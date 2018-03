FBI Điều Tra Các Làm Ăn Của Ivanka Trump Tại Canada

WASHINGTON - Giới chức phản gián của FBI tiết lộ: 1 trong các thương lượng làm ăn của con gái TT Trump có liên quan với 1 khách sạn tại Vancouver (Canada) đang là đối tượng điều tra.Ivanka khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ xông hơi/tắm hơi tại International Hotel and Tower.Cuộc điều tra đang diễn ra trong lúc Ivanka và chồng là Jared Kushner tìm kiếm khai thông an ninh toàn phần.Hồi thượng tuần Tháng 2, chánh văn phòng Bạch Ốc John Kelly đã cấm Kushner tiếp cận thông tin tối mật trình TT vì khai thông an ninh của Kushner là quy chế tạm.Chưa rõ chuyên viên điều tra FBI chú tâm vào điểm nào trong thuơng luợng của Ivanka tại Vancouver.