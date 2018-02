BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

TỔNG QUÁT ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC VÀ HOÀNG ANH GIA LAI HUẤN LUYỆN VIÊN PAK HENG-SEO HUẤN LUYỆN VIÊN PAK HENG-SEO VÀ ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM THỂ LỰC

TINH THẦN

CHIẾN THUẬT NHỮNG CÂU CHUYỆN BÊN LỀ KẾT LUẬN

TỔNG QUÁT

Trong những năm gần đây, tác giả chỉ viết những bài nghiên cứu về Tranh Chấp Biển Đông, vị thế các cường quốc Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga Sô, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như vai trò của Việt Nam và các quốc gia ASEAN. Thỉnh thoảng, khi rãnh rang thì cũng xem các chương trình thể thao. Trong mấy tuần vừa qua, giải vô địch bóng đá châu Á U.23 tự nhiên hấp dẫn khá nhiều người khi Việt Nam bắt đầu chiến đấu ngang ngữa ở vòng bảng. U.23 Việt Nam trước khi thi đấu được đánh giá là rất yếu thế, đội lót đường cho các ông lớn Australia, Syria và Korea kiếm điểm. U.23 Việt Nam đã vượt qua đội tuyển U.23 Australia với tỉ số 1-0 và cầm hòa đội tuyển U.23 Syria 0-0 ở vòng bảng. Tại tứ kết, U.23 Việt Nam đã vượt qua một ứng cử viên vô địch là U.23 Iraq ở loạt đá penalty với tỉ số 5-3 (hoà 3-3 sau 120 phút thi đấu) và trở thành đội bóng ĐNÁ đầu tiên vượt qua tứ kết giải cấp châu lục. Tiếp đó, Việt Nam vượt qua U.23 Qatar 4-3 ở loạt penalty (hòa 2-2 sau 120 phút thi đấu) qua đó giành vé vào vòng chung kết với đội tuyển Uzbekistan. Đây là kết quả tốt nhất mà U.23 Việt Nam đạt được tại đấu trường cấp châu lục dù chỉ xếp thứ 14 trong tổng số 16 đội trước khi vào giải. Dù rằng thua sít sao U.23 Uzbekistan 2-1 ở trận chung kết trong những điều kiện ngặc ngèo, U.23 Việt Nam đã kết nối trái tim người Việt trên cả nước.

ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC VÀ HOÀNG ANH GIA LAI

Tiền thân của câu lạc bộ là Đội bóng đá Gia Lai-Kon Tum, thành lập năm 1976. Năm 1991, tỉnh Gia Lai-Kon Tum giải thể. Một số cầu thủ của đội Gia Lai-Kon Tum trở về làm nòng cốt cho đội bóng mới với tên gọi Đội bóng đá Gia Lai. Trong 10 năm, đội bóng được tổ chức với mô hình đơn vị sự nghiệp với thành tích thi đấu trung bình ở giải hạng Nhất và không mấy tiếng tăm trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Năm 2001, đội bóng được chuyển sang mô hình bán chuyên nghiệp dưới sự tài trợ của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Trước mùa bóng 2002, Chủ tịch đội bóng là Đoàn Nguyên Đức đã gây nên tiếng vang bằng bản hợp đồng với tiền đạo đội trưởng Đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan, Kiatisuk Senamuang, danh thủ số 1 Đông Nam Á vào thời điểm đó. Đây được coi là một trong những bản hợp đồng thành công nhất của bóng đá Việt Nam. Kiatisuk giúp đội bóng Hoàng Anh Gia Lai lên hạng ngay tại mùa giải năm đó. Kết thúc mùa bóng, đội chính thức được chuyển giao cho Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai quản lý, đổi tên thành Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, trở thành một trong những câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. Đến năm 2007 Học viện bóng đá JMG được ông cho ra đời với sự hợp tác cùng đội bóng Anh Arsenal đã đặt những nền móng quan trọng trong việc đào tạo ra thế hệ cầu thủ tài năng hiện nay: Xuân Trường, Công Phượng, Duy Mạnh, Văn Thanh, Quang Hải.

