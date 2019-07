Trùm Ma Túy ‘El Chapo’ Lãnh Án Tù Chung Thân

NEW YORK - Vào ngày Thứ Tư 17/07, Trùm ma túy Mexico “El Chapo” đã bị xử phạt bằng án tù chung thân. Phụ tá Bộ Trưởng Tư Pháp Brian A. Benczjowdki tuyên bố sau đó “Đây là thể hiện biện pháp công lý với Hoa Kỳ và Mexico”.Trong khi đó biện lý Richard P. Donoghue của quận Đông New York nhấn mạnh: án phạt này là xứng đáng, và từ nay bị can không còn có thể rưới độc chất qua biên giới Hoa Kỳ, thu lợi bạc tỉ trong khi hàng triệu người trở nên nghiện ngập, hư hỏng suốt đời.CNN tường thuật: bị cáo El Chapo mô tả cuộc xét xử này là không công bằng, thiếu công lý.Y được phép phát biểu trong 10 phút, phàn nàn về điều kiện giam giữ bất nhân như là tra tấn cả thể xác và tinh thần .