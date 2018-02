Hội Tết: Thầy Thích Nhuận Tâm Sẽ Viết Thư Pháp, Tặng Thơ

Thầy Thích Nhuận Tâm tại Chùa Tịnh Luật (Texas) hôm Thứ Sáu 9/2/2018, viết thư pháp.

HOUSTON, Texas (Nguyên Giác/VB) -- Thầy Thích Nhuận Tâm trong cuôi tuần này sẽ ngồi vẽ thư pháp ở Houston, và tuần sau sẽ vẽ thư pháp trong Hội Tết Cộng Đồng Nam Cali ở Mile Square Park, Quận Cam, California.





Nhà sư nổi tiếng về hoạt động giáo dục và từ thiện nói rằng hy vọng các nỗ lực gây tiếng vang sẽ giúp cho thầy có chi phí duy trì các lớp sinh ngữ tại Chùa Lá ở Gò Vấp, Sài Gòn.





Thầy Thích Nhuận Tâm không xa lạ gì với đồng bào Quận Cam...

Không phải chỉ vì thầy nổi tiếng là nhà thư pháp trụ trì Chùa Lá Gò Vấp...

Cũng không phải chỉ vì Thầy đã mở nhiều lớp ở Chùa Lá để dạy nhiều ngoại ngữ -- Anh, Pháp, Nhật, Đức, Hàn… -- và trung bình mỗi năm có nhiều ngàn sinh viên ghi danh theo học.





Cũng không phải chỉ vì Thầy nổi tiếng về tài làm thơ nhanh -- cũng nhanh gần như Bùi Giáng, người mà Thầy Thích Nhuận Tâm là sư phụ thi ca.

Thầy quen thuộc với cư dân Quận Cam vì trong ba ngày của mùa hè năm ngoái -- từ Thứ Sáu 11/8/2017 tới Chủ Nhật 13/8/2017 -- Thầy Thích Nhuận Tâm đã trải giấy mực để ngôi viết thư pháp tại gian hàng 22 trong Hội Chợ Hè 2017 do Giám Sát Viên Andrew Đỗ tổ chức ở Mile Square Park, thành phố Fountain Valley.





Trong Hội Tết tuần sau ở Mile Square Park, bạn sẽ gặp một nhà sư xứ Quảng gầy gò, ngồi vẽ thư pháp. Bạn có thể tới hỏi thăm về lớp học ngoạị ngữ từ thiện ở Chùa Lá. Bạn có thể tới hỏi về nghệ thuật làm thơ... và vân vân. Có biết bao nhiêu là chuyện để thăm hỏi khi gặp một nhà sư thi sĩ.

Đối với người làm thơ tại Sài Gòn, Thầy Thích Nhuận Tâm là một trong những người khởi động phong trào làm thơ và đọc thơ. Kỳ lạ, đó là những việc mà Hội Nhà Văn VN không làm nổi…





Thầy và một nhóm bạn thi sĩ tổ chức lễ hội "Thơ ơi, cùng chảy nhé" tại Thiền Viện Vạn Hạnh trong tháng 2—2009 vào dịp rằm tháng giêng Tết Kỷ Sửu.

Trong lễ hội "Thơ ơi, cùng chảy nhé" có góp mặt của nhiều nhà thơ, nhiều họa sĩ... và theo một bản tin chung tay góp sức với Đại đức Thích Nhuận Tâm, trụ trì chùa Lá, một người yêu thơ, say thơ rất mực làmột nhóm các họa sĩ Lê Triều Điển, Lê Kiệt, nhà thơ Nguyễn Tam Phù Sa...





Khi ghé thăm Quận Cam tháng 6/2017, Thầy kể rằng bản thân Thầy từng là sinh viên Miền Trung vào Sài Gòn du học, từng nằm bụi, nằm bờ, nhịn đói... nên khi có miếng đất trống ở Gò Vấp, được bạn cho vay tiền dựng chùa liền dựng thành ngôi chùa -- lúc đó là hoang vu, chung quanh là giang hồ, tội phạm -- để mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho sinh viên cần học.





