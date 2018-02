VC Siết Chặt Thêm Nhân Quyền

Gia đình tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đã gửi đơn yêu cầu giảm án tù, theo luật hình sự mới, theo lời một bản tin RFA.Trong khi đó, hai bản tin VOA và BBC cho biết nhà báo Phạm Đoan Trang bị công an trù dập, bao vây, khủng bố liên tục.Bản tin RFA ghi rằng trong tháng 2/2018, gia đình của anh Trần Huỳnh Duy Thức đi thăm anh, chuyến đầu tiên của năm.Ở nhà tù tại Nghệ An, lúc này là những ngày rất lạnh.Gia đình nói sức khỏe của anh Trần Huỳnh Duy Thức có vẻ khá hơn đợt trước, tức đợt vào năm 2017 mà anh bị giam trong buồng tối, ảnh hưởng nặng đến mắt.Tháng 1/2010, anh Trần Huỳnh Duy Thức bị kêu án 16 năm tù. Trong phiên xử, anh Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyên bố mình bị bức cung và yêu cầu tái xét sự việc.Anh và các đồng sự bị bắt vì cổ súy cho một cuộc đấu tranh bất bạo động, và cho đến bây giờ anh không nhận bất kỳ một tội danh nào mà tòa án Nhà nước VN gán cho anh. Đã đến lúc mà các bút lục của vụ án cần được mở lại với sự soi chiếu trước quốc tế để xét lại về tính hợp lý và hợp pháp của bản án 16 năm tù áp đặt cho anh.Tính theo ngày tháng, 20/1/2018 vừa rồi, anh Trần Huỳnh Duy Thức đã chịu thời gian giam giữ 8 năm, phân nửa bản án của Nhà nước VN đưa ra. Trong suốt 8 năm ấy, anh đã chịu đựng nhiều sự đối xử khắc nghiệt, được gia đình cấp báo ra bên ngoài.Anh Thức là người quyết liệt từ chối việc bảo trợ của quốc tế, để đi tỵ nạn nước ngoài, thoát khỏi sự cùng cực trong nhà tù. Nói với gia đình mình, anh khẳng định rằng muốn được sống và chết cho lý tưởng, trên quê hương của mình.RFA ghi rằng những tin tức mới nhất, cho biết gia đình anh Thức đang cùng anh gửi đơn lên Tòa án nhân dân tối cao, yêu cầu giảm án tù, chiếu theo các điều khoản trong Bộ luật Hình sự mới (2015) vừa áp dụng.Trong khi đó, bản tin VOA cho biết tình hình công an bao vây nhà báo nữ Phạm Đoan Trang ở Hà Nội.Bản tin ghi lời một nhà hoạt động nữ khác, chị Nguyễn Thúy Hạnh, người duy trì quan hệ thân thiết với Đoan Trang, vào chiều ngày 26/2, giờ Hà Nội, cho VOA biết về những gì mới xảy ra với chị Trang:“Chiều ngày hôm kia Đoan Trang gần như là bị bắt ép lên đồn công an. Ở đấy chủ yếu người ta hỏi Đoan Trang về cuốn “Chính trị bình dân”. Đoan Trang nhận đấy là cuốn của mình song không có nhận tội gì cả. Đoan Trang bảo viết những cái đấy hoàn toàn là chính đáng, không có gì sai trái cả. Thì họ cho về và bây giờ thì họ vẫn canh gác rất nghiêm ngặt”.Bản tin cũng ghi nhận:“...Ít giờ sau khi Đoan Trang bị buộc phải đi gặp công an, Luật Khoa tạp chí - một ấn phẩm trên mạng của một số nhà hoạt động mà Đoan Trang là một sáng lập viên, biên tập viên – đã ra tuyên bố cực lực lên án điều được gọi là “hành vi bắt cóc và giam giữ người trái pháp luật” của công an Việt Nam.Luật Khoa tạp chí nói việc làm của công an có dấu hiệu “lợi dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ, giam người trái pháp luật”, cũng như vi phạm quy định về bắt và giam giữ người nêu trong Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị của Liên Hiệp Quốc.Trong mấy tháng cuối năm 2017 và đầu năm 2018, nhà chức trách Việt Nam bắt bớ và xử tù một loạt các nhà hoạt động.Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam “muốn dập tắt” tiếng nói của giới đấu tranh sau khi ông thắng thế trong cuộc “chống tham nhũng, chỉnh đốn đảng”. Diễn biến này không làm giới đấu tranh lo sợ, nhụt chí, bà Hạnh khẳng định.”Trong khi đó, bản tin BBC cho biết:“Tác giả cuốn Chính Trị Bình Dân vừa bị nhà chức trách tạm giữ tại Hà Nội sau khi sách được mạng xã hội chia sẻ hôm 26/2.Nhà báo tự do, blogger Phạm Đoan Trang, là tác giả cuốn Chính Trị Bình Dân hiện đang bán trên Amazon nhưng được nhiều blogger chia sẻ bản e-book trên mạng xã hội hôm 26/2.Tác phẩm này là một trong những cuốn sách trong bưu kiện bị Cục Hải quan Đà Nẵng tịch thu hôm 9/2 vì có nội dung bị cho là "nhạy cảm chính trị"....Hôm 26/2, BBC gọi điện cho bà Trang nhiều lần nhưng không thấy bà bắt máy.Tin cho hay, khu chung cư bà ở tại Hà Nội "đang được canh giữ nghiêm ngặt" và căn hộ của bà hiện đã bị cắt điện, nước và cả Internet.”