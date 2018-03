Mẫu Hạm Tới, VN Đi Dây

Trần KhảiTuyệt vời... Như thế, có vẻ như đất nước Việt Nam đang tìm cách bước ra khỏi bóng phủ từ anh khổng lồ Trung Quốc. Có vẻ như, về quóc phòng... Còn măt nào đang lệ thuộc TQ? Văn hóa, xã hội, kinh tế... có lẽ.Bản tin RFA ghi nhận rằng Tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ vừa đến thăm cảng Tiên Sa, Đà Nẵng vào chiều ngày hôm 5/3, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày.Đây là lần đầu tiên một hàng không mẫu hạm Mỹ đến thăm cảng Việt Nam kể từ sau cuộc chiến giữa hai nước hơn 40 năm về trước.Đi cùng tàu USS Carlvinson là tàu tuần dương US Lake Champlain và khu trục USS Wayne E. Meyer, với hơn 5,000 thủy thủ.Trong thời gian ở thăm, các thủy thủ của tàu Mỹ sẽ tham gia các hoạt động cộng đồng ở địa phương bao gồm thăm quan, biểu diễn văn nghệ và trao đổi chuyên môn, kỹ thuật về hỗ trợ ứng phó thảm họa, phòng cháy chữa cháy.RFA ghi rằng Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink ra tuyên bố nói rằng chuyến thăm của tàu Carl Vison đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương giữa Mỹ và Việt Nam, cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ đối với một Việt Nam độc lập, thịnh vượng và mạnh mẽ.Bản tin cũng ghi là, hãng tin Reuters đánh giá chuyến thăm đánh dấu sự hiện diện quân sự lớn nhất của Mỹ tại Việt Nam kể từ sau năm 1975, đồng thời cho thấy sự phức tạp trong quan hệ của Hà Nội với Trung Quốc liên quan đến vấn đề biển Đông.Reuters trích nguồn tin từ các nhà ngoại giao cho biết trước đó, những đặc phái viên của Việt Nam đã phải mất nhiều tháng trời thuyết phục người láng giềng Trung Quốc về chuyến thăm này và triển vọng quan hệ hợp tác an ninh giữa Việt Nam và Mỹ.Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc viện nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore cho rằng chuyến thăm có thể làm Trung Quốc khó chịu nhưng Bắc Kinh sẽ không làm cho điều này thành quá nghiêm trọng. Ông nói Trung Quốc hiểu được mối quan hệ Mỹ Việt Nam do tác động của hành động lấn lướt của Trung Quốc ở biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng biết rằng Việt Nam không thể theo Mỹ mà thách thức Trung Quốc.Bản tin VOA ghi nhận rằng:“Chuyến thăm được coi là có tính lịch sử vì đây là lần đầu tiên một tàu sân bay Mỹ thăm một cảng Việt Nam kể từ sau ngày 30/4/1975. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, chuyên gia về Việt Nam tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, đánh giá với VOA rằng chuyến thăm "có 7 phần tượng trưng và 3 phần thực chất".Tin cho hay, lễ đón các tàu USS Carl Vinson, USS Lake Champlain và USS Wayne E. Meyer đã diễn ra tại Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, chiều 5/3, với đại diện phía chủ nhà là các quan chức của Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.Theo trích dẫn trên báo chí Việt Nam, Chuẩn Đô đốc John Fuller, tư lệnh nhóm tàu sân bay tác chiến, Hải quân Mỹ, phát biểu tại lễ đón: “Hôm nay là một ngày lịch sử và chúng tôi rất vinh dự khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu tại đây. