Tet SG: 1 Việt Kiều Mất Sạch; Khánh Hòa: 1 Việt Kiều Bị Giết

SAIGON/NHA TRANG -- Việt kiều về ăn Tết ở quê nhà vẫn gặp nạn: một Việt kiều Đức bị giựt túi xách giá trị giữa Sài Gòn, trong khi một Việt kiều bị côn đồ giết chết ở Khánh Hòa...Báo Pháp Luật kể: Việt kiều Đức hứa thưởng 3 triệu để tìm tài sản bị cướp.Bản tin ghi rằng nam thanh niên là Việt kiều Đức khi đến phố Tây (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.SG) thì bị cướp giật túi xách chứa nhiều tài sản, giấy tờ quan trọng.Ngày 23-2, Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.SG) cho biết đang điều tra, truy xét tin trình báo về vụ cướp nhằm vào một thanh niên Việt kiều xảy ra tại Phố Tây.Theo đó, nạn nhân là anh Huỳnh Hoàng Dương (26 tuổi, Việt kiều Đức), tài sản bị mất là túi xách có tiền, giấy tờ tùy thân và một ổ cứng chứa các dữ liệu cá nhân, được cho là rất quan trọng.Qua trao đổi, anh Dương cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều ngày 21-2 tại phố Tây.“Tôi đang ngồi uống nước cạnh con hẻm ở đường Đỗ Quang Đẩu, lưng quay ra đường, túi xách để đối diện với ý định mua một chiếc xe máy ở cửa hàng cạnh đó. Tuy nhiên nam thanh niên đã tiếp cận tôi từ con hẻm, trong khi đó đồng bọn anh ta đợi sẵn trên xe ở dưới đường. Sự việc xảy ra rất nhanh. Tôi đuổi theo hô hoán nhưng không ai có thể giúp đỡ”.Dương cho biết sẽ tặng 3 triệu đồng ai nếu giúp anh tìm lại được giấy tờ và ổ cứng chứa các dữ liệu liên quan đến công việc mà mình đang làm liên quan đến quản lý các bất động sản.“Những tài sản khác không quan trọng bằng giấy tờ và ổ cứng chứa dữ liệu. Nếu thiếu nó tôi gặp rất nhiều khó khăn trong công việc và quay trở lại Đức. Từ lúc bị cướp đến giờ, tôi chỉ chạy lòng vòng quanh khu Bùi Viện đưa những bản poto có thông tin cá nhân để mong tìm được chút thông tin....” – anh Dương cho biết.Trong khi đó, báo Tiền Phong và báo Công An ND ghi nhận tình hình: Ẩu đả giữa đường, 1 Việt kiều tử vong, 3 người bị thương.Mưu tính trả thù một nhóm thanh niên khác, nhưng 4 gã thanh niên chặn nhầm một Việt kiều cùng một số bạn bè, người thân. Sau một cuộc cự cãi, 4 gã thanh niên dùng đá, dao tấn công những người không hề thù oán, khiến 1 người chết, 3 người bị thươngSau một đêm ráo riết triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét, rạng sáng ngày 23/2 (Mùng 8 Tết), tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an huyện Vạn Ninh đã tạm giữ hình sự 4 nghi can gây trọng án khiến 1 người chết, 3 người bị thương.Phạm Thanh Khánh – đối tượng trực tiếp đâm Việt kiều Võ Đình Toàn cùng ba đối tượng Nguyễn Tấn Thành, Trần Văn Toán, Võ Văn Thái đang bị tạm giữ hình sự..