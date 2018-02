1 Nữ Bác Sĩ Nam Cali Bị Tấn Công Tình Dục

LOS ANGELES, California -- Một nữ bác sĩ bị tấn công tình dục tại một bệnh viện ở Nam California.Nữ bác sĩ Meena Zareh tại bệnh viện L.A. County-USC Medical Center cáo buộc rằng một bác sĩ đồng nghiệp đã tấn công tình dục cô tại bệnh viện này -- và cuôc điều tra đang tiến hành.Bệnh viện L.A. County-USC Medical Center là nơi có nhiều nhân viên gốc Việt, cả bác sĩ và y tá. Đại học USC là nơi có nhiều ngàn sinh viên góc Việt trong nhiều ngành.BS Zareh, 33 tuổi, đã tôt nghiệp đaị học y khoa USC và vào chương trình thực tập nội trú ở bệnh viện, khai với cảnh sát rằng vào năm 2015, một bác sĩ chuyên ngành bệnh tim đã dí cô vào một phòng không cửa sổ, xâm phạm bên trong trang phục của cô và “vi phạm” cô.BS Zareh kể lại vụ tấn công này với bạn hữu và gia đình, đưa một đơn kiện dân sự nhưng không báo cáo ban giám hiệu chương trình nội trú thực tập bệnh viện cho tới ba tháng sau.Vào tháng 5/2017, cô báo cáo Ty Cảnh sát vê BS Guillermo A. Cortes, nhưng ông này chôi không làm gì cả.Hồ sơ đưa lên Công Tố Quận Los Angeles, nhưng công tố không truy tố tội hình sự “đưa vật vào cơ thể bằng vũ lực” (prosecutors declined to file a felony charge of penetration by force).Một phó công tố nói rằng hồ sơ không đủ chứng cớ, và bản văn được báo Los Angeles Times tìm được.Trung úy cảnh sát Robert Peacock nói hôm Thứ Ba 20/2/2018 rằng cảnh sát vẫn đang điều tra, và “có thể có thêm các nạn nhân khác”.Trong đơn kiện năm 2016, BS Zareh nộp chống lại quận L.A. County và USC, nói rằng Cortes tấn công cô, nhưng quận và USC không xử lý thích đáng khi cô báo cáo, không điều tra về chuyện này và rôi trả thù cô bằng cách buộc cô trì hoãn sự nghiệp bác sĩ và phải giữ im lặng.Cortes, 34 tuổi, từ chôi trả lời báo LAT trực tiếp, trong khi luật sư của ông nói rằng ông bác bỏ các cáo buộc.BS Zareh kể rằng ngay khi chuyện xảy ra, cô đã nói với một đồng nghiệp ngay trong ngày đó, và đồng nghiệp này sau đó nộp tờ khai hữu thệ lên cảnh sát quận để xác nhận lời của BS Zareh. Một phiên tòa dân sự sẽ xét hồ sơ kiện vào năm 2019.