Tâm Tình Của Khán Giả Khi Xem Asia 82:

Tình Khúc Phạm Đình Chương



Jimmy Show

Live show Asia 82 chủ đề "Tình khúc Phạm Đình Chương" trình diễn tại Pechanga vào ngày 28 tháng 4 vừa qua, với sân khấu được thiết kế thơ mộng, đẹp và sang trọng. Chương trình dàn dựng công phu với dòng nhạc thính phòng, thật trữ tình của Nhạc Sĩ Phạm Đình Chương. Hai xuất thu hình vào lúc 4 giờ chiều và 8 giờ tối đã "sold out", khán giả ngồi đầy kín rạp hát chăm chú nhìn lên sân khấu, lắng tai nghe thưởng thức âm nhạc chủ đề thật giá trị, vinh danh nhà soạn nhạc tiên khởi và lừng danh nhất của nền tân nhạc Việt Nam:Nhạc sĩ Phạm Đình Chương !. .. Nhiều lần với những tiếng vỗ tay kéo dài, những tiếng hoan hô rộn ràng, tiếng ồn cổ võ huýt sáo to, chắc chị Thy Vân, Ban giám đốc Asia, cùng Asia 82 Production Team cảm động và hãnh diện với sự bày tỏ thương mến của khán giả lúc nào cũng dành riêng trọn tình thân cho Trung Tâm Asia.

Khen LQT đã hăng say trong "vai trò" của mình, mặc quần jean đen, áo sơ mi đen, phía trước ngực có thêm 1 phần vải to, tương tự như là "horse bib". Khen HAT cũng rất hăng hái, cô "tiểu thư " nhảy múa vui thích quất ngựa với chiếc áo dress màu trắng tinh, vải sheer được may thêm thật dài ở tay áo. Nhạc phẩm được hoà âm rộn ràng phơi phới, có thêm tiếng ngựa "hí" của Lê Quốc Tuấn. Good job!

. Bài hát “Nửa hồn thương đau” do Phạm Đình Chương viết lời, nhạc và tựa, được sáng tác vào năm 1970, lời không phải phổ từ thơ của Thanh Tâm Tuyền như đa số người đã tưởng!. Trong "Nửa hồn thương đau", Phạm Đình Chương chỉ mượn duy nhất 2 câu chót trong bài thơ "Lệ đá" của Thanh Tâm Tuyền mà Cung Tiến từng phổ nhạc mà thôi. Nhạc phẩm nầy được dùng là nhạc chính đệm cho phim “Chân trời tím” (truyện của Văn Quang) do Liên Ảnh Công ty của Quốc Phong làm giám đốc & đạo diễn là Lê Hoàng Hoa, phim ra mắt năm 1971.

( On the lighter note, đôi giày Ngọc Anh Vi mang rất.. rất...đẹp! So gorgeous)

. Rất thích phần trình diễn của 3 bài hát nầy, với sự hiện diện hiếm quý của cô Lê Uyên trình bày Tiếng Sông Hồng. Lê Uyên là tiêu biểu cho một sự mẫu mực, sâu sắc & bền lâu. Trình diễn chung quanh cô Lê Uyên có 10 nam nữ dancers , nhảy múa với những mảnh lụa là, màu xanh, như màu của sông nước. Huệ Thy trình bày Tiếng Sông Hương, tóc thắt bím được bới vòng, tay cầm nón lá trong tà áo dài tím quần trắng, rất nên thơ cùng thêm hình ảnh background là Thành Nội Huế. Không hiểu sao lúc nào cũng vậy, khi nghe mấy câu hát bắt đầu cho "Tiếng Sông Cửu Long" làm mình bị xao động, nghẹn ở cổ. Mà lần ni cũng rứa! Khi Bích Đào bước ra hát:" ô, ồh...ôô,... đây miền Nam..." Cô gái miền Nam Bích Đào với kiểu tóc dài cột sau lưng. Good outfit costumes and hairstyles for tất cả ca sĩ và dancers trong "Hội Trùng Dương". Asia đã chú ý từng chi tiết nhỏ của ba miền. Từng chiếc áo dài, mái tóc đã gợi lại nhiều nét đẹp, nét duyên riêng của từng miền.

Wonderful voice, and great closing song, đã cho khán giả một cảm giác bình yên, chân thành. (....Anh Nam Lộc kể câu chuyện rất tiếu lâm của anh về bài hát "Tiếng dân chài" & Thuỳ Dương, Leyna đã hoà quyện với nhau, trong không khí vui tươi, cởi mở để các cô MC cùng khán giả "hợp tác", cùng nhau để "Ơi" cho thật to. Quý vị và các bạn nhớ đón xem DVD Asia 82, "để biết thêm chi tiết" về chuyện nầy nha! hihii. :))