Bản tin "Thầy Nhuận Tâm Thăm Cali, Kể Về Chùa Lá Dạy Ngoại Ngữ" trên Thư Viện Hoa Sen ngày 13/6/2017 ghi lời Thầy kể rằng lúc đầu thầy khởi tâm dạy tiếng Anh miễn phí, vì muốn đất nước phát triển, giới trẻ cần học tiếng Anh. Từ vài chục sinh viên ghi danh đầu tiên, sau 3 tháng, sinh viên ghi danh nhiều hơn. Vậy là, trong năm đầu tiên, có 500 em sinh viên học khóa 3 tháng. Năm thứ nhì có 2,000 em học. Và bây giờ, Chùa Lá đã có các lớp dạy nhiều ngoại ngữ -- Anh, Pháp, Nhật, Đức, Hàn… -- và trung bình mỗi năm có 30,000 em sinh viên ghi danh theo học.





Các khóa học chia ra 3 tháng, xoay vần theo thời khóa biểu từ sáng cho đến tới. Thầy Nhuận Tâm nói, không thiếu giáo viên, vì thầy cô tình nguyện dạy rất nhiều. Giáo viên ngoại quốc tình nguyện không lãnh lương, nhưng trong khóa 3 tháng, Chùa Lá phải nuôi 15 giáo viên ngoại kiều chi phí ăn 3 bữa và tiền nhà. Còn giáo viên người Việt, Chùa Lá trả lương tượng trưng từ 1 triệu tới 1.5 triệu/người/tháng. Nghĩa là, Thầy phải tìm bảo trợ, và phải vẽ thư pháp để gây quỹ duy trì các lớp ngoại ngữ.





Thầy Thích Nhuận Tâm nói, Thầy tuyệt nhiên không thuyết giảng gì về Phật giáo, và Thầy cũng dặn dò các giáo viên là không nói gì về giáo lý nhà Phật. Lý do, dạy miễn phí để giúp các em thuần tuý là bất vụ lợi. Tuy nhiên, Thầy Thích Nhuận Tâm nói rằng Thầy dạy sinh viên đaọ lý dân tộc: kính trên, nhường dưới, lễ phép với thầy cô, và Thầy tổ chức những buổi từ thiện hàng tháng ở vùng sâu, vùng xa để sinh viên thấy cảnh nghèo đất nước mới siêng học, và mới ý thức về vai trò trí thức trẻ phải chuyển đổi đất nước.





Thầy Thích Nhuận Tâm kể rằng có một em sinh viên phát nguyện là khi lãnh khoản lương đầu tiên là sẽ đem tới cúng cho Chùa Lá. Vậy rồi, em sinh viên đó, sau khi cầm khoản lương đầu, chạy xe liền về chùa, nửa chừng xe hết xăng, đậu giữa đường... cô không dám lấy tiền đó ra mua xăng, mới điện thoại gọi bạn tới để mượn tiền đổ xăng, rồi tới chùa cúng khoản tiền lương đầu tiên.





Và bây giờ, Thầy đang ở Houston, và tuần sau, Thầy tới Quận Cam...

Độc giả quan tâm có thể đọc thêm ở: chualagovap.org.vn



GHI CHÚ VỀ HỘI TẾT: vào ba ngày cuối tuần, từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật, 16 - 18 Tháng Hai năm 2018 (nhằm mùng Một, mùng Hai và mùng Ba Tết Mậu Tuất), tại công viên Mile Square Park, trong thành phố Fountain Valley, Quận Cam, California -- do hội CEAVA (Culture, Education and Art Foundation for Vietnamese American Future Generations) sẽ tổ chức Hội Xuân Mậu tuất 2018 với chủ đề Bạch Đằng Giang, để vinh danh ba lần đại thắng quân xâm lược phương Bắc.