Học viên HAGL Arsenal - JMG lứa đầu

Ông Đoàn Nguyên Đức là một trong những người đầu tư nhiều nhất vào bóng đá Việt Nam kể từ khi sở hữu câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đầu những năm 2000. Sự tâm huyết của bầu Đức với bóng đá thể hiện ở chỗ, ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất, khi phải tái cơ cấu toàn bộ Hoàng Anh Gia Lai, phải tháo chạy khỏi bất động sản trong nước, phải bán các công ty thuỷ điện … thì ông bầu này vẫn giữ lại bóng đá - một mảng không sinh lời cho doanh nghiệp, không thể giúp các chỉ số tài chính trở nên tốt hơn. Ông Nguyễn Tấn Anh, trưởng đoàn bóng đá CLB HAGL kể lại: Thời điểm đó, đánh giá chung khả năng tồn tại của HAGL rất khó. Có người muốn chia sẻ đã nói với ông Đức giao lại Học viện để họ làm, nhưng ông kiên quyết từ chối. Ông khẳng định, dù có khó khăn cỡ nào thì có hai thứ ông sẽ luôn giữ lại là Học viên HAGL Arsenal JMG và bệnh viện HAGL”. 1,503 tỷ đồng là con số lỗ hợp nhất của Hoàng Anh Gia Lai trong năm 2016. Tổng nợ phải trả ở mức 36,113.7 tỷ đồng, một con số khổng lồ. Trong khi tài sản ngắn hạn cuối năm 2016 là 9,394 tỷ đồng thì nợ ngắn hạn lên tới 12,726 tỷ đồng. Giá cổ phiếu HAG lao dốc thảm hại, một thời gian dài quanh quẩn ở mốc 5,000 đồng khiến bầu Đức từ vị trí người giàu thứ 2 thị trường chứng khoán đến “mất hút” trên bảng xếp hạng. Bên cạnh việc đưa cả cổ phiếu ra cầm cố, thế chấp tài sản của vợ thì bầu Đức cũng buộc dùng công trình khu liên hợp học viện bóng đá HAGL làm tài sản bảo đảm cho khoản vay dài hạn hơn 600 tỷ đồng (đáo hạn vào tháng 10/2020). Dù vậy, giữa “tâm bão” khó khăn, năm 2016, tập đoàn của bầu Đức vẫn ghi nhận chi 40 tỷ đồng cho Học viện bóng đá HAGL – Arsenal JMG trong chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Chi phí đào tạo học viện bóng đá HAGL-JMG trong chi phí trả trước dài hạn lên tới 58 tỷ đồng. Năm 2017, khi áp lực nợ nần đã giảm bớt nên bầu Đức tăng chi phí cho Học viện bóng đá HAGL – Arsenal JMG trong chi phí xây dựng cơ bản dở dang lên 49 tỷ đồng. Bầu Đức cho biết, các em vừa học bóng đá, vừa học văn hóa song song với học ngoại ngữ, mới mẻ hơn cả là hướng tới mục tiêu giao tiếp bằng tiếng Anh. “Đổ tiền đào tạo trẻ, tôi chấp nhận thực tế rằng đầu tư bóng đá mất rất nhiều thời gian. Phải mất ít nhất 7 năm mới có một lứa cầu thủ đủ độ chín như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường …”, bầu Đức chia sẻ. Vì thế trong ngày vinh quang của lứa cầu thủ này vẫn có những người không quên cảm ơn tới ông. Thành viên Phi Đỗ nhận xét: "Chỉ có Ông mới làm được những việc mà mọi người không dám làm, chấp nhận búa rìu về mình để ươm mầm cho bóng đá Việt Nam. Ông sẽ luôn ở trong tim tôi cũng như tất cả người hâm mộ U.23 Việt Nam."

Bầu Đức đã góp phần lớn trong công cuộc tìm kiếm một người thầy giỏi, một người tướng tài cho đội tuyển bóng đá quốc gia. Ông bầu của câu lạc bộ HAGL Đoàn Nguyên Đức từng chia sẻ: "Trách nhiệm tìm kiếm HLV/ĐTQG là cả cả xã hội chứ không phải riêng cá nhân nào. Tôi sao có thể thiếu trách nhiệm được". Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu rất kỹ về các huấn luyện viên tài năng, dựa trên các kênh thông tin sâu cũng như các mối quan hệ sẵn có với bạn bè, đối tác Hàn Quốc, ông Đoàn Nguyên Đức xác định Park Hang-seo chính là người "tướng tài" mà mình cần tìm. Ông Park Hang-seo từng làm trợ lý cho Guus Hiddink đã đưa đội tuyển Hàn Quốc đứng thứ 4 thế giới trong World Cup 2002. Theo đánh giá của bầu Đức, chỉ Park Hang-seo mới đủ khả năng đưa đội U.23 Việt Nam thăng hoa, máu lửa cháy hết mình như thế. Với ông, Park Hang-seo là huấn luyện viên giỏi nhất châu Á. Đúng là "trăm quân dễ kiếm một tướng khó tìm". Chính vì vậy, ông đã thuyết phục Park Hang-seo bằng cả trách nhiệm và sự tâm huyết với bóng đá nước nhà.

