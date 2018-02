Biểu Tình, Chống Ly Dị

(Xem: 290)

Báo Kinh Tế Đô Thị ghi nhận du lịch VN tăng vọt, đặc biệt là Hà Nội thu hút du khách dịp Tết mấy ngày qua: lượng khách quốc tế đến và có lưu trú tại Hà Nội tăng mạnh trong dịp này với hơn 30%... Dự toán trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2018, từ ngày 14 – 20/2/2018 (tức từ ngày 29/12/2017 - 5/1/2018 âm lịch), tổng số khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 374.560 lượt khách, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đến Hà Nội ước đạt 124.560 lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước; khách du lịc quốc tế đến có lưu trú ước đạt 89.690 lượt khách, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2017; khách nội địa ước đạt 250.000 lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.283 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. (Photo: Phố Cổ Hà Nội, Ryan Phạm, Vietbao Houston)