ Hoán vào ngày 9 tháng 3 năm 2018 phải đến công an Huyện Quỳnh Lưu để làm việc với ký do theo nguyên văn của giấy triệu tập: “Để làm việc liên quan đến vụ án ‘gây rối trật tự công cộng’ vào ngày 3/10/2016 tại Ủy ban nhân dân xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An”.Vào sáng ngày 9/3, RFA có liên lạc với người từng được ủy quyền đại diện cho người dân Phú Yên khiếu kiện Formosa là Linh mục Đặng Hữu Nam và được linh mục cho biết chi tiết vụ việc:“Hôm nay người ta đã triệu tập ba người trong đó có hai người phụ nữ là bà Nhiệm và bà Sâm, và ông Cao Sỹ Hoán. Ông Hoán bị triệu tập vào buổi sáng và bị giữ đến 2 giờ chiều mới được về. Còn buổi chiều hôm nay sẽ triệu tập 2 người phụ nữ lên công an huyện Quỳnh Lưu.”Bản tin RFA nhắc rằng vào ngày 3/10/2016, hàng trăm người dân Xứ Phú Yên đã đệ đơn khởi kiện công ty Formosa tại Tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh vì xả thải gây ô nhiễm biển các tỉnh miền trung Việt Nam, ảnh hưởng đến nguồn cá, kế sinh nhai của người dân. Tuy nhiên cơ quan chức năng địa phương nơi người người dân cư trú bị cho là đã cản trở việc khiếu kiện, đùn đẩy trách nhiệm, không công chứng chữ ký cho người dân để mọi người có thể ủy quyền cho Linh mục Đặng Hữu Nam làm người đại diện pháp lý nộp đơn kiện Formosa. Do đó hàng trăm người dân đã kéo đến Ủy ban nhân dân xã An Hòa để phản đối và yêu cầu được công chứng.Trong khi đó, bản tin VOA kể rằng vào cuối ngày 9/3 Bà Nguyễn Thị Sâm nói với VOA rằng bà không hiểu vì sao chính quyền lại triệu tập bà liên quan đến vụ việc cách nay 18 tháng, khi bà và các giáo dân nộp đơn kiện vụ ô nhiễm môi trường biển do Nhà máy Formosa gây ra vào năm 2016.“Trước đây họ không làm gì, nay họ mới triệu tập hai bà lên huyện. Chúng tôi chúng định không lên vì không làm gì trái pháp luật.”Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài, Linh mục Đặng Hữu Nam, người từng hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thảm họa Formosa ở giáo xứ Phú Yên, nói rằng ông Hoán có lên trình diện vào buổi sáng và bị giữ đến 2 giờ chiều hôm 9/3 mới được về nhà.Blogger Lê Văn Sơn hôm 9/3 viết trên Facebook: “Sự việc đã xảy ra gần 18 tháng nhưng nay công an Nghệ An mới đánh lẻ vào từng cá nhân tại Giáo xứ Phú Yên theo cái gọi là "gây rối trật tự công cộng" ngay sau khi Linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam rời khỏi Giáo xứ Phú Yên để nhận nhiệm sở mới.”Blogger này nhận định: “Đây là một cách làm hết sức bỉ ổi của công an Nghệ An nhắm vào những ngư dân - nạn nhân của thảm họa Formosa.”VOA cũng ghi nhận rằng trang Thanh niên Công giáo hôm 9/3 cho biết từ hai năm qua người dân làng Tân An, giáo xứ Phú Yên đã bị là đối tượng tấn công sách nhiễu của nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An…. Hơn nữa, giới cầm quyền lại luôn tìm cách để chia rẽ, hãm hại và tấn công người dân nơi đây.”Báo Nghệ An trước đó nói rằng ngày 3/10/2016, linh mục Đặng Hữu Nam đã đánh kẻng nhà thờ và mở loa kêu gọi giáo dân kéo lên trụ sở UBND xã An Hòa; khi ấy một số đối tượng quá khích đã đánh và giật biển công chức của ông Chủ tịch và Phó Chủ tịch xã.7