Bầu Đức có đức tính của người lãnh đạo trước tất cả thăng trầm của cuộc đời. Rất muốn đến sân theo dõi các cầu thủ Việt Nam thi đấu trận chung kết lịch sử với Uzbekistan, nhưng ông chủ của HAGL quyết định ở nhà. “Tôi sẽ ở nhà, không sang Trung Quốc cổ vũ”, bầu Đức chia sẻ cùng VnExpress. “Sự xuất hiện của tôi có khi tốt, nhưng nhiều lúc cũng không hay. Các cầu thủ sợ tôi nên có thể sẽ ảnh hưởng tâm lý. Do đó, tôi quyết định không xuất hiện nhằm giúp họ tập trung tối đa cho trận đấu quan trọng này”. Ông cũng không có mặt trên chuyến xe buýt chở các tuyển thủ Việt Nam từ phi trường Nội Bài về Hà Nội.

HUẤN LUYỆN VIÊN PARK HANG-SEO

Đội tuyển bóng đá quốc gia VNCH là đội tuyển bóng đá đại diện cho nền bóng đá của miền Nam từ 1955 đến 1975. Trước thập niên 60, Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Cộng Hòa được đánh giá là đội bóng khá mạnh trong khu vực với thành tích: Huy chương vàng bóng đá tại SEAP Games (nay là SEA Games: 1959), Vô địch Giải bóng đá Merdeka lần thứ 10 (1966), 2 lần Huy chương bạc (1967 và 1973) và 2 lần huy chương đồng (1965 và 1971) tại bóng đá tại Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á, Vô địch giải quân đội tại Thái Lan (1971).

Sau những thập niên trì trệ kể từ 1975, bóng đá Việt Nam mới bắt đầu kế hoạch dài hạn phát triển bóng đá trong nước kể từ năm 2000. Với ‘túi tiền’ không phải quá dư dả, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang cực kỳ khó khăn để tuyển chọn một HLV ngoại có đầy đủ tâm, tầm, lực, trí và đặc biệt phải phù hợp với bóng đá Việt Nam. VFF chỉ có khả năng trả khoản 20,000 USD mổi tháng. Con số này thực tế chỉ ở mức trung bình, thậm chí có thể xem là thấp nếu so sánh với mặt bằng Đông Nam Á trong khoảng 3 năm trở lại đây. Chưa nói đến các ứng viên châu Âu đòi mức lương kèm phụ phí lên đến 38,000 USD/tháng (hơn 860 triệu đồng). Một số HLV dẫn dắt các đội tuyển trong khu vực cũng có thu nhập hàng tháng cao gấp đôi, gấp ba so với Việt Nam. Trong những năm vừa qua, đã có hơn 10 huấn luyện viên nội, ngoại. HLV ngoại mang đến cho bóng đá Việt Nam rất nhiều cảm xúc. Vui, buồn, hụt hẫng, thăng hoa ... tất cả đều có. Cũng đã có những HLV ngoại khác để lại dấu ấn như Alfred Riedl và Henrique Calisto, nhưng Weigang vẫn luôn được người hâm mộ nhớ đến như một vị HLV ngoại đầu tiên mang thành công về cho bóng đá nước nhà. Toshiya Miura, nhà cầm quân người Nhật trở thành HLV đội tuyển Việt Nam năm 2014. Tại ASIAD 17 năm 2014, ông dẫn dắt U.23 Việt Nam lọt vào vòng 1/8 môn bóng đá nam. Hai tháng sau tại AFF Cup 2014, ông đưa đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng bán kết và dừng bước trước Malaysia vì những sai lầm tai hại ở hàng thủ. Tháng 6 năm 2015, Miura Toshiya dẫn dắt U.23 Việt Nam giành huy chương Đồng môn bóng đá nam tại SEA Games 28. Tuy nhiên, sau khi các HLV ngoại mãn khế ước thì đâu lại vào đó. Việt Nam vẫn ở hạng thấp trong 16 nước Đông Nam Á và dù sao, trách nhiệm vẫn nằm trong tay VFF và những người có tâm huyết với bóng đá Việt Nam.

