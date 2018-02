Thư Thiếu Nhi/Câu Chuyện Học Đường: Giảng Dạy Đạo Đức Trong Các Lớp Học

Chị Tường Chinh.

Trường công không có khuynh hướng và chủ trương giảng dạy đạo trong lớp học với nhiều lý do do về văn hóa và khuynh hướng chính trị dựa vào các điều khoản tự do lựa chọn về cách sống, cách nghĩ và tôn giáo (freedom of speech, religious and choices). Các trường tư thì cho là đạo và đạo đức trong cuộc sống hằng ngày cần thiết nhất trong môi trường giáo dục. Bởi vì các em học giỏi nhưng không có đức tin, đạo đức căn bản và cách sống khiêm nhường thì cho dù các em có thành công đến đâu đều cũng trở nên vô dụng và vô nghĩa! Nhưng lại không có bài giảng cho nhiều tôn giáo để học sinh có quyền tự do lựa chọn, mà buộc phải học bài giảng của tôn giáo do nhà trường quyết định.

Chúng ta rất may mắn sống trong thời đại văn minh và một nước giàu mạnh nhất thế giới, tuy nhiên gần đây chúng ta phải đối diện với quá nhiều cảnh bạo động và chứng kiến quá nhiều thảm cảnh bi thương vì tình trạng bạo động và thù ghét lẫn nhau. Các vị tổng thống Mỹ trong nhiều thời đại khác nhau dù là có tín ngưỡng hay không đều phải cúi đầu xin ơn trên che chở cho quốc dân của mình mỗi khi nhậm chức, hoặc mỗi khi nước Mỹ có những biến cố, thiên tai và hoạn nạn. Vì vậy, sự khác biệt nhiều nhất và quan trọng nhất giữa trường học công và tư đó là: giảng đạo lý trong trường học!

Đây cũng là một vấn đề quan trọng về việc lựa chọn trường cho con em của mình!

