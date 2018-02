(Xem: 90)

Kỹ nghệ dịch vụ phần mềm tại Ấn Độ được dự kiến gia tăng tới 9% trong năm tài khóa 2019 khi jhãng Tata Consultancy Services Ltd và các đồng nghiệp tăng cường việc máy móc hóa và thích ứng với đà tiến bộ nhanh chóng của kỹ thuật số. Các thương vụ được dự đoán sẽ gia tăng 7% nguyên cả năm tính tới tháng 3 sang năm, theo the National Association of Software and Services Companies cho biết hôm Thứ Hai tại cuôc họp thường niên của họ tại Hyderabad. Trong năm tài khóa này, doanh thu từ kỹ nghệ kỹ thuật số được dự báo sẽ tăng tới 7.8% đạt mức 167 tỉ đô la.