Sau khi Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng từ chức, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã họp và báo cáo lên Tổng cục Thể dục thể thao về chủ trương mời huấn luyện viên ngoại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Có 15 ứng viên với bản lý lịch rất tốt nhưng các cuộc đàm phán gữa VFF với họ đều bất thành. Lý do chính đều do vấn đề tiền lương. Theo thứ tự ưu tiên, ông Park Hang-seo là cái tên xếp thứ hai sau ứng viên số một Sekizuka Takashi (Nhật Bản) và trên một HLV đến từ châu Âu. HLV Takashi Sekizuka được ưu tiên thương thảo đầu tiên khi từng đưa đội tuyển U.23 Nhật Bản giành vị trí thứ 4 tại Olympic London 2012, từng làm trợ lý cho HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản và được các CLB hàng đầu Nhật Bản đánh giá cao về chuyên môn. HLV Takashi Sekizuka đã yêu cầu mức lương, chế độ đãi ngộ khá cao cùng đòi hỏi khá khắt khe về điều kiện sân bãi cho đội tuyển tập luyện. Tuy nhiên, VFF vẫn quyết định sang Nhật Bản để thương thảo cụ thể. Sau khi đích thân Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn bay sang thương thảo tại Nhật Bản, ông Takashi xin phép được suy nghĩ và sẽ trả lời trong vòng 10 ngày. Sau đó ông đã tế nhị gửi Mail xin lỗi VFF là không thể sang VN được vì nhiều lý do.

VFF lập tức chuyển sang phương án hai là HLV Park Hang-seo. Ông Park đang là một huấn luyện viên của một hội bóng đá hạng ba tại Hàn Quốc. Trong sự nghiệp huấn luyện của mình, ông chủ yếu chọn cho các đội bóng do mình dẫn dắt phô diễn lối chơi bóng ngắn, phối hợp đến tận cầu môn. Park Hang-seo bị giới chuyên môn bóng đá ở Hàn Quốc phân tích và chê bai về sự đơn điệu trong chiến thuật. Ông cũng được chính giới truyền thông quê hương đặt cho biệt danh Sleeping One (ngài ngủ gật) trên băng ghế chỉ đạo trận đấu. Khá bất ngờ khi người giới thiệu HLV Park Hang-seo với VFF chính là nhà môi giới Lee Dong-jun, người quản lý của tiền vệ Lương Xuân Trường ở Hàn Quốc. Cuộc thương thảo diễn ra tại Seoul, với sự có mặt của phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch phụ trách tài chính là Đoàn Nguyên Đức, tổng thư ký Lê Hoài Anh, người đại diện Lee Dong Jun cùng vợ chồng ông Park. Toàn bộ quá trình thương thảo đến khi ký hợp đồng 3 năm giữa VFF và ông Park, theo báo Thanh Niên mô tả, đã diễn ra trong một thời gian ngắn kỷ lục là 1 ngày. Mức lương của huấn luyện viên Park không được tiết lộ nhưng theo báo Tiền Phong thì đó là một mức lương không quá cao và còn được phía Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc tài trợ một phần. Trong “phiên” đàm phán với lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ngày 29/9 tại Seoul (Hàn Quốc), ông Park đã bộc lộ khá rõ tính cách của mình: vừa mềm dẻo vừa cương quyết. Trong buổi làm việc, ông nói với VFF rằng, khi còn trẻ, ông đã từng khoác áo cầu thủ nên ông rất hiểu tâm lý cầu thủ diễn tiến như thế nào lúc thành công cũng như thất bại. Ông hy vọng sẽ được cầu thủ Việt Nam yêu quý và sẽ dồn hết sức lực để truyền đạt cho họ những gì mà mình có. HLV Park đánh giá cao bóng đá Việt Nam với những nét tương đồng với bóng đá Hàn Quốc. Ông nhận xét: "Bóng đá trẻ Việt Nam thời gian qua có nhiều tiến bộ và đó là nền tảng cho sự phát triển vững chắc của các đội tuyển do ông dẫn dắt sau này".

HUẤN LUYỆN VIÊN PAK HANG-SEO VÀ ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM

Ông chia sẻ thân tình: “Cầu thủ Việt Nam giống như bọt biển. Họ tiếp thu kiến thức mới rất nhanh và sẵn sàng học hỏi. Đôi khi họ làm tôi bực bội vì không làm đúng những gì tôi mong muốn. Nhưng khi nhìn thấy họ trong mỗi buổi ăn sáng, tôi lại mỉm cười. Tôi muốn dành tất cả những gì mình có cho đội bóng này”.

