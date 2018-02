Công An: Dân Tự Va Vào Gậy Tét Đầu, Gãy Răng, Trúng Đạn

Không phải công an đánh gậy vào mặt dân... nhưng là mặt dân va vào gậy công an liên tục tới tét đầu, gãy răng, tóe máu.

Không phải công an bắn trúng người dân, nhưng chỉ vì người dân trúng đạn thủng bụng để bị thương tích.

Đó là cách nói của công an khi trình bày với các báo VN về một chuyện bị thảm.

Do vậy, báo Một Thế Giới và báo Làng Mới có bản tin viết:

“Tối 9.2, đại tá Thái Mỹ Trang - Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo làm rõ vụ 1 người bị trúng đạn nhập viện trong quá trình công an làm nhiệm vụ.

"Công an Sa Đéc đã báo cáo vụ việc. Theo thông tin ban đầu, công an truy đuổi người gây rối rồi xảy ra vụ việc. Đúng sai đang làm rõ nhưng ai sai cũng sẽ xử lý" - đại tá Trang nói.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đêm 8.2, thanh niên tên Nhí đi nhậu cùng nhóm bạn ở TP.Sa Đéc. Trong quá trình nhậu thì xảy ra cự cãi nên 1 bạn nhậu chở Nhí về. Khi đến trước cửa tiệm massage Đại Ngọc (tỉnh lộ 848, P.An Hòa, TP.Sa Đéc) thì 1 sĩ quan cấp úy tên Phong yêu cầu dừng xe.

Sau đó 2 bên xảy ra cự cãi vì Nhí và bạn cho rằng cảnh sát giao thông mới được dừng xe. Trong quá trình tranh luận, Nhí 'va' liên tiếp vào dùi cui của viên cảnh sát làm vỡ mũ bảo hiểm, tét đầu và gãy mấy cái răng. Sau đó, có tiếng súng nổ và Nhí bị thủng bụng.”

Bản tin ghi thêm: Hiện Nhí đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Sa Đéc. Do Nhí bị chóng mặt và nôn mửa nên gia đình đang xin chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.SG) để điều trị tiếp.

Trong khi đó, báo Làng Mới có ghi nhận về trường hợp khác, cũng va chạm voơi súng công an. Bản tin viết:

“Tại huyện Đức Hòa (Long An), công an cũng đang làm rõ vụ một công dân va chạm với súng của công an, bị trúng vài phát đạn và phải nhập viện cấp cứu.”