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn Việt Nam vì sự hỗ trợ hậu cần tuyệt vời giúp chuyến thăm này trở thành hiện thực. Mỹ và Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ hơn bao giờ hết”....”Bản tin cũng ghi là tin chính thức của chính phủ VN nói chuyến thăm Đà Nẵng của đội tàu hải quân Mỹ “tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển khu vực”.Bộ Quốc phòng Việt Nam nói trong một thông cáo rằng các sĩ quan và thủy thủ Mỹ sẽ có nhiều hoạt động ở Đà Nẵng, bao gồm biểu diễn ca nhạc, giao lưu thể thao, thăm và giao lưu tại 5 trung tâm trợ giúp trẻ em và người khuyết tật, trong đó có Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất da cam.Vẫn theo Bộ Quốc phòng, đoàn hải quân Mỹ sẽ trao đổi chuyên môn, kỹ thuật về cung cấp điện, nước; hỗ trợ ứng phó thảm họa; kỹ năng phòng cháy, chữa cháy; y tế, ẩm thực; huấn luyện thuỷ thủ với một số cán bộ, chuyên gia, sinh viên Việt Nam trên tàu sân bay và một số địa điểm ở Đà Nẵng.VOA cũng ghi nha6ận rằng một trung tá hải quân Hoa Kỳ gốc Việt có cha từng chiến đấu cho Việt Nam Cộng hòa, nói với VOA tiếng Việt rằng ông “thực sự vui mừng” cùng hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson trở lại Việt Nam, nơi cả gia đình ông từng rời bỏ khi ông mới hai tuổi. Ông Hiền Trịnh nói thêm rằng thời gian đã giúp ông xóa bỏ “cảm xúc tiêu cực” về Việt Nam và dần thay thế bằng “tình yêu mến dành cho văn hóa và người dân ở đó”, đồng thời cho biết rằng ông “rất vui” được trở lại nơi mình sinh ra, trên một trong những chiếc tàu sân bay tốt nhất trên thế giới để là một phần của sự kiện lịch sử trong quan hệ Việt - Mỹ.Bản tin ghi nhận khía cạnh khác:“Cần nhắc lại đây không phải là lần đầu tiên tàu sân bay Mỹ hiện diện trong vùng Biển Đông. Từ đầu năm 2018, trước khi ghé cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, chiếc Carl Vinson đã ghé cảng Manila vào giữa tháng 2/2018. Phó đề đốc, chỉ huy hải đội tác chiến Carl Vinson John Fuller, trong cuộc họp báo tại Philippines khi đó, đã nhấn mạnh đến "một sự hiện diện có trọng lượng" của Hải Quân Hoa Kỳ, trong bối cảnh Trung Quốc liên tục mở rộng căn cứ quân sự ở Hoàng Sa, xây dựng đảo nhân tạo tại khu vực Trường Sa. Đấy là những nơi đang có tranh chấp chủ quyền, mà Việt Nam là một trong những bên liên quan.Tại Bắc Kinh, một số chuyên gia cho rằng sự hiện diện của hàng không mẫu hạm Mỹ sát cạnh cửa ngõ của Trung Quốc là yếu tố để quốc gia Bắc Á này tăng tốc các chương trình xây dựng tại vùng biển mà Trung Quốc đã xem là ao nhà. Dù vậy, về mặt chính thức, từ khi hay tin chiếc USS Carl Vinson sẽ đến thăm Đà Nẵng, Bắc Kinh tỏ ra chừng mực. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hy vọng giao lưu Mỹ-Việt "mang tính xây dựng"...”Trong khi đó, BBC ghi nhận:“Việc Trung Quốc tăng cường bồi đắp, xây dựng trên các đảo ở biển Đông cũng khiến cho chuyến thăm của tàu Hoa Kỳ lần này có ý nghĩa biểu tượng cực kỳ quan trọng, qua đó gửi một thông điệp ủng hộ mạnh mẽ tới Việt Nam, hoặc chí ít là đối với 'tự do hàng hải' trong khu vực.Hai quốc gia vẫn từ từ âm thầm xây dựng lại mối quan hệ quân sự trong những năm gần đây. Người Mỹ rõ ràng muốn mối quan hệ này tiếp tục, trong lúc chính phủ Việt Nam cũng hoan nghênh Hoa Kỳ hiện diện trong khu vực.Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa thể tiến quá xa, dù cho có chuyến thăm chính thức hôm nay.Hai bên vẫn chưa có hoạt động diễn tập chung, và Việt Nam vẫn chưa mua vũ khí của Hoa Kỳ.Với Việt Nam, vấn đề quan trọng vẫn là quan hệ với Trung Quốc, quốc gia có hơn 1000km biên giới chung.Sự khởi đầu này với Hoa Kỳ là một thành công trong ngoại giao của Việt Nam đồng thời cũng trấn an Trung Quốc rằng đây là việc ngoại giao đa phương, chứ không phải một sự chuyển hướng hoàn toàn sang phía Mỹ.Đây là điều rất quan trọng với Việt Nam, vốn đang rất cần giữ cân bằng một cách thận trọng với cả hai siêu cường này.”Hy vọng rằng hòa bình sẽ bền vững. Hy vọng rằng VN sẽ không mất đất, mất biển -- bất kể rằng TQ vẫn trăm mưu nghìn kế, gặm dần, gặm mòn...