Thể lực: Sự thật, thay đổi thể lực cho các cầu thủ Việt Nam là một tiến trình dài hạn, bắt đầu khi các em gia nhập các câu lạc bộ bóng đá từ tuổi lên 10. Sẽ mất 1,2 thế hệ chăm sóc để các cầu thủ Việt Nam có thể lực tương đương với Nhật Bản, Hàn Quốc. Trong ngắn hạn, HLV Park Hang-seo cho biết rằng một trong những yếu tố quyết định mang đến thành công cho đội tuyển đó chính là thể lực của cầu thủ, trong đó chế độ ăn uống mỗi ngày là rất quan trọng. HLV Park Hang-seo cho biết trước khi nhận nhiệm vụ huấn luyện U.23 Việt Nam thì ông được biết rằng thể lực các cầu thủ này tương đối yếu. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc thì ông chú Hàn Quốc phát hiện ra rằng tuy vóc dáng nhỏ nhắn nhưng các cầu thủ U.23 lại nhanh và khéo, đặc biệt thể lực cũng khá hơn ông nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên, để các cầu thủ Việt Nam có thể cầm cự từ phút 70 trở đi của trận đấu thì thể lực cần được nâng cao hơn nữa. Từ suy nghĩ này mà HLV Park Hang-seo đã lập tức yêu cầu VFF (Liên đoàn bóng đá Việt Nam) thay đổi và lên hẳn thực đơn cho U.23 Việt Nam trong vòng 1 tháng. Trong thực đơn của đội tuyển U.23 Việt Nam, ngoài các món ăn truyền thống Việt Nam như cơm, phở ... thì HLV Park còn yêu cầu tăng cường cá hồi và bò bít tết thường xuyên. Đặc biệt, ông Park còn liên tục đổi món mới lạ như lẩu shabu shabu để kích thích các cầu thủ ăn ngon miệng hơn. Theo đánh giá của HLV Park thì khác với các cầu thủ nước khác, cầu thủ U.23 Việt Nam cần tăng tỉ lệ mỡ toàn thân để bền sức và dẻo dai hơn trong các cuộc va chạm. Do đó, bổ sung các thực phẩm giàu vitamin, chất đạm và đặc biệt là các sản phẩm từ sữa là tuyệt đối không thể thiếu hụt. Đặc biệt, HLV Park còn đưa ra một lệnh cấm nghiêm ngặt về một thói quen trong khi ăn mà hầu như bạn trẻ Việt Nam nào cũng mắc phải. Đó là tuyệt đối cấm sử dụng điện thoại trong lúc ăn. Bởi việc sử dụng điện thoại trong lúc ăn không những gây rối loạn tiêu hóa, gây hại dạ dày, dinh dưỡng không được hấp thụ tốt mà còn khiến các thành viên trong đội ít trò chuyện, ít gần gũi nhau. Trong khi đó tình cảm đồng đội cũng là yếu tố quyết định cho thành bại của trận đấu. Và chỉ vài thay đổi nhỏ kể trên mà chỉ trong thời gian ngắn, thể lực lẫn tinh thần của các tuyển thủ U.23 Việt Nam đã tiến bộ rõ rệt. Bằng chứng là trong trận chung kết cuối cùng với Uzbekistan, mặc dù thi đấu trong điều kiện thời tiết giá lạnh vô cùng khắc nghiệt nhưng các cầu thủ U.23 đã chống chọi kiên cường đến phút cuối cùng khiến toàn dân Việt Nam lẫn thế giới khâm phục đồng thời cũng xem đây như là trận đấu anh hùng và lịch sử của đội bóng nước nhà.

Tinh thần: Chiều 29/1, HLV Park Hang-seo và lãnh đạo VFF đã giao lưu với báo chí, một ngày sau khi về nước từ giải U23 châu Á. Mở đầu buổi họp báo, HLV Park Hang-seo thay mặt toàn đội phát biểu: "Xin thay mặt toàn đội gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ đã dành tình yêu cho đội tuyển U.23 Việt Nam. Tôi rất cảm động về màn chào đón của mọi người ngày hôm qua, không khác gì màn chào đón vào năm 2002 khi Hàn Quốc dự World Cup. Đối với tôi, đây là giải đấu đáng tự hào và có ý nghĩa nhất cuộc đời 40 năm qua". Trước đông đảo cơ quan báo đài của Việt Nam, HLV Park Hang Seo bất ngờ khi nhận được câu hỏi bằng tiếng Hàn Quốc của một nữ phóng viên xứ kim chi. "Bí quyết làm nên thành công của ông là gì, khi mà chỉ mới nhận việc trong thời gian ngắn"? "Sang Việt Nam mà nhận được câu hỏi bằng tiếng Hàn Quốc nên tôi cũng hơi hoảng", HLV Park Hang Seo vui vẻ nói. "Chúng tôi không có bí quyết gì. Tôi cố gắng phát huy tối đa văn hóa Việt Nam nhưng cầu thủ có thói quen chơi bóng trên sân chưa tốt, có lỗi thì tôi vẫn phải sửa. Tôi xây đội hình phù hợp. Tổ chức đội bóng trên sân là điều quan trọng nhất trong mỗi trận đấu. Vì vậy, vai trò của tôi là phát huy tối đa sức mạnh tập thể của đội bóng để giành kết quả tốt trong từng trận đấu".

