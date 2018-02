Công Tố New York Khởi Tố Hãng Phim Harvey Weinstein

NEW YORK CITY - Viên chức công tố của tiểu bang New York kiện công ty của nhà sản xuất phim Harvey Weistein về tội không bảo vệ công nhân chống tấn công tình dục – ông Weinstein cũng bị truy tố về tội đe dọa giết người với công nhân và gia đình. Hồ sơ kiện của công tố viên Eric Shneiderman tìm kiếm bồi thường cho các nạn nhân chống lại chủ nhân Weinstein, em ông và phim trường do 2 người thành lập.





Đơn kiện ghi rõ : công nhân của phim trường Weinstein làm việc trong các điều kiện thô tục và đe dọa bạo động.





Phim trường buộc phải sa thải ông Weinstein hồi Tháng 10 vì tai tiếng – công ty nhận đuợc vô số khiếu nại nhưng đã phớt lờ trong 1 thời gian dài.





Tài liệu toà án ghi “Phim trường này cũng vi phạm luật pháp New York khi không bảo vệ công nhân chống tấn công tình dục, kỳ thị và hù dọa”.





Công ty Weinstein bị tố cáo dùng nữ nhân viên dạy đồng nghiệp cách ăn mặc và dùng nước hoa gây hấp dẫn chủ nhân Weistein để đuợc bảo đảm việc làm – hồ sơ cũng mô tả chi tiết lệnh của Weinstein buộc tài xế của ông ta chuẩn bị sẵn trên xe bao cao su và thuốc cường dương …





Từ khi tai tiếng xách nhiễu tình dục bùng nổ, chủ nhân Weinstein nhanh chóng tìm kiếm bác sĩ trị chứng nghiện tình dục – các đại diện của ông ta phủ nhận mọi tố cáo về tiếp cận tình dục không đồng thuận.





Mới đây, truyền thông đưa tin phim trường Weinstein đang đuợc rao bán với giá ươc luợng 500 triệu MK.





Tại Los Angles, thẩm quyền công tố đã nhận đuợc mới đây 3 đơn tố cáo ông Weinstein tấn công tình dục từ sở cảnh sát chuyển tới.