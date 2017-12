Sà Lan, Hoa Giấy, BHXH, Chết Cá, Phố Sách, Hàng Dỏm...

Xuân NiệmThế gian nhiều âu lo... tai nạn vây khắp trời...Báo Ấp Bắc kể chuyện: Chìm sà lan, 2 vợ chồng tử vong.Vào lúc 8 giờ ngày 27-11, tại chân cầu Kinh Xáng, xã Bình Đức, huyện Châu Thành xảy ra 1 vụ chìm sà lan chở cát làm 2 vợ chồng trên phương tiện tử vong.Trong khi đó, báo Long An kể về nhà vườn ở Chợ Lách "điêu đứng" vì tin đồn hoa giấy gây ung thư.Người trồng hoa giấy tại Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đang "ngồi trên đống lửa" khi đến thời điểm này vẫn chưa có thương lái tìm đến đặt hàng, vì tin đồn “thất thiệt” hoa giấy sử dụng thuốc gây ung thư.Báo Người Lao Động ghi nhận: Chỉ 24% lực lượng lao động tham gia BHXH.Tại cuộc họp trực tuyến ngày 29-11, BHXH Việt Nam cho biết đến hết tháng 10-2017, cả nước mới có hơn 13,4 triệu người tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, chiếm hơn 24% lực lượng lao..Báo Dân Trí kể về: Nhà máy gỗ xả thải làm chết cá, dân kéo lên phản đối.Mới đây nhà máy chế biến gỗ Nghệ An của Công ty Lâm Nghiệp tháng Năm đặt tại xã Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn xả thải ra môi trường làm chết cá của dân. Người dân đã kéo đến nhà máy phản đối.Trong khi đó, VnExpress ghi nhận rằng theo báo cáo mới nhất của Savills về thị trường văn phòng cho thuê, tính đến tháng 6/2017, TP Sài Gòn và Hà Nội có lợi tức lần lượt đạt 7,86-8,65%. Với chỉ số lợi tức tiệm cận 8-9%, hai đại diện của Việt Nam vượt qua hàng loạt thành phố danh giá khác của châu Á, Âu, Mỹ và châu Đại Dương để trở thành đô thị có lợi tức văn phòng cho thuê hấp dẫn nhất thế giới.Các thành phố mới nổi và phát triển khác trên thế giới có lợi tức văn phòng cho thuê xếp sau Hà Nội, TP SGcủa Việt Nam gồm có: Perth (7,5%), Manila (7,39%), Tampa Bay (7,3%), Houston và Dallas (6,9%), Atlanta (6,8%), Jakarta (6,5%)...Báo Thanh Niên kể về: Khai trương 'thành phố sách' tại quận 5.Phương Nam Book City thứ 2 khai trương vào sáng 1.12 tại Trung tâm thương mại The Garden Mall (190 Hồng Bàng, quận 5) với diện tích 3.000m2....Phương Nam Book City thứ 3 rộng 3.000m2 sẽ được khai trương tại Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall vào ngày 18.1.2018.Như4ững chuyện lặt vặt nhưng vẫn sân si, theo báo Đồng Nai: Sáng 30-11, một chiếc xe hơi 7 chỗ đậu trước một căn nhà trên đường Hưng Đạo Vương (phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) thì bị phun sơn đen lên kính xe và bảng số xe phía trước.Phát hiện xe bị phun sơn, chủ xe tỏ ra vô cùng bức xúc nên đã lớn tiếng chửi bới, đồng thời đập phá những đồ đạc dựng ở phía trước căn nhà, trong đó có một chiếc tủ kính, khiến nhiều người hiếu kỳ đứng lại xem. Biết chủ xe đang trong cơn nóng giận, nên không có ai vào can ngăn.Báo Vĩnh Long kể chuyện nhức nhối: Để hàng dỏm gắn mác "Hàng Việt Nam chất lượng cao" không còn đường về nông thôn?Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân nông thôn, gần đây một số người đã bán hàng dỏm, hàng kém chất lượng cho người tiêu dùng (NTD) bằng cách gắn mác mạo danh là sản phẩm đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, hay “ủng hộ sản phẩm Việt Nam”, khiến NTD dần mất lòng tin vào hàng Việt Nam.Báo Khánh Hòa kể: Do tác động của quá trình xây dựng nhà ở dân cư, cộng với việc thiếu hệ thống thoát nước, nên từ nhiều năm qua, hàng trăm hộ ở các thôn: Phú Nông Bắc, Phú Nông Nam, Xuân Lạc 2 (xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) phải sống trong tình trạng ngập úng cục bộ dài ngày.Đến thôn Xuân Lạc 2, đoạn hẻm 505 đường Lương Định Của, cả chiều dài con hẻm khoảng 150m và 5 đường nhánh đều bị ngập. Đoạn cạn nhất nước lên đến mắt cá chân, đoạn sâu nước ngập đến đầu gối.Báo Phú Yên kể: Cháy tàu cá, thiệt hại gần 200 triệu đồng...Vào khoảng 23 giờ ngày 29/11, tại khu vực cửa biển Lễ Thịnh, thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông (huyện Tuy An) xảy ra một vụ cháy, khiến một tàu cá hư hỏng nặng.Báo Thừa Thiên Huế kể về Thị trấn Khe Tre: Đất đá tràn vào nhà...Những ngày qua, hàng chục hộ dân ở thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu, bởi cứ mưa lớn là đất đá, bùn nước từ ngoài đường ùn ùn đổ tràn vào nhà cửa, vườn tược.Theo người dân, nguyên nhân chính là do tắc trách trong thi công tuyến đường cao tốc La Sơn- Túy Loan và đường 14B La Sơn- Nam Đông đang nâng cấp, mở rộng.Bản tin VTV kể: Tại tỉnh Cà Mau có một câu chuyện lạ là doanh nghiệp (DN) xây dựng được thành lập nhưng không có nhân viên, không có nơi làm việc và vẫn được tham gia dự thầu, trúng thầu dự án.Dù được bàn giao và đưa vào sử dụng từ lâu, nhiều đoạn đường ở tỉnh lộ 908 đi qua ba huyện Long Hồ, Tam Bình và Tân Bình, tỉnh Vĩnh Long vẫn chưa được hoàn thành. Công TNHH Xây dựng Hòa Lợi, đơn vị trúng thầu thi công con đường này, có địa chỉ tại ấp 4, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, khi phóng viên VTV tìm đến nơi, người dân tỏ ra ngạc nhiên vì chưa từng nghe thấy công ty này. Sau rất nhiều lần hỏi thăm, cuối cùng phóng viên cũng tìm đến nơi được gọi là trụ sở của công ty. Không biển hiệu, cũng chẳng có nhân viên, người đàn ông là Giám đốc của doanh nghiệp "ma" này đã liên tục xua đuổi phóng viên.