Đằng sau những lời tuyên bố chính thức, ông rất gần gũi với các học trò, tạo cảm giác như tình cha con. Ông cảm nhận: “Cứ mỗi lần nhìn vào ánh mắt trong trẻo của cầu thủ, tôi cảm nhận được tất cả”. Trong những giây phút khó khăn nhất, ông động viên các học trò: "Tuyệt đối không được cúi đầu!"

Chiến thuật: Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, có thể nhận thấy U.23 Việt Nam nhập cuộc chủ động hơn, các tuyến có sự gắn kết và bọt lót cho nhau tốt hơn, đặc biệt là hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ hơn khi thi đấu tại giải U.23 châu Á. HLV Park Hang-seo chấp nhận nhường khu trung tuyến cho đối thủ và lùi sâu đội hình về phòng ngự. HLV Park Hang-seo đã chủ trương cho các cầu thủ chơi một đội hình thấp với 9 cầu thủ luôn thường trực ở phần sân nhà, nhường toàn bộ sân khấu cho đối phương và chỉ cắm 1, 2 cầu thủ ở phía trên. Một chiếc xe buýt 2 tầng với 5 hậu vệ và 4 trung vệ đã tạo ra muôn vàn khó khăn cho các đối thủ. Lối chơi được ví như “dựng xe buýt” của ông Park được đánh giá rất cao vì hợp lý với hoàn cảnh cũng như trình độ của U.23 Việt Nam.

Bên cạnh đó, HLV người Hàn cũng gây ấn tượng bởi cách dùng người táo bạo. Ông trọng dụng những cầu thủ có kỹ thuật tốt như Quang Hải cũng như thẳng thừng loại bỏ những hậu vệ chơi “chém đinh chặt sắt”, đề cao các hậu vệ có tư duy chơi bóng. Tại giải U.23 châu Á, HLV Park còn ghi đậm dấu ấn bởi tài năng “dụng binh”. Ông có khả năng nhìn ra điểm mạnh của các học trò để luôn có các phương án thay đổi nhân sự phù hợp ở các thời khắc quan trọng. Dưới thời của HLV Park Hang-seo, Công Phượng chơi thanh thoát hơn và ít cá nhân hơn, chưa bao giờ CĐV thấy thủ thành Bùi Tiến Dũng bắt bóng xuất sắc như thế, hay Quang Hải đá với đẳng cấp cao như thế ... Trong khi đó, những cầu thủ vô danh như Xuân Mạnh, Phan Văn Đức ... được nâng lên tầm cao mới, trở thành trụ cột của U.23 Việt Nam, điều ít người nghĩ đến trước khi giải đấu khởi tranh.

Bài viết của nhà báo John Duerden trên mạng Fox Sports Asia cho rằng HLV Park sử dụng lối đá phòng ngự tiêu cực, chú tâm đến chuyện thành tích mà không giúp cho các ngôi sao trẻ của Việt Nam thể hiện được bản lãnh mình. Các nhận xét này trong vài khía cạnh cũng không sai nhưng chỉ trong 3 tháng mà ông Park đã đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết giải bóng đá Á Châu 2018 thì đây là điều không phải ai cũng làm được.

NHỮNG CÂU CHUYỆN BÊN LỀ

Đề cập về các hoạt động chào mừng U.23 ở Hà Nội trong hôm 29/1, một vài nhân vật trên mạng không tán thành các hoạt động đón mừng U.23 mà có vẻ như không quan tâm đến tình trạng sức khỏe của các cầu thủ đang mệt mỏi vì ngủ muộn sau trận đấu vì phải trả lời phỏng vấn báo chí, bị quấy rối trên máy bay rồi phải tham dự các hoạt động chào mừng đến nửa đêm mà không được ăn uống đàng hoàng. “Không chỉ doanh nghiệp, nhà tài trợ ăn theo mà các chính trị gia cũng xông vào”. Lể tiếp đón tại sân vận động Mỹ Đình nặng phần trình diễn mà đặt nhẹ phần giao lưu giữa đội tuyển với quần chúng.

Vietjet Air: Ngày 29/1, trên nhiều phương tiện truyền thông, cư dân mạng chia sẻ những hình ảnh, video các cô gái mặc bikini đi lại, biểu diễn, chụp ảnh tự sướng với các cầu thủ U.23 Việt Nam trên chuyến bay của VietJet Air đưa các cầu thủ từ Trung Quốc về. Những hình ảnh này là phản cảm, không đúng với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Thay mặt Ban lãnh đạo hãng hàng không Vietjet Air, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc đã gửi lời xin lỗi đến Đoàn bóng đá U.23 Việt Nam cũng như công chúng về hành động phản cảm của các diễn viên múa trên chuyến bay chở đoàn bóng đá về nước. Nhìn câu chuyện trên khía cạnh rộng hơn, hành động này phản ảnh tư duy không đáng khuyến khích của khá nhiều doanh nghiệp trong nước. Trong khi các tuyển thủ khá mệt mỏi sau những trận đấu vất vả, thì Vietjet Air lại biến chuyên cơ đi đón thành một quán Bar rẽ tiền. Mặc bikini không phải là vấn đề, điều quan trọng là mặc trong trường hợp nào. Hơn ai hết, bà Phương Thảo cũng là một phụ nữ, bà phải hiểu hơn ai hết làm thế nào để giữ phẩm giá cho người phụ nữ Việt Nam.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Ai cũng biết Mr. Đàm là một ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam và một vài tuyển thủ Việt Nam cũng khá vui vẻ khi chụp hình với ca sĩ này. Các ca sĩ, người mẫu Việt Nam có nhiều cách khác để cám ơn đội tuyển U.23 thay vì các bức hình có tính cách “Show up”.

Nhân vật tên Nguyễn Lân Trung-VFF: Trên chuyến xe buýt chở phái đoàn tuyển thủ có xuất hiện năng nổ của một nhân vật tên Nguyễn Lân Trung. Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết không phân công và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Lân Trung lên xe buýt chở U.23 Việt Nam lúc diễu hành. Trước đó, Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông của VFF Nguyễn Xuân Gụ nói: "Tôi là trưởng Ban Truyền thông của VFF, tôi không hề giao cho ông Nguyễn Lân Trung phụ trách công việc đó. Tôi đã theo đoàn 10 ngày ở thời điểm thi đấu tại Trung Quốc. Sự việc ông Trung có mặt ở trên xe buýt tôi không biết trước, vì phải lo nhiều công việc khác tại buổi đón đội tuyển U.23 Việt Nam trở về". Theo vị phó chủ tịch phụ trách truyền thông, nếu có tháp tùng phái đoàn trên xe diễu hành tri ân người hâm mộ thì không ai khác ngoài ông Dương Vũ Lâm, trưởng đoàn U.23 Việt Nam.

Ngọn cờ của Liên Triều: Báo chí người Việt hải ngoại nói rất ít về chiến công của đội bóng đá U.23 vừa qua. Có lẽ vì những lý do tế nhị như một đài truyền hình đã đề cập sơ qua trong bản tin buổi chiều cách đây mấy tuần. Cũng đừng nên quan tâm họ mặc đồ gì. Họ chỉ là công dân của một quốc gia trong một giai đoạn nào đó. Dân tộc mãi mãi trường tồn còn chế độ chỉ là giai đoạn. Dù rằng hoàn cảnh khác nhau, hình mới đây của các vận động viên Bắc-Nam Triều Tiên với lá cờ mang biểu hiện màu xanh của bản đồ Triều Tiên thống nhất cho người Việt hải ngoại cũng như trong nước vài suy nghĩ.

KẾT LUẬN

Nói như bầu Đức với báo giới, các chiến công vừa qua của U.23 không từ trên trời rơi xuống, cũng không có chuyện ăn may mà là quả ngọt từ chặng đường dài đầu tư của các lò đào tạo trẻ. Các lò đào tạo như học viện HAGL Arsenal JMG, PVF, Hà Nội, Viettel đã phải nhọc nhằn, kiên trì đào tạo các em. Ngày 20/11/2017, Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) thuộc Tập đoàn Vingroup vừa mới chính thức khánh thành Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ có quy mô hàng đầu Đông Nam Á tại Văn Giang, Hưng Yên. Mục tiêu của PVF là cung cấp cho bóng đá Việt Nam các thế hệ cầu thủ trẻ nhiệt huyết, có đạo đức, tri thức, văn hóa với thể lực và chuyên môn đạt chuẩn thế giới.

Việt Nam là một dân tộc nhẫn nại. Đã từ lâu, họ mong mỏi thấy được một điều gì giúp cho họ hãnh diện. Hành trình tuyệt vời của HLV Park Hang-seo và các cầu thủ U.23 Việt Nam đã khép lại thật đẹp, thật kỳ diệu trong sự tự hào, yêu thương và chào đón của đồng bào. Tuy nhiên mọi sự chỉ là khởi đầu chứ không là đỉnh vinh quang. Hình ảnh đón tiếp với các hoa hậu, á hậu, ca sĩ nổi tiếng, các nhân vật cao cấp chỉ là phù du. HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo ngày 29/1 đã nói: “Á quân U.23 châu Á là kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời làm bóng đá 40 năm của tôi nhưng niềm vui ấy sẽ chính thức chấm dứt vào ngày 29/1. Không nên kéo dài hơn nữa vì trước mắt là cả một chặng đường rất dài.” Những bài học lãnh đạo của ông Pak Hang-seo cho bóng đá Việt Nam còn có thể áp dụng cho các lãnh vực khác trong xã hội Việt Nam và ngay trong giới lãnh đạo. Đừng để cạm bẩy vinh quang che mờ nhân cách và mục tiêu dài hạn. Vinh quang nào cũng phải đổi bằng sự kiên trì, mồ hôi và nước mắt. Chỉ còn thầy trò Pak Hang-seo, những người tâm huyết với bóng đá và dân tộc Việt Nam là những người chia sẽ những khó khăn, thành công cũng như thất bại trên đoạn đường nhọc nhằn sắp đến. Ông Jurgen Gede, GĐKT, có góc nhìn rất chung với HLV Park Hang-seo là mong muốn cầu thủ giữ chân trên mặt đất và đừng nói mãi về vinh quang quá khứ. Tất cả cần phải dừng lại để tiếp tục hành động hướng đến tương lai. Dân tộc Việt Nam đã chịu nhiều hệ lụy trong lịch sữ cận đại nhưng thế hệ trẻ sẽ vươn lên, vượt qua mọi khó khăn để hãnh diện góp mặt với thế giới.

THAM KHẢO

Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Bách khoa toàn thư mở Wikipedia.

Bài viết “Cả khi thua lỗ, nợ nần, bầu Đức vẫn chi hàng chục tỷ đồng cho bóng đá” trên mạng Vietnam Net ngày 29/1/2018. Bài viết “Bức thư cảm ơn Bầu Đức gây xúc động trong cơn bão U23 Việt Nam trên mạng ICT News ngày 29/1/2018. Bài viết “Báo Thái gọi bóng đá Việt Nam là "Vàng ròng Đông Nam Á", sang trang mới rạng rỡ” trên mạng Tuổi Trẻ Online ngày 28/1/2018. Bài viết “Xin hãy để cho cầu thủ U23 Việt Nam... được nghỉ!” trên mạng Tuổi Trẻ Online ngày 29/1/2018. Bài viết “Địa chấn U23 Việt Nam và lời răn dạy "không thầy đố mày làm nên" trên mạng Giáo Dục Việt Nam ngày 29/1/2018. Bài viết “'Mười mấy đời HLV ngoại để lại gì cho bóng đá Việt Nam?' trên mạng Zing.VN ngày 20/9/2017. Bài viết “Nhận xét đầu tiên của HLV Park Hang Seo về bóng đá Việt Nam” trên mạng Thanh Niên ngày 29/9/2017.

Park Hang-seo - Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

10. Bài viết “HLV Park Hang Seo “bật mí” thực đơn nâng thể lực của các cầu thủ U23 Việt Nam” trên mạng Kênh 14 ngày 30/1/2018.

11. Bài viết “Báo châu Á đặt dấu hỏi về chiến thuật 'dựng xe bus' của U23 Việt Nam trên mạng Zing.VN ngày 15/1/2018.

12. Bài viết “Nikkei: U23 Việt Nam kết nối trái tim người Việt trên cả nước” trên mạng VietnamBiz ngày 29/1/2018.

13. Bài viết “Cục Hàng không VN phạt Vietjet 44 triệu” trên đài BBC ngày 30/1/2018.

14. Bài viết “Phía sau thành tích của U23 Việt Nam” trên mạng Doanh Nhân Sài Gòn ngày 30/1/2018.

15. Bài viết “HLV Park Hang-seo: 'Tôi có nhiệm vụ cởi bỏ sự tự ti của cầu thủ Việt Nam' trên mạng Doanh Nhân Sài Gòn ngày 30/1/2018.

16. Bài viết “Ryan Giggs: “Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF hiện đại hàng đầu thế giới” trên mạng Petrotimes ngày 22/11/2017.

17. Bài viết “Người hùng hạt tiêu trong kỳ tích U.23 Việt Nam” trên mạng Zing.VN ngày 1/2/2018.

18. Bài viết “HLV Park Hang-seo: 'Ánh mắt của cầu thủ U23 Việt Nam đem lại động lực cho tôi” trên mạng VNE ngày 29/1/2018.

19. Bài viết “U23 Việt Nam và cuộc chiến với cạm bẫy vinh quang” trên mạng Net.News ngày 31/1/2018.

20. Bài viết “VN: 'Bóng đá giải tỏa năng lượng đè nén của xã hội'?” trên đài BBC ngày 31/1/2018.

Nguyễn Mạnh Trí

E-Mail: prototri2012@yahoo.com

Tu chỉnh: 10 tháng 2 